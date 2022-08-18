Где смотреть «Дом дракона» – кто покажет сериал в России

«Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Действие происходит за 200 лет до ее событий. Это первый официальный проект, который выходит после завершения основного сериала в 2019 году.

«Амедиатека» владеет правами на показ сериала «Дом дракона» в России. В России сервис транслирует все основные проекты HBO. Там же можно смотреть все серии «Игры престолов».

На HBO Max сериал «Дом дракона» стартует вечером 21 августа. «Амедиатека» покажет его с полным переводом на русский язык 22 августа. В этот день там выйдет первая серия.

Подписка на «Амедиатеку» стоит 599 рублей на 30 дней. Можно оформить сразу на 90 дней – тогда общая сумма составит 1499 рублей. Годовая подписка оценивается в 4999 рублей.

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России

Русский трейлер сериала «Дом дракона»: