Starbucks заработал миллиарды на забытом стакане в кадре «Игры престолов» – теперь «Дом дракона» оставляет его следы специально

Как стакан кофе Starbucks появился в «Игре престолов» – кто забыл его в кадре

Все произошло в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов». Дейнерис сидела за столом, а перед ней находился стаканчик кофе с логотипом. Он не вписывался в интерьер места и никак не подходил по времени развития действия «Игры престолов». В логотипе на упаковке угадывался Starbucks. The Wall Steet Journal позже опровергал, что стакан реально принадлежал бренду.

Тот случай известен именно через отсылки к Starbucks. Аккаунт Starbucks в твиттере даже спрашивал у людей, почему Дейнерис не выбрала драконий напиток. Под таким названием в меню Starbucks идет тропический тонизирующий напиток из драконьего фрукта и со вкусом манго. Напоминаем: по сюжету «Игры престолов» и в книгах Дейнерис – мать драконов.

Исполнительный продюсер «Игры престолов» Берни Колфилд поддерживал версию со Starbucks и извинялся за кофе в кадре: «Вестерос был первым местом, где на самом деле появился Starbucks». Телеканал HBO через своих представителей опубликовал отдельное заявление с извинениями и подтверждением ошибки. Позже вышел обновленный эпизод, где ее исправили.