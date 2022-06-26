Продолжение «Игры престолов» – что нам известно: почему это будет не девятый сезон, кто будет главным героем, подробности сюжета

Рабочее название продолжения «Игры престолов» – «Сноу». Это будет не девятый сезон «Игры престолов», а отдельный сериал. Хотя все события по хронологии произойдут уже после завершения восьмой части. Ожидается появление и остальных выживших персонажей (Арьи, Сансы и других). Сценарий еще остается на уровне трех прописанных черновиков. Ранее второй половины 2023 года сериал не выйдет.

Сюжетная линия будет выстроена от момента завершения восьмого сезона «Игры престолов». Сноу отправится за стену, чтобы жить среди одичалых. Вместе с ним – великан Тормунд. Screen Rant прогнозирует, что события развернутся к северу от Стены. Они будут включать новый глобальный конфликт и возможную битву за власть у одичалых. Остальные подробности неизвестны.

У продолжения «Игры престолов» нет конкретных сроков выхода трейлеров и официального релиза. Поэтому даже Мартин предлагает дождаться официальных анонсов от HBO и подтверждения проекта. В истории уже был случай, когда сериал по «Игре престолов» сворачивался даже после снятия пилотного эпизода. Так произошло с тем спин-оффом, где главная роль досталась Наоми Уоттс. HBO от него отказался.

Какие еще предстоящие проекты пересекаются с миром «Игры престолов»

• «Дом дракона» рассказывает о Таргариенах и их борьбе за власть. Это единственный из всех новых сериалов, который обязательно дойдет до выхода. По нему уже подтвержден актерский состав, завершены съемки, а HBO регулярно напоминает о скорой премьере. На ютубе можно посмотреть трейлеры. Драконов в этом сериале будет больше, чем в «Игре престолов». Действие произойдет за сотни лет до «Игры престолов».