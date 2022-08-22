Marvel
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График выхода всех фильмов и сериалов Marvel
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Собрали в одном материале предстоящие проекты Marvel, названия и примерные даты релизов которых студия уже объявила.
2022 год
Сериалы
- «Стражи Галактики: призрачный спецвыпуск». Декабрь 2022 года. Специальный выпуск, посвященный Стражам Галактики. Премьера пройдет в декабре 2022 года.
Фильм
- «Черная пантера: Ваканда навсегда». 11 ноября 2022 года. Продолжение «Черной пантеры». Изначально фильм планировали с участием Чедвика Боузмана, но он умер от рака в 2020 году. Тогда историю изменили, убрав из нее его персонажа. По сюжету герои будут защищать Ваканду после смерти короля Т’Чаллы, которого играл Боузман.
2023 год
Сериалы
- «Что если…?», What If… Начало 2023 года (второй сезон). Продолжение сериала-антологии, изображающего альтернативную версию событий вселенной Marvel. Суперсолдатом в ней становится не Стив Роджерс, а Пегги Картер, вселенные Стражей Галактики и Черной пантеры переплетаются, в одном из эпизодов и вовсе происходит зомби-апокалипсис;
- «Секретное вторжение». Secret Invasion. Весна 2023 года (первый сезон). Сериал об агенте «Щ.И.Т.» Нике Фьюри, который борется со Скруллами – инопланетянами, проникающими на Землю. Самуэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри, в касте будут Оливия Колман («Корона») и Эмилия Кларк («Игра престолов»);
- «Эхо», Echo. Лето 2023 года (первый сезон). Сериал о Майе Лопес, слабослышащей убийце. К роли вернется Алаква Кокс, уже сыгравшая Майю Лопес в «Соколином глазе»;
- «Локи», Loki. Лето 2023 года (второй сезон). Продолжение сериала об одноименном персонаже. Том Хиддлстон, Гугу Мбата-Роу и Оуэн Уилсон вернутся к ролям Локки, Равонны Ренслейлер и Мобиуса М. Мобиуса соответственно;
- «Железное сердце», Ironheart. Осень 2023 года (первый сезон). Сериал о девушке-изобретательнице, создавшей костюм, похожий на изобретение Железного человека;
- «Люди Икс’97», X-Men ’97. Осень 2023 года (первый сезон). Продолжение мультсериала по Людям-Икс, выходившего в 1990-е годы.
- «Агата: Ковен хаоса», Agatha: Coven of Chaos. Зима 2023 года (первый сезон). История ведьмы Агаты Хакнесс, одной из героинь «Ванда/Вижн».
Фильмы
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания», Ant-Man and the Wasp: Quantumania. 17 февраля 2023 года. Третий фильм о Человеке-муравье, продолжение «Человека-муравья» и «Человека-муравья и Осы». К главным ролям вернутся Пол Данн и Эванджелин Лилли;
- «Стражи Галактики. Часть 3», Guardians of the Galaxy Vol. 3. 5 мая 2023 года. Третий фильм о Стражах Галактики. К ролям вернутся Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и Вин Дизель;
- «Марвелы», The Marvels. 28 июля 2023 года. Продолжение «Капитана Марвел» с Бри Ларсон в главной роли одноименного персонажа;
- «Блэйд», Blade. 3 ноября 2023 года. Перезапуск фильмов о «Блэйде» – полувампире, охотящимся на вампиров. Главную роль сыграет Махершалла Али («Зеленая книга», «Настоящий детектив»), также в касте будет Кит Харрингтон («Игра престолов»).
2024 год
Сериалы
- «Человек-паук: Первый год», Spider-Man: Freshman Year. 2024 год (первый сезон). Сериал о происхождении Питера Паркера. Сюжет развернется до «Первого мстителя» и «Возвращения домой»;
- «Зомби Marvel», Zombie Marvel. 2024 год (первый сезон). Мультсериал, продолжающий серию сериала «Что, если…?», посвященную зомби-апокалипсису;
- «Сорвиголова: рожденный заново», Daredevil: Born Again. Весна 2024 года (первый сезон). Сериал о Сорвиголове, перезапускающий сериал Netflix 2015 года. Чарли Кокс вернется к главной роли.
Фильмы
- «Капитан Америка: Новый мировой порядок», Captain America: New World Order. 3 мая 2024 года. Четвертый фильм о «Капитане Америке», но на этот раз не о Стивене Роджерсе, а его товарище Сэме Уилсоне. История продолжает сериал «Сокол и Зимний солдат».
- «Громовержцы», Thunderbolts. 26 июля 2024 года. Фильм о команде антигероев. В оригинале в нее входят среди прочих Соколиный глаз, Жук, Атлас. Какие герои будут в фильме, пока неизвестно.
- «Фантастическая четверка», Fantastic Four. 8 ноября 2024 года. Перезапуск истории Фантастической четверки после фильма 2015 года, негативно встреченного зрителями.
2025 год
Фильмы
- «Мстители: Династия Канга», Avengers: The Kang Dynasty. 2 мая 2025 года. Фильм с участием Джонатана Мэйджерса в роли Канга Завоевателя. Продолжение историй «Локи», «Человека-муравья» и «Мстителей: Финал».
- «Мстители: Секретные войны», Avengers: Secret Wars. 7 ноября 2025 года. Еще один фильм по «Мстителям», планирующийся в 2025 году. Нет информации ни об актерском составе, ни о сюжете.
Что еще
- У Marvel запланированы несколько проектов, у которых пока нет названий. А также уже анонсированные релизы, пока не имеющие дат выхода. Среди них «Дэдпул 3», «Веном 3», «Нова».
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