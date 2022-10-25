Почему Таргариены в «Доме дракона» показаны с белыми волосами – как создатели скупали парики по всей Европе
Завершился первый сезон сериала «Дом дракона». Напоминаем: это приквел «Игры престолов». Все события там происходят почти за 200 лет до появления Дейнерис Таргариен. История «Дома дракона» завязана на Таргариенах, когда они еще были могущественными владельцами драконов. У ключевых персонажей «Дома дракона» есть отличительная черта – белые волосы.
Почему Таргариены и Веларионы показаны почти с одинаковыми волосами – как это связано с историей их происхождения
Таргариены и Веларионы имеют валирийские корни. У представителей обоих народов течет и проявляется валирийская кровь. Отсюда и похожие внешние отличительные черты. Таргариены и Веларионы регулярно устраивают кровосмесительные браки и усиливают связь между собой. Для самих Таргариенов еще и нормально вступать в связь с родственниками (Рейнира + Деймон).
«Дом дракона» и «Игра престолов» снимались по книгам Джорджа Мартина. Он описывал Таргариенов с фиолетовыми глазами и белыми или серебристыми волосами. В сериалах акцент в образах героев сделан на белый цвет – он лучше смотрится на экране. Таргариены называют цвет волос важным доказательством чистоты происхождения. Хотя даже там он есть не у всех героев.
Привычный цвет волос проявляется у тех персонажей, которые вступают в связь по схемам Таргариен + Таргариен или Таргариен + Веларион. В других случаях с этим могут быть проблемы: дети Рейниры не получили привычный белый цвет волос – у них преобладали темные черты. Не было таких волос и у Джона Сноу в «Игре престолов» (смешение крови Таргариенов и Старков).
Хотя в некоторых случаях бывают исключения, по которым внешне определяются бастарды Таргариенов. Эйгон II Таргариен перед заходом на престол много пил и постоянно вступал в случайные связи. Когда его ищут союзники Хайтауэров, они замечают одного из мальчиков с белыми волосами. Люди вокруг сразу характеризуют его предполагаемым сыном Эйгона II.
ComicBook даже увидел в этом возможную отсылку к будущим событиям сериала. Мальчиком мог оказаться Геймон Бледноволосый. По книге он вырос и стал одним из претендентов на трон, а его мать там тоже Геймона внебрачным сыном Эйгона II. У Таргариенов оттенки волос могут отличаться. Белый, серебристый или даже больше седой цвет зависит от передачи генов.
Фанаты «Игры престолов» давно исследовали этот вопрос еще по «Игре престолов». Они объясняли друг другу, почему у одних Таргариенов проявлялся привычный цвет волос, а у других – нет. Или он не совсем такой. Почитать об этом можно тут. Чаще всего без привычного чистого цвета волос показываются Таргариены, которые вступили в связь или в брак не с членами семьи.
Как шоураннеры «Дома дракона» задумывали внешний вид Таргариенов – почему получилось не совсем удачно
Облик Таргариенов в «Доме дракона» меняется. Деймон появлялся там с разными прическами – отрезал белые длинные локоны. Создатели рассказывали: «Мы скупили все доступные парики в Европе». За десять серий первого сезона прическа Деймона менялась пять раз из-за разных стрижек и временных скачков в истории. Для каждого актера готовилось по несколько париков.
Фанаты «Дома дракона» вдохновились образами ледяных блондинов. The New York Times публиковал комментарий дизайнера Розалии Кулоры. Она рассказывала, что цвет волос Таргариенов задумывался важным дополнением для шоу. И подтверждала: в каждом парике есть несколько цветовых оттенков. Белый доминирует, но дизайнеры делали парики естественными.
Работа над этим шла еще в «Игры престолов». Эмилия Кларк тратила по два часа на покраску волос, чтобы соответствовать задумке и напоминать настоящего Таргариена. Но не все зрители поверили в реалистичность внешнего вида Таргариенов в «Доме дракона» и «Игре престолов». Кевин Фэллон писал в колонке, что даже драконы кажутся реалистичнее, чем Таргариены.
На реддите есть список Таргариенов, которые показаны (или упомянуты) без белого цвета волос и отличаются по цвету глаз. Обычно две эти черты сочетаются у каждого персонажа, но не всегда. В «Песне Льда и огня» есть Кровавый ворон – сын Эйгона IV Таргариена и Мелиссы Блэквуд. Он имел белые волосы и красные глаза из-за альбинизма. Это генетическое заболевание.
В «Доме дракона» всех почему-то смущал внешний вид Корлиса Велариона. Его сыграл в сериале темнокожий актер Стив Туссэн. Позже он отвечал на все претензии и расистские скандалы с фанатами: «Летающие драконы, белые волосы и фиолетовые глаза устраивают зрителей. Когда речь заходит о темнокожем богаче, то они почему-то считают его появление чем-то за гранью».
Есть объяснение, почему Корлис Веларион показан темнокожим персонажем. Смысл в том, чтобы семьи отличались друг от друга в глазах обычного зрителя. Критики утверждали, что «Дом дракона» в итоге с задачей по внешнему виду не справился. Бюджет каждой серии оценивался в 20 миллионов, но парики на Веларионах и Таргариенах выглядят громоздкими и жесткими.