Женщина-Халк
Marvel
Татьяна Маслани
#Женщина-Халк #Marvel #Татьяна Маслани
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«Черт, похоже, они делают игру как в 2001 году». Marvel показала трейлер сериала «Женщина-Халк» – и зрители обсуждают очень странную графику главной героини

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В ночь на 18 мая Marvel представила трейлер сериала «Женщина-Халк». Он стартует 17 августа, а само видео (за 11 часов набрало почти 9 млн просмотров) выглядит так:

О чем будет этот сериал и что есть в видео

Главный герой – двоюродная сестра Брюса Беннера (Халка) Дженнифер Уолтерс. В комиксах после бандитских разборок она получила ранение, и Беннер помог ей, став донором крови. Первые кадры трейлера показывают, что она попала в автокатастрофу.

Так как кровь Беннера радиоактивная, Уолтерс не только спаслась, но и получила силы Халка.

Студия Marvel тщательно скрывала сюжет сериала «Женщина-Халк» и говорила, что он будет сильно отличаться от того, что представлен в комиксах. Судя по трейлеру, Беннер будет обучать Уолтерс контролировать и применять суперспособности.

Сериал «Женщина-Халк» состоит из 10 серий. Для Marvel это будет восьмой сериал. По трейлеру ясно, что в сериале сыграют:

  • Татьяна Маслани – исполнительница главной роли;
  • Марк Руффало – Халк;
  • Бенедикт Вонг – Вонг;
  • Тим Рот – Эмиль Блонски или Мерзость. Он уже появлялся в аналогичной роли в сольном фильме про Халка в 2005 году. В 2019-м Рот рассказывал: «Вас ждет сюрприз, я собираюсь вернуться в Marvel»;
  • Джош Сегарра – правда, пока не ясно, какого именно персонажа он сыграет;
  • Джамила Джамил – Титания, главная злодейка фильма.

По трейлеру видно, что Уолтерс гордится своим перевоплощением: она успешно совмещает работу юриста, ловит комплименты от подруг и коллег за внешность, знакомится с молодыми людьми на сайте знакомств и сражается со злодеями. 

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Пока что главный провал «Женщины-Халка» – графика

В декабре-2021 Маслани рассказала, что альтер-эго Дженнифер Уолтерс будет полностью анимированной: «Это все CG... Я все время в mocap. Я на платформах с mocap, где у меня маленькая голова на макушке».

Как создавали Женщину-Халка: Маслани стояла на платформе в специальном костюме с точками для наложения анимации. На ее голове была еще одна – чтобы аниматоры потом могли сделать выравнивать высоту. С помощью специальной технологии по захвату движения Marvel и создала героя. По той же схеме студия изображала самого Халка (и обычное состояние, и состояние, когда Беннер и Халк объединились). Вот графика в новом сериале:

Ютуб-канал Marvel

С помощью той же технологии создавался и Танос, получилось довольно четкое и реалистичное изображение. А вот Женщина-Халк, качество графики сильно хуже::

Ютуб-канал Marvel

Ютуб-канал Marvel

Ютуб-канал Marvel

Ютуб-канал Marvel

И с мнением о плохой графике солидарны многие пользователи. В комментариях к трейлеру на ютубе есть такие цитаты:

  • «Графика, конечно, выглядит очень странно, но я все равно жду этот сериал»;
  • «А что с графикой? Почему все так странно»;
  • «Ой, а Marvel разве покажет компьютерную игру»;
  • «Еще один фильм про мультивселенную. Халк будет из реальной жизни, а Женщина-Халк получилась мультяшкой»;
  • «Странно, что героем нового сериала Marvel будет персонаж из The Sims».

На Reddit по графике прошлись чуть жестче:

«Черт, похоже, они делают игру про Халка в 2001 году».

«Жаль, что отношения Шрека и Фионы не сложились».

«Я, что, посмотрел Шрека в прямом эфире?»

«Самое смешное, что они даже не сделали ее огромной и не меняли ее пропорции. Она просто зеленая».

«Чего и следовало ожидать после перехода от шестичасового фильма за 200 млн к сериалу за 100 млн».

«Подождите, я думал, это фанатский дерьмовый трейлер».

В русскоязычных фанатских пабликах Marvel такая реакция:

А вот реакция в группе ПОКВМ:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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