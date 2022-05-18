«Черт, похоже, они делают игру как в 2001 году». Marvel показала трейлер сериала «Женщина-Халк» – и зрители обсуждают очень странную графику главной героини

О чем будет этот сериал и что есть в видео

Главный герой – двоюродная сестра Брюса Беннера (Халка) Дженнифер Уолтерс. В комиксах после бандитских разборок она получила ранение, и Беннер помог ей, став донором крови. Первые кадры трейлера показывают, что она попала в автокатастрофу.

Так как кровь Беннера радиоактивная, Уолтерс не только спаслась, но и получила силы Халка.

Студия Marvel тщательно скрывала сюжет сериала «Женщина-Халк» и говорила, что он будет сильно отличаться от того, что представлен в комиксах. Судя по трейлеру, Беннер будет обучать Уолтерс контролировать и применять суперспособности.

Сериал «Женщина-Халк» состоит из 10 серий. Для Marvel это будет восьмой сериал. По трейлеру ясно, что в сериале сыграют:

Татьяна Маслани – исполнительница главной роли;

Марк Руффало – Халк;

Бенедикт Вонг – Вонг;

Тим Рот – Эмиль Блонски или Мерзость. Он уже появлялся в аналогичной роли в сольном фильме про Халка в 2005 году. В 2019-м Рот рассказывал: «Вас ждет сюрприз, я собираюсь вернуться в Marvel»;

Джош Сегарра – правда, пока не ясно, какого именно персонажа он сыграет;

Джамила Джамил – Титания, главная злодейка фильма.

По трейлеру видно, что Уолтерс гордится своим перевоплощением: она успешно совмещает работу юриста, ловит комплименты от подруг и коллег за внешность, знакомится с молодыми людьми на сайте знакомств и сражается со злодеями.