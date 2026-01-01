Очень странные дела

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Американский научно-фантастический и драматический сериал в жанре ужасов
Дата выхода
2016 г.
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Материалы
Материалы
6 популярных сериалов, которые нас раздражают
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#кино
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«Очень странные дела» – что мы уже знаем о пятом сезоне сериала: дата выхода, детали сюжета, ключевые особенности
#Очень странные дела
Netflix критикуют за неуважение к жертвам Холокоста – из-за выхода «Очень странных дел», часть которых снимали в бывшей нацистской тюрьме
#Netflix
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