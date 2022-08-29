Гид по всем драконам «Дома дракона» и «Игры престолов»: как их различать, кто кому принадлежит, как они двигают сюжет

Какие драконы включены в сериал «Дом дракона» – кто из персонажей ими управляет

Шоураннер «Дома дракона» Мигель Сапочник рассказывал, что в первом сезоне появятся девять разных драконов. Они отличаются по видам (всего три) и чертам характера. Как создатели «Дома дракона» добивались уникального внешнего вида: они брали за основу черепа волка, лошади и тираннозавра. В итоге именно форма черепа выделяет каждый вид дракона в «Доме дракона».

Какие драконы будут основными в «Доме дракона» и кто ими владеет. Все это подробно расписывал Screen Rant. Этот сайт выбрал всего семь драконов, на которых в сериале будут все акценты. В этот список не попали три дракона сыновей Рейниры: Вермакс, Арракс и Тирракс (все появятся позже). Еще в сериале окажутся два диких дракона, которых встретят персонажи.

Вот семь основных драконов в сериале «Дом дракона»: