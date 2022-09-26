10 лучших детективных сериалов Netflix
Netflix в своей библиотеке имеет сотни детективных сериалов разных стран и эпох. Здесь мы собрали рейтинг из 12 сериалов, которые точно стоит посмотреть. Но сериалы расставлены не от худшего к лучшему или наоборот, а в случайном порядке.
1. Охотник за разумом» (Mindhunter)
Годы выхода: 2017-2019 (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 8,1
Оценка IMDb: 8,6
Дэвид Финчер погружает в Америку 70-х, где ФБР расследуют дела самых сложных маньяков. Сериал основан на книге криминалиста, который специализируется на психологии убийц. «Охотник за разумом» – это не про стремительный экшен, а про долгие диалоги и попытки заглянуть в разум маньяка, который на первый взгляд кажется даже милым человеком.
Сериал мрачен и скуп на яркость, но сценарий делает свое дело – обычные допросы (которые напоминают интервью журналистов) сохраняют особое напряжение.
2. «Незнакомец» (The Stranger)
Годы выхода: 2020 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 7,1
Оценка IMDb: 7,3
Британский детективный сериал из восьми серий, который остался мало замеченным. Но имеет своюнебольшую фан-базу. «Незнакомец» рассказывает о загадочной женщине в английском городке. Точнее, эта женщина рассказывает всем различные секреты близких людей.
Например, муж узнает, что ее жена симулировала беременность, и никакого выкидыша не было. А другой женщине незнакомка сообщает, что ее дочь занята проституцией. Небольшой городок бурлит и тревожится – открылось слишком много тайн. И отсюда разворачиваются новые удивительные события.
3. «Грешница» (The Sinner)
Годы выхода: 2017 – 2021 (4 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 7,4
Оценка IMDb: 7,9
Сериал необычно работает с повествованием – мы сразу же знаем убийцу. Женщина убивает парня на пляже, сознается в этом, но не может объяснить, зачем это сделала. Теперь это задача детектива – выяснить ее мотивы. «Грешница» в первом сезоне фокусируется на чувствах одной женщины, которая то теряет память, то живет обычной жизнью. Детектив постепенно разбирается в тонкостях ее психологии, чтобы раскрыть дело.
Во втором сезоне детектив расследует новое дело – тут тоже виновный на поверхности (мальчик убил своих родителей), но задача не просто наказать убийцу, а в том, чтобы собрать сложный паззл и понять всю картину преступления.
4. «Фарго» (Fargo)
Годы выхода: 2014 – 2020 (4 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 8,4
Оценка IMDb: 8,9
Сериал, сделанный в духе одноименного фильма братьев Коэнов. И сериальная версия уже превзошла в плане культовости оригинал.
Каждый сезон рассказывает свою историю, но неизменны общие детали: снежная атмосфера Северной Дакоты, жестокие преступления и наивно-странные люди, которые попадают в необычный для себя замес. И обязательно в этой истории есть честный полицейский со сложной судьбой.
«Фарго» как жанр – это не только детектив, но и криминальная драма с фирменным черным юмором. И каждый сезон по-своему уникален: в первом тащит харизма актеров, а в третьем – многослойный сюжет, а в четвертом – атмосфера 50-х годов (сериал в каждом сезоне рассказывает о событиях разных эпох).
5. «Создавая убийцу» (Making a Murderer)
Годы выхода: 2015 – 2018 (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 8,3
Оценка IMDb: 8,6
Один из лучших документальных сериалов Netflix. Он рассказывает об истории Стивена Эйвери. Сначала его несправедливо задерживают за обвинение в изнасиловании – экспертиза ДНК позволяет освободить Эйвери. Но потом его снова задерживают – за обвинение в убийстве.
В новом деле тоже все сложно. «Создавая убийцу» в деталях показывает особенности судебной системы США. Вы почувствуйте себя детективом или судьей присяжных – сериал показывает новые нюансы дела, и трудно однозначно сказать: виновен Эйвери или нет.
6. «Бруклин 9-9» (Brooklyn Nine-Nine)
Годы выхода: 2013 – 2021 (8 сезонов)
Оценка «Кинопоиска»: 8,2
Оценка IMDb: 8,4
Комедийный детектив о буднях полиции Нью-Йорка. Обычно строится по схеме: одно дело – одна серия. Но сюжет у «Бруклина» отходит на второй план. Сериал расцветает за счет палитры персонажей – они все яркие и запоминающиеся. Детектив-баламут, полицейский-отличница, строгий начальник, слишком добрый коп и еще десяток характеров.
«Бруклин» – редкий сериал, где полицейские расследования не выставлены серьезно и чересчур драматично. Все по-доброму и с хлестким юмором.
7. «Соучастник» (Collateral)
Годы выхода: 2018 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 6,2
Оценка IMDb: 6,7
Четырехсерийный детектив. В центре событий – убийство в Лондоне. Сначала всем кажется, что дело заурядное, но новый детектив – милая беременная женщина – переворачивает представления. Оказывается, в истории сыграл большую роль межнациональный конфликт, который стал причиной убийства эмигранта. Но мы не спойлерим – все гораздо интереснее.
Крепкий и лаконичный сериал о социальных проблемах большого города. Он понравится тем, кто хочет увлечься детективом на один-два вечера.
8. «Алиенист» (The Alienist)
Годы выхода: 2018-2020 (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 7,2
Оценка IMDb: 7,7
Нью-Йорка конца XIX века, в городе происходят загадочные и жестокие убийства детей. За дело берутся будущий президент Теодор Рузвельт и необычный психолог, который специализируется на ментальных особенностях людей. Во втором сезоне дела расследует первый женщина-полицейский в Нью-Йорке.
Сериал здорово передает атмосферу эпохи и радует поклонников книги, по которой он сделан. Автор романа «Алиенист» контролировал написание сценария.
9. «Как избежать наказания за убийство» (How to Get Away with Murder)
Годы выхода: 2014-2020 (6 сезонов)
Оценка «Кинопоиска»: 8,1
Оценка IMDb: 8,1
Напряженный судебный детектив об адвокате, которая преподает студентам курс под названием «Как избежать наказания за убийство». Сериал динамично рассказывает о буднях юристов и подозреваемых в тяжких преступлениях.
Много сюжетных линий, которые ненавязчиво переплетаются, чтобы создать в итоге вау-эффект от сюжетного поворота. А главная героиня притягательна двойственным характером: чрезмерно драматична и эгоистична к одним людям, но при этом сострадательно относится к своим клиентам.
10. «Незнакомец» / «Тайный лес» (Bimilui sup)
Годы выхода: 2017-2020 (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 8,1
Оценка IMDb: 8,5
Южнокорейский сериал о необычном прокуроре. После операции в детстве он перестал испытывать эмоции – этот мужчина максимально строг, неподкупен, с идеальной памятью и мышлением.
Основной сюжет запускает убийство полицейского – и теперь бесчувственный прокурор расследует дело вместе с напарницей. И это приводит к тому, что пара занимается проблемами коррупции в южнокорейской полиции.
Обычно за одну серию раскрывается одно дело, но стоит быть внимательным при просмотре – этот сериал полон деталями и подойдет для самых вдумчивых зрителей.