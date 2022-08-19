Главная звезда «Дома дракона» бросила школу ради карьеры, жила на чердаке и работала посудомойкой

«Дом дракона» рассказывает о междоусобной борьбе за власть между Таргариенами. В описании сериала эти события называются гражданской войной. Все снято по первому тому книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». На власть претендует наследница престола Рейнира Таргариен. Важное для понимания сюжета: Вестеросом никогда не правили женщины – это все усложняет.

Милли Алкок до съемок в «Доме дракона» не смотрела «Игру престолов», но на восприятие образа ее героини это никак не влияет. Алкок играет в «Доме дракона» юную версию Рейниры Таргариен. Рядом с ней – такая же юная Алисент Хайтауэр в исполнении Эмили Кэри. Смысл: показать взросление персонажей и проанализировать их взаимоотношения с самого детства.

Формально роли Алкок и Кэри ограничены – сюжет сериала затрагивает разные периоды жизни их героинь. Поэтому взрослые версии показывают другие актрисы, но история формируется из юности. Алкок объясняла: «Эти две женщины встречаются с тем же патриархатом, но реагируют совершенно по-разному. Из-за данных им обстоятельств, и из-за того, кто они, из-за привилегий».