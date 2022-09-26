10 лучших детективных сериалов Netflix

Дэвид Финчер погружает в Америку 70-х, где ФБР расследуют дела самых сложных маньяков. Сериал основан на книге криминалиста, который специализируется на психологии убийц. «Охотник за разумом» – это не про стремительный экшен, а про долгие диалоги и попытки заглянуть в разум маньяка, который на первый взгляд кажется даже милым человеком.

Сериал мрачен и скуп на яркость, но сценарий делает свое дело – обычные допросы (которые напоминают интервью журналистов) сохраняют особое напряжение.