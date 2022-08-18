График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России
«Дом дракона» – первый проект после завершения «Игры престолов», который связан с основным сериалом. Все события там происходят за 200 лет до появления Дейнерис и других героев.
Сериал «Дом дракона» рассказывает об истории династии Таргариенов. Основные события взяты из первого тома книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». По ней снят этот сериал.
Когда выйдут все серии сериала «Дом дракона» с русским переводом – полный график по первому сезону:
- 1 серия – 22 августа;
- 2 серия – 29 августа;
- 3 серия – 5 сентября;
- 4 серия – 12 сентября;
- 5 серия – 19 сентября;
- 6 серия – 26 сентября;
- 7 серия – 3 октября;
- 8 серия – 10 октября;
- 9 серия – 17 октября;
- 10 серия – 24 октября.
На HBO Max каждая серия будет появляться на день раньше, но без перевода на русский язык.
Где смотреть «Дом дракона» – кто покажет сериал в России
Финальный тизер сериала «Дом дракона» от «Амедиатеки»:
Развитие действия в «Игре престолов» связано с книжной серией «Песнь льда и пламени». Напоминаем: она еще не закончена. Джордж Мартин работает над книгой «Ветра зимы».