Игра Престолов

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Американский телесериал в жанре фэнтези
Год выхода
2011
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Почему Таргариены в «Доме дракона» показаны с белыми волосами – как создатели скупали парики по всей Европе
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#Дом дракона
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Разбор финала первого сезона «Дома дракона»: новая серия – это анонс ключевых событий с приемами из «Игры престолов»
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#Дом дракона
2
Где сейчас актеры из «Игры престолов» – что с ними произошло после завершения сериала
#Игра Престолов
Почему «Дом дракона» бьет рекорды просмотров и что говорят отзывы после первых серий
#Дом дракона
Гид по всем драконам «Дома дракона» и «Игры престолов»: как их различать, кто кому принадлежит, как они двигают сюжет
#Дом дракона
Какой получилась первая серия «Дома дракона» – бессмысленная жестокость и каркас «Игры престолов» на минималках
#Дом дракона
Starbucks заработал миллиарды на забытом стакане в кадре «Игры престолов» – теперь «Дом дракона» оставляет его следы специально
#Дом дракона
«Дом дракона» – что мы знаем перед выходом: четыре главных героя, драма о семейных отношениях, 17 драконов участвуют в битвах
#Дом дракона
Я смотрел финал «Игры престолов» на стадионе. Было масштабно и морально тяжело
#Игра Престолов
6 популярных сериалов, которые нас раздражают
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#кино
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Продолжение «Игры престолов» – что нам известно: почему это будет не девятый сезон, кто будет главным героем, подробности сюжета
#Игра Престолов
Смотрим трейлер нового сериала по «Игре престолов» – «Дом дракона» показывает Таргариенов за сотни лет до Дейенерис и Джона Сноу
#Игра Престолов
Что надо знать о сериале «Дом дракона» – приквеле «Игры престолов» с похожей музыкой и тратами в 200 миллионов
#Дом дракона