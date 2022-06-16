Netflix критикуют за неуважение к жертвам Холокоста – из-за выхода «Очень странных дел», часть которых снимали в бывшей нацистской тюрьме

Зрители Netflix к середине июня посмотрели свыше 781 миллиона часов четвертого сезона «Очень странных дел». Он стал самым просматриваемым англоязычным шоу в истории стриминга. Популярность проекта настолько высокая, что маркетинговые проекты запускают даже в местах съемок сериала. Но нравятся такие кампании не всем – Netflix сталкивается с критикой из-за якобы негативного влияния на память о Холокосте.

Съемки проходили в Лукишской тюрьме – это один из символов Холокоста

Одна из сюжетных линий четвертого сезона проходит в советской тюрьме на Камчатке. Для съемок авторы выбрали реальные локации некогда действующей тюрьмы в Вильнюсе. Ее построили еще во времена Российской империи, но наибольшую известность она получила как перевалочный пункт для тысяч евреев, которых нацисты вывозили на массовые расстрелы в Понары.

После съемок четвертого сезона «Очень странных дел» одну из камер тюрьмы превратили в гостиничный номер. Ее стилизовали под атмосферу сериала, добавили в нее бытовые удобства и предложили для аренды через Airbnb за 107 евро в сутки. В оплату также входит экскурсия по тюрьме.