Netflix критикуют за неуважение к жертвам Холокоста – из-за выхода «Очень странных дел», часть которых снимали в бывшей нацистской тюрьме
Зрители Netflix к середине июня посмотрели свыше 781 миллиона часов четвертого сезона «Очень странных дел». Он стал самым просматриваемым англоязычным шоу в истории стриминга. Популярность проекта настолько высокая, что маркетинговые проекты запускают даже в местах съемок сериала. Но нравятся такие кампании не всем – Netflix сталкивается с критикой из-за якобы негативного влияния на память о Холокосте.
Съемки проходили в Лукишской тюрьме – это один из символов Холокоста
Одна из сюжетных линий четвертого сезона проходит в советской тюрьме на Камчатке. Для съемок авторы выбрали реальные локации некогда действующей тюрьмы в Вильнюсе. Ее построили еще во времена Российской империи, но наибольшую известность она получила как перевалочный пункт для тысяч евреев, которых нацисты вывозили на массовые расстрелы в Понары.
После съемок четвертого сезона «Очень странных дел» одну из камер тюрьмы превратили в гостиничный номер. Ее стилизовали под атмосферу сериала, добавили в нее бытовые удобства и предложили для аренды через Airbnb за 107 евро в сутки. В оплату также входит экскурсия по тюрьме.
Такой маркетинговый ход вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то приветствовал акцию, но часть пользователей посчитали ее неуместной. «Отвратительно превращать концлагерь в развлечение на Airbnb», – написала пользовательница под постом Go Vilnus, официального туристического агентства города.
Сейчас страница с тюремной камерой недоступна на Airbnb, а новость об акции пропала с сайта Go Vilnus. Тем не менее посты в соцсетях агентства остались – непонятно, почему записи с сайта удалили и была ли эта инициатива вообще согласована с Netflix и Airbnb. В любом случае именно Netflix подвергается критики – как студия-создательница сериала.
Поклонники сериала делают тату, похожие на отметки узников концлагерей
Хотя в сериале нет упоминаний Холокоста, отсылки на него кажутся очевидными – лаборатории, эксперименты над детьми, бесчеловечные врачи и татуировки с номерами. Последнее стало еще одним предметом обсуждений в соцсетях.
По сюжету одна из главных героинь росла в лаборатории, где вместо имени ей присвоили номер 011. Еще после выхода первого сезона в 2016 году поклонники делали татуировки на запястьях, подражая образу героини. В соцсетях этот тренд уже тогда вызвал неоднозначную реакцию, но теперь обсуждение этой темы стало шире – из-за действий Netflix.
Стриминг в официальных соцсетях репостнул фото подписчицы, сделавшей такое тату. И часть пользователей посчитала, что Netflix ради маркетингового хода поощряет тенденцию, которая принижает значимость Холокоста. Пока реакция не кажется массовой – посты с критикой Netflix скорее редкие, чем частые. Петиция на Change.org с призывом стриминга к ответсвенности набрала меньше 15 тысяч откликов на момент написания заметки.
«Холокост не для индустрии развлечений, не для наживы и превращения в театр», – говорится в тексте петиции. Пользователи твиттера считают, что татуировки узников носили «дегуманизирующий» посыл, и хоть в контексте сериала они имеют смысл, нанесение их в реальной жизни кажется неподходящим.
Netflix пока никак не реагировал на критику. Выход финальных серий четвертого сезона «Очень странных дел» запланирован на 1 июля. У шоу будет пятый, последний сезон, дату релиза которого пока не объявляли.