Главная звезда «Дома дракона» бросила школу ради карьеры, жила на чердаке и работала посудомойкой
«Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Оба сериала используют одинаковый подход к актерскому составу. Там практически нет готовых звезд: популярность актеров растет уже вместе с самим сериалом. Создатели «Дома дракона» Райан Кондал и Мигель Сапочник объясняли, что сериал – шекспировская трагедия. Актриса Милли Алкок помогла им раскрыть все заявленные идеи.
До съемок Милли Алкок не смотрела «Игру престолов», но сейчас она самая обсуждаемая и популярная актриса нового сериала еще до премьеры
Милли Алкок – девушка на главных постерах к «Дому дракона»:
Она же – ключевой персонаж во всех трейлерах по сериалу:
«Дом дракона» рассказывает о междоусобной борьбе за власть между Таргариенами. В описании сериала эти события называются гражданской войной. Все снято по первому тому книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». На власть претендует наследница престола Рейнира Таргариен. Важное для понимания сюжета: Вестеросом никогда не правили женщины – это все усложняет.
Милли Алкок до съемок в «Доме дракона» не смотрела «Игру престолов», но на восприятие образа ее героини это никак не влияет. Алкок играет в «Доме дракона» юную версию Рейниры Таргариен. Рядом с ней – такая же юная Алисент Хайтауэр в исполнении Эмили Кэри. Смысл: показать взросление персонажей и проанализировать их взаимоотношения с самого детства.
Формально роли Алкок и Кэри ограничены – сюжет сериала затрагивает разные периоды жизни их героинь. Поэтому взрослые версии показывают другие актрисы, но история формируется из юности. Алкок объясняла: «Эти две женщины встречаются с тем же патриархатом, но реагируют совершенно по-разному. Из-за данных им обстоятельств, и из-за того, кто они, из-за привилегий».
Алкок считает, что в ее Рейнире многие девушки узнают самих себя. Это же касается и Хайтауэр. Рейнира Таргариен чувствует себя чужой у себя дома – такие обстоятельства сказываются на ее взрослении и закрытом характере. Существует тонкая грань в отношениях женщин и мужчин. Одновременно возникает конкуренция между этими женщинами. Все это – вокруг Рейниры.
В «Доме дракона» появится намного больше драконов (минимум 17), чем в «Игре престолов». Процесс съемок впечатлил Алкок: «Это что-то похожее на механического быка – такие есть в барах и пабах. Вы садитесь на него и поднимаетесь, а четыре парня размахивают воздуходувками для листьев».
Фанаты мира «Игры престолов» заранее спрогнозировали именно Алкок рост популярности из-за съемок в «Доме дракона». Не зря она набрала десятки тысяч подписчиков в соцсетях еще до выхода «Дома дракона». С каждым новым появлением внимание к самой Алкок только увеличится: до временного скачка она – центральный персонаж в сериале «Дом дракона».
Рейнира («Дом дракона») и Дейнерис («Игра престолов») похожи по внешности и по месту в сериалах. Поэтому все вокруг их постоянно сравнивают. Милли Алкок объясняла внутреннюю составляющую всех этих сравнений. В «Доме дракона» она пришла к тому, что у Рейниры и Дейнерис похожие проблемы: «В какой-то степени они не влияют на итоговый выбор».
На съемках в «Доме дракона» Алкок впечатлили эмоциональные моменты – они же и оказались сложными: «Ты работаешь над одной сценой в день. Замечательно, что у тебя есть так много времени, но это еще и очень утомляет. Если тебе нужно отыграть эмоциональную сцену, то устаешь к обеду. Впереди еще целый день. Добавьте к этому тяжелые костюмы и давление».
Лучше узнаем Милли Алкок: это ее первая серьезная роль, занимается фотографией, вела канал на ютубе
• Алкок снимается с 13 лет – сейчас ей 22 года. Внешне она выглядит моложе, но совсем не переживает. Алкок так и не закончила школу в Австралии – сразу выбрала актерство. Так пошла против семейных ценностей – родители не поняли. Она рассказывала: «Думаю, у меня появился интерес к актерскому мастерству, потому что никто им не интересовался. Все следили за регби».
• Почему Алкок вообще так поступила? Дело в ощущениях: старалась, но не чувствовала домашнюю среду своей. Только съемочную площадку она называет местом, где ей безопасно и относительно спокойно.
• До «Дома дракона» Алкок никогда не играла такие заметные роли. Поэтому после первых дублей она всегда из-за волнения убегала курить.
• Милли Алкок в основном снималась в сериалах и мини-сериалах. На «Кинопоиске» первым проектом с ее участием указан сериал «Место, что домом зовется», хотя более заметным было ее участие в «Стране чудес». Алкок уже получила признание в родной Австралии. В 2018 году она выиграла награду от местной Кастинговой гильдии в номинации «Восходящие звезды».
• Перед съемками в «Доме дракона» в ее карьере все было не так хорошо. В интервью журналу Super (цитаты есть у Daily Mail) Алкок говорила, что еще два года назад мыла посуду и жила на чердаке в доме у мамы. Ее первая реакция на подтверждение от агента о роли в «Доме дракона» – звонок другу со словами: «У тебя есть бутылка вина?»
• Алкок всегда стремилась уйти от жизни в сельской местности. Писала в соцсетях: «Я на ферме. Кто-нибудь, отвезите меня домой». В обычной жизни Алкок только частично похожа на героиню из «Дома дракона». В сериале многим нравится ее милая внешность, но за ней скрывается много всего. Например, Алкок часто матерится.
• Одновременно с этим Алкок никогда не хотела переехать из Австралии в другую страну. Она любит местную природу. Еще Алкок постоянно фотографирует – чаще всего выкладывает кадры людей в движении: «Думаю, красота скрывается в ошибках, потому что она живая. Способность управлять изображением и вызывать определенные чувства – это меня привлекло».
• На ютубе до сих пор есть канал Милли Алкок. Там два видео, которые сняты девять лет назад. Это обычные детские ролики, где Алкок показывает животных и рассказывает о своих занятиях. Но именно в них и проявляется реальная любовь к съемкам. Алкок уже скучает по светлому парику на съемках в «Доме дракона». Она всегда рассказывала о готовности к любой смене образов.
• Какой Алкок увидела Рейниру, когда сыграла ее в «Доме дракона»: «Она решительная. Знает, чего хочет. Но не осознает, как все это получить. Родилась в королевской семье, имеет высокий статус. У нее привилегированное положение – ей не нужно подчиняться. Это означает, что ей могут простить откровенность и нарушение правил. За это ее одновременно любят и ненавидят».