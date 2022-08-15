Starbucks заработал миллиарды на забытом стакане в кадре «Игры престолов» – теперь «Дом дракона» оставляет его следы специально
Вечером 21 августа выходит сериал «Дом дракона» – ожидаемый приквел «Игры престолов». В России его покажет «Амедиатека»: там первая серия будет доступна с 22 августа. Перед стартом сериала на ютубе постоянно появляются новые трейлеры, а создатели рассказывают об отличиях от «Игры престолов». Зато у обоих сериалов могут быть схожие черты – стаканчики Starbucks.
Как стакан кофе Starbucks появился в «Игре престолов» – кто забыл его в кадре
Все произошло в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов». Дейнерис сидела за столом, а перед ней находился стаканчик кофе с логотипом. Он не вписывался в интерьер места и никак не подходил по времени развития действия «Игры престолов». В логотипе на упаковке угадывался Starbucks. The Wall Steet Journal позже опровергал, что стакан реально принадлежал бренду.
Тот случай известен именно через отсылки к Starbucks. Аккаунт Starbucks в твиттере даже спрашивал у людей, почему Дейнерис не выбрала драконий напиток. Под таким названием в меню Starbucks идет тропический тонизирующий напиток из драконьего фрукта и со вкусом манго. Напоминаем: по сюжету «Игры престолов» и в книгах Дейнерис – мать драконов.
Исполнительный продюсер «Игры престолов» Берни Колфилд поддерживал версию со Starbucks и извинялся за кофе в кадре: «Вестерос был первым местом, где на самом деле появился Starbucks». Телеканал HBO через своих представителей опубликовал отдельное заявление с извинениями и подтверждением ошибки. Позже вышел обновленный эпизод, где ее исправили.
Кто оставил стаканчик кофе в кадре? У всех он ассоциировался с Эмилией Кларк, которая играла роль Дейнерис. Но виноват другой актер – Конлет Хилл (Лорд Варис). Кларк рассказывала, что Хилл отвел ее в сторону во время вечеринки и во всем признался: «Я должен тебе кое-что сказать, любовь моя. Кофейная чашка была моей!» Потом извинялась уже она – когда это раскрыла.
Скандал с забытым стаканчиком кофе случился в заключительном сезоне «Игры престолов». Мы уже рассказывали, почему фанаты его критиковали. Но именно кофейный стаканчик Starbucks тогда никого не раздражал. Люди даже делали из него делали мемы и радовались, что сериал смог их так удивить. За два дня после премьеры этот случай был упомянут 193 тысячи раз.
Больше всех из-за неожиданного упоминания во всех новостях в тот момент радовался сам Starbucks. СМИ писали о бесплатной рекламе, которая принесла Starbucks доход более 2,3 миллиарда долларов. Эти цифры нельзя считать окончательными и точными. Директор по маркетингу Стейси Джонс говорила, что к этому надо добавлять влияние соцсетей и обсуждений.
В «Доме дракона» будут зашифрованы стаканчики Starbucks – так говорят создатели сериала
Все началось с шутки со-шоураннера «Дома дракона» Райана Кондала. Он рассказал, что команда стремилась не повторить ошибку создателей «Игры престолов». Поэтому все следили за стаканчиками кофе на площадке: «У нас было много охотников на Starbucks». Он же рассказал, что кофейные стаканчики появляются в кадре во многих сериалах. Но обычно их никто не замечает.
Через неделю выступил шоураннер Мигель Сапочник. Тот уже конкретнее говорил о стаканчиках Starbucks в «Доме дракона». При создании «Дома дракона» руководители ориентировались на фан-базу «Игры престолов». Поэтому теперь Сапочник дразнит зрителей: если они смогут найти зашифрованные стаканчики, то получат приз. И дальше снова шутит – это будет чашка кофе.
Из-за внимания к «Игре престолов» стал популярным драконий напиток от Starbucks. В «Доме дракона» у него есть шанс на лучший пиар: в отдельных сценах там будет участвовать около 20 драконов. Еще у Starbucks есть секретное меню: нужно знать названия блюд, чтобы их заказать. В Starbucks Canada даже был секретный напиток, посвященный сериалу «Очень странные дела».
Сериал «Дом дракона» – это экранизация первого тома книги «Пламя и кровь». Ее написал Джордж Мартин. В сериале планируется несколько сезонов, но это не единственный проект по миру «Игры престолов». Сейчас идут переговоры по съемкам ее продолжения – оно будет основано на истории Джона Сноу. Отдельные сериалы будут сняты и по героям «Дома дракона».