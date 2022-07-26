6 популярных сериалов, которые нас раздражают
У вас бывает такое: все вокруг смотрят и обожают какой-то сериал, а вам он совсем не нравится? Авторы «Гола» рассказывают, какие хитовые сериалы их раздражают и почему именно: либо объективно, либо по каким-то странным личным причинам.
Если вдруг вы фанат одного из критикуемых сериалов – не относитесь к этому тексту слишком серьезно. И пишите в комментах, какие большие сериалы не нравятся вам.
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Дмитрий Проскурин против «Очень странных дел»
«Очень странные дела» спасли бы себе культовый статус в золоте, даже остановившись на первом сезоне. Он был не таким масштабным, напористым и серьезным.
Ностальгическая солянка из отсылок на поп-культуру 70-80-х рассказала цельную историю – и радовала свежестью идеи.
Но со второго сезона сериал отыгрывает лишний эпик. Теперь – это не история детей, которые оторвались от настолок, чтобы сражаться со злом, а наоборот. В перерывах между битвами с чудовищами они отыгрывают партейку Dungeons & Dragons и бегут закидывать очередную тварь петардами.
Да, «Очень странные дела» меняют сеттинг (Россия в четвертом сезоне!), окрашивают каст новыми характерами и показывают взросление героев. Но смотрится это как второй сезон «Твин Пикса», когда из проекта ушел Дэвид Линч – вроде бы те же герои, новые злодеи, драма. Но не трогает.
Братья Дафферы сделали классный первый сезон, но попали в ловушку моды на вайб 40-летней давности – Netflix накачал сериал бюджетом и сделал своим флагманом. «Дела» куда-то двигаются, но непонятно зачем. Сериал стесняется резких ходов и будто застрял во вселенной слабых историй Стивена Кинга.
Александр Плеханов против «Игры престолов»
«Игра престолов» – это восемь сезонов бесконечных битв и смертей. Это постоянное ожидание нового поворота сюжета. Это сопереживание Тириону Ланнистеру, потому что в семье его никто не воспринимает всерьез. Это любовные трагедии Джона Сноу. Это Бран, который больше не может ходить и прыгать по крышам, но вырастает в одного из главных персонажей. Я помню «Игру престолов» такой, но общее впечатление испорчено.
Для меня «Игра престолов» разделилась на две части. Первые сезоны хуже остальных по качеству съемки, но через сюжет и его связки превосходили любой сериал. Их можно пересматривать еще много раз. Дальше съемки улучшались, бюджет на серии увеличивался – но проблемы с сериалом накапливались. Ближе к концу создатели вообще импровизировали по сюжету: Мартин так и не дописал книжную версию событий.
В 2019-м я смотрел финал «Игры престолов» на стадионе. Вместе с остальными позже критиковал восьмой сезон за разочаровывающий итог. Хотя основные претензии к сериалу копились и раньше. Каждый отдельный эпизод поздней «Игры престолов» – это хороший фильм. Вот только со временем создатели «Игры престолов» почему-то забыли: они все-таки делают для людей сериал. К финалу это стало совсем заметно.
«Красная свадьба» из третьего сезона – яркое и выделяющееся дополнение на фоне общей сериальной картинки. Она красиво вписана в сюжет – и сериал не перестает быть сериалом. Все битвы и ключевые события в заключительных сезонах «Игры престолов» действительно больше напоминали что-то отвлеченное. Разрыв между сериями вырос: герои бесконечно бегали между локациями, чтобы зрители увидели битву – через четыре часа просмотра.
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Признание: я критикую «Игру престолов», потому что ее люблю. Люблю за бессонные ночи в летние каникулы, когда пересматривал все серии и обсуждал до утра с одноклассницей. Люблю за яркие ассоциации с лучшими событиями в жизни. Но вся эта любовь будто бы первая – и осталась где-то на тех самых трех стартовых сезонах. А дальше превратилась в восприятие голливудской рутины.
Сама «Игра престолов» давно закончилась, но осадок непонятности в голове сохранился. Вот вам другая ассоциация: поздняя и голливудская «Игра престолов» чем-то похожа на девушку, которая гремит посудой ранним утром. Это все еще любимая девушка, но иногда хочется ее поскорее выключить и продолжить спать. «Игру престолов» я еще обязательно включу, но теперь остановлюсь уже где-то на середине сериала. Там, где остановиться еще не хочется.
Илья Егоров против «Ходячих мертвецов»
Моя история с «Ходячими мертвецами» началась очень резко. Приятель показывал первую серию и остановил ее на самом интересном моменте (когда Рик лежал под танком в окружении зомби и приставил к виску револьвер) со словами: «Дальше досмотришь сам, если интересно». Конечно, мне было интересно. Я смотрел и наслаждался.
Так было несколько сезонов. Дальше – сплошное разочарование. Важно сказать: до некоторого момента я не особо замечал стереотипные косяки, из-за которых фанаты наезжали на создателей сериала. Я терпел долгие диалоги, слабые сюжетные моменты. Но мое отношение поменяли два момента.
Первый – (сорри, спойлер) когда Ниган грохнул кого-то в финальной серии сезона, но нам не показали убитого и оставили интригу на несколько месяцев. До выхода нового сезона «Ходячих». Помню, как смотрел серию в общаге МАИ. Спустя полтора часа после этого моя общага горела из-за какого-то придурка, но еще раньше сгорела моя задница. Вроде бы и хорошее нагнетание, но, блин, не на несколько же месяцев!
Второй – когда вывели Карла и Рика (хотя у второго вроде бы будет камео в финальной части 11 сезона). То есть двух главных персонажей, на которых держались комиксы. С того момента я посмотрел две серии: глобально продолжение для меня не имело смысла.
«Ходячие мертвецы» – это просто отличный пример, как нельзя делать продолжительные сериалы. Создатели следовали истории легендарного комикса, пытались сделать что-то свое, но в итоге затянули и наглухо облажались. Еще раз: важно чувствовать вайб и уходить на пике. Но если ты делаешь 11 сезонов, не вывозишь сюжетную линию, не удерживаешь ключевых актеров и снимаешь целые часы абсолютно бессмысленных диалогов, то будь готов к цунами хейта.
Роман Абрамов против «Эйфории»
Это очень стильная, хорошо снятая, темповая, увлекательная, отфильтрованная, свежая, яркая, заслуженно ценимая медиа
пластмасса.
Простите. Хороший важный сериал. Честно-честно. Но. «Эйфория» имитирует реалистичность, запираясь в отшлифованном глянцевом вакууме. Постановщики насыщают каждый кадр, а актеры смеются, кричат и мечутся до упора тумблера эмоций. Только все это хирургически стерильный проект. В нем нет подлинной витальности. Ты веришь ему по всем канонам драмы, но шаг в сторону от номинальности – и ты не веришь ему на уровне настоящего зрительского погружения. «Эйфория» так старательно удивляет откровением изображаемых проблем (члены, наркотрипы, кримимал, члены, члены), но во всех основных линиях ощущается какой-то налет фокус-группы. «Эйфория» словно не дает тебе выйти из-за и так задолбавшего метауровня корпоративного кино, где каждый потребитель заранее смотрит разрушающим магию взглядом критика.
Это сериал о подростках, которые нельзя смотреть подросткам. Это сериал о подростках, где их играют взрослые для других взрослых. Это сериал о подростках, которые живут взрослыми жизнями и при этом не взрослеют, оставаясь старшеклассниками столько, сколько нужно.
А Зендея, конечно, супер.
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Михаил Морозов против «Карточного домика»
Прошлой осенью включил «Карточный домик» на английском – идея фильма была для меня не самой интересной, но замерить уровень восприятия языка внезапно захотелось. Поначалу даже интересно, но от сезона к сезону интерес к сюжету угасал.
Помимо обилия неприятных сцен (собственно, одна из них была самой первой вообще) буквально отвратила серия с убийством Рэйчел. Мне чисто по-человечески была симпатична Рэйчел, пытавшаяся начать жизнь заново. Был симпатичен и Даг – своим спокойствием. Это два лучших персонажа.
Убийство Рэйчел, состоявшееся к тому же после того, как он ее все-таки отпустил, вспоминать противно. После той сцены я нажал на стоп, по диагонали прочитал сюжет оставшихся сезонов и забыл об этом сериале до сегодняшнего текста.
Валера Полевиков против «Доктора Кто»
В первую неделю, когда заселился в общагу, я помог девушке из соседней комнаты перенести шкаф. Поэтому весь год приходилось с ней здороваться. Я поздно ложусь и не люблю раннее утро и все эти подъемы по будильнику, особенно зимой. А утро в общаге – это тройной ужас. К невыспанности и традиционному утреннему раздражению добавляется спертость воздуха, стремный общажный быт, желтый свет лампочки, похмелье. Просыпаешься с ощущением «за что мне это?..»
И надо как-то жить. Идешь в туалет по коридору в этом состоянии – лишь бы никого не видеть, а лучше вообще никогда и ничего не видеть. А эта соседка, с которой приходится здороваться, уже часа полтора как проснулась. Помылась, уроки повторила, йогу сделала и стоит на кухне свою кашу отвратную варит. Вся такая свежая и радостная новому дню. И «доброе утро» приторным голосом. ***, я готов был накидываться на нее с этими словами, как волк на гиену. Но я либо кивал, либо яростно смотрел, либо делал вид, что не слышу, и шел к желтым унитазам.
Так вот ее любимым сериалом был «Доктор Кто». Я не смотрел ни одной серии, ни за что в жизни не посмотрю и со всей силы ненавижу этот сериал.