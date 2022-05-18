«Черт, похоже, они делают игру как в 2001 году». Marvel показала трейлер сериала «Женщина-Халк» – и зрители обсуждают очень странную графику главной героини
В ночь на 18 мая Marvel представила трейлер сериала «Женщина-Халк». Он стартует 17 августа, а само видео (за 11 часов набрало почти 9 млн просмотров) выглядит так:
О чем будет этот сериал и что есть в видео
Главный герой – двоюродная сестра Брюса Беннера (Халка) Дженнифер Уолтерс. В комиксах после бандитских разборок она получила ранение, и Беннер помог ей, став донором крови. Первые кадры трейлера показывают, что она попала в автокатастрофу.
Так как кровь Беннера радиоактивная, Уолтерс не только спаслась, но и получила силы Халка.
Студия Marvel тщательно скрывала сюжет сериала «Женщина-Халк» и говорила, что он будет сильно отличаться от того, что представлен в комиксах. Судя по трейлеру, Беннер будет обучать Уолтерс контролировать и применять суперспособности.
Сериал «Женщина-Халк» состоит из 10 серий. Для Marvel это будет восьмой сериал. По трейлеру ясно, что в сериале сыграют:
- Татьяна Маслани – исполнительница главной роли;
- Марк Руффало – Халк;
- Бенедикт Вонг – Вонг;
- Тим Рот – Эмиль Блонски или Мерзость. Он уже появлялся в аналогичной роли в сольном фильме про Халка в 2005 году. В 2019-м Рот рассказывал: «Вас ждет сюрприз, я собираюсь вернуться в Marvel»;
- Джош Сегарра – правда, пока не ясно, какого именно персонажа он сыграет;
- Джамила Джамил – Титания, главная злодейка фильма.
По трейлеру видно, что Уолтерс гордится своим перевоплощением: она успешно совмещает работу юриста, ловит комплименты от подруг и коллег за внешность, знакомится с молодыми людьми на сайте знакомств и сражается со злодеями.
Пока что главный провал «Женщины-Халка» – графика
В декабре-2021 Маслани рассказала, что альтер-эго Дженнифер Уолтерс будет полностью анимированной: «Это все CG... Я все время в mocap. Я на платформах с mocap, где у меня маленькая голова на макушке».
Как создавали Женщину-Халка: Маслани стояла на платформе в специальном костюме с точками для наложения анимации. На ее голове была еще одна – чтобы аниматоры потом могли сделать выравнивать высоту. С помощью специальной технологии по захвату движения Marvel и создала героя. По той же схеме студия изображала самого Халка (и обычное состояние, и состояние, когда Беннер и Халк объединились). Вот графика в новом сериале:
С помощью той же технологии создавался и Танос, получилось довольно четкое и реалистичное изображение. А вот Женщина-Халк, качество графики сильно хуже::
И с мнением о плохой графике солидарны многие пользователи. В комментариях к трейлеру на ютубе есть такие цитаты:
- «Графика, конечно, выглядит очень странно, но я все равно жду этот сериал»;
- «А что с графикой? Почему все так странно»;
- «Ой, а Marvel разве покажет компьютерную игру»;
- «Еще один фильм про мультивселенную. Халк будет из реальной жизни, а Женщина-Халк получилась мультяшкой»;
- «Странно, что героем нового сериала Marvel будет персонаж из The Sims».
На Reddit по графике прошлись чуть жестче:
«Черт, похоже, они делают игру про Халка в 2001 году».
«Жаль, что отношения Шрека и Фионы не сложились».
«Я, что, посмотрел Шрека в прямом эфире?»
«Самое смешное, что они даже не сделали ее огромной и не меняли ее пропорции. Она просто зеленая».
«Чего и следовало ожидать после перехода от шестичасового фильма за 200 млн к сериалу за 100 млн».
«Подождите, я думал, это фанатский дерьмовый трейлер».
В русскоязычных фанатских пабликах Marvel такая реакция:
А вот реакция в группе ПОКВМ: