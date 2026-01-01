Татьяна Маслани

Дата рождения
22 сентября 1985 г.
Инфо
Канадская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания
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Материалы
«Черт, они будто делают игру в 2001 году». Marvel показала трейлер «Женщина-Халк» – и зрители обсуждают очень странную графику героини
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#Женщина-Халк
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