6 популярных сериалов, которые нас раздражают

Для меня «Игра престолов» разделилась на две части. Первые сезоны хуже остальных по качеству съемки, но через сюжет и его связки превосходили любой сериал. Их можно пересматривать еще много раз. Дальше съемки улучшались, бюджет на серии увеличивался – но проблемы с сериалом накапливались. Ближе к концу создатели вообще импровизировали по сюжету: Мартин так и не дописал книжную версию событий.

В 2019-м я смотрел финал «Игры престолов» на стадионе. Вместе с остальными позже критиковал восьмой сезон за разочаровывающий итог. Хотя основные претензии к сериалу копились и раньше. Каждый отдельный эпизод поздней «Игры престолов» – это хороший фильм. Вот только со временем создатели «Игры престолов» почему-то забыли: они все-таки делают для людей сериал. К финалу это стало совсем заметно.

«Красная свадьба» из третьего сезона – яркое и выделяющееся дополнение на фоне общей сериальной картинки. Она красиво вписана в сюжет – и сериал не перестает быть сериалом. Все битвы и ключевые события в заключительных сезонах «Игры престолов» действительно больше напоминали что-то отвлеченное. Разрыв между сериями вырос: герои бесконечно бегали между локациями, чтобы зрители увидели битву – через четыре часа просмотра.

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Признание: я критикую «Игру престолов», потому что ее люблю. Люблю за бессонные ночи в летние каникулы, когда пересматривал все серии и обсуждал до утра с одноклассницей. Люблю за яркие ассоциации с лучшими событиями в жизни. Но вся эта любовь будто бы первая – и осталась где-то на тех самых трех стартовых сезонах. А дальше превратилась в восприятие голливудской рутины.

Сама «Игра престолов» давно закончилась, но осадок непонятности в голове сохранился. Вот вам другая ассоциация: поздняя и голливудская «Игра престолов» чем-то похожа на девушку, которая гремит посудой ранним утром. Это все еще любимая девушка, но иногда хочется ее поскорее выключить и продолжить спать. «Игру престолов» я еще обязательно включу, но теперь остановлюсь уже где-то на середине сериала. Там, где остановиться еще не хочется.

Илья Егоров против «Ходячих мертвецов»