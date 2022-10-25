Почему Таргариены в «Доме дракона» показаны с белыми волосами – как создатели скупали парики по всей Европе

Почему Таргариены и Веларионы показаны почти с одинаковыми волосами – как это связано с историей их происхождения

Таргариены и Веларионы имеют валирийские корни. У представителей обоих народов течет и проявляется валирийская кровь. Отсюда и похожие внешние отличительные черты. Таргариены и Веларионы регулярно устраивают кровосмесительные браки и усиливают связь между собой. Для самих Таргариенов еще и нормально вступать в связь с родственниками (Рейнира + Деймон).

«Дом дракона» и «Игра престолов» снимались по книгам Джорджа Мартина. Он описывал Таргариенов с фиолетовыми глазами и белыми или серебристыми волосами. В сериалах акцент в образах героев сделан на белый цвет – он лучше смотрится на экране. Таргариены называют цвет волос важным доказательством чистоты происхождения. Хотя даже там он есть не у всех героев.

Привычный цвет волос проявляется у тех персонажей, которые вступают в связь по схемам Таргариен + Таргариен или Таргариен + Веларион. В других случаях с этим могут быть проблемы: дети Рейниры не получили привычный белый цвет волос – у них преобладали темные черты. Не было таких волос и у Джона Сноу в «Игре престолов» (смешение крови Таргариенов и Старков).