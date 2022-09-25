Новый сезон «Ведьмака» и приквел «Происхождение» – что надо знать: когда выйдут, где смотреть, детали сюжета
Netflix провел мероприятие Tudum 2022. Это онлайн-презентация, где были показаны подробности будущих новинок. Главные новости связаны с «Ведьмаком». У него анонсированы третий сезон и предстоящий приквел. Обе новинки появятся на Netflix уже в ближайшее время. Пока там можно посмотреть только два полных сезона. Напоминаем: в России Netflix не работает.
«Ведьмак» – третий сезон: дата выхода, какой сюжет, подробности вокруг
• Variety пишет, что в третьем сезоне «Ведьмака» продолжится история Геральта, Цири и Йеннифер. Точной даты релиза у сериала нет, но она размыто анонсирована на лето 2023 года. Съемки уже давно завершены. Актер Генри Кавилл публично благодарил съемочную группу за тяжелую работу на площадке. Была и такая фотография: «Наша семья снова вместе».
• Есть официальное резюме третьего сезона «Ведьмака». Геральт уводит Цири из Цинтры в подполье. Йеннифер ведет их в защищенную крепость Аретуза. На пути они сталкиваются с предательством, темной магией и коррупцией. Там же – посыл предстоящего сезона: «Они должны дать отпор, поставить все на кон – или рискуют навсегда потерять друг друга».
• Пандемия коронавируса повлияла на производство продолжения «Ведьмака». Съемочная работа велась в Италии, Словении и Хорватии. Актеры рассказывали, что сериал по-своему интерпретирует книги. Поэтому некоторые персонажи могут пропасть из сериала, хотя в книжной истории они имели значимую роль. Предстоящий сезон адаптирует «Время презрения».
• Ожидается, что третий сезон «Ведьмака» станет самым масштабным во всей линейке. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих рассказывала: «Я чувствую, что первые сезоны подготовили игровое поле для чего-то грандиозного, что вот-вот произойдет». Актриса Фрейя Аллан играет в «Ведьмаке» Цири. Вся история в новом сезоне будет сосредоточена именно вокруг нее.
• Предполагаемая версия по развитию сюжета: Цири встретит Крыс. Это банда, которая обкрадывает богатых людей. На момент времени съемок проходил кастинг на роль Крыс, они же раскрывались и в книгах. Интересно, что уже сейчас появляются слухи о возможном начале подготовки четвертого и пятого сезонов «Ведьмака». На третьем история не завершится.
• Основной акцент в третьем сезоне «Ведьмака» будет сделан на магов. Параллельно анонсирована история Вильгефорца из Роггевеена. Именно он постепенно должен стать главным злодеем в этой саге. В книге «Время презрения» была ключевая битва Геральта и Вильгефорца. Она точно снималась для третьего сезона – мелькали подтверждающие кадры со съемок.
• Цель главных героев «Ведьмака» – понять и научиться контролировать силы Цири. Параллельно злодеи вокруг стремятся ее уничтожить. В следующем сезоне наконец-то раскроется реальная история происхождения Цири. Для разрядки обстановки и движения сюжета обязательно появится Лютик. Это постоянный персонаж для «Ведьмака» – у него всегда возникают проблемы.
• В третий сезон «Ведьмака» включены новые персонажи. Робби Амелл сыграет бойца Галлатина, Мэнг'ер Чжан – охотницу Мильву. Хью Скиннер был отобран на роль принца Радовида – это специалист по политике. Кристель Элвин – Мистле. Она жестока, мстительна и подозрительна ко всем вокруг. Этот персонаж – член банды Крыс, которую мы уже упоминали выше.
«Ведьмак» – приквел: как называется, кто там будет, какие актеры снимаются
• Официальное название приквела «Ведьмака» – The Witcher: Blood Origin. Действие происходит за 1200 лет до событий оригинального сериала. Работа над этим мини-сериалом началась еще в 2020 году. Теперь подтверждена дата выхода приквела «Ведьмака» – 25 декабря 2022 года. Новый сериал посвящен истории происхождения первого ведьмака. Сюжет отойдет от книг.
• Название переводится так – «Происхождение крови» (или просто «Происхождение»). В приквеле «Ведьмака» сделан уклон в сторону эльфов. История завязана вокруг них, но в мире «соединения сфер» рядом окажутся различные фракции (люди, монстры, эльфы). У приквела «Ведьмака» доступен тизер, в описании которого прописано: «У каждой истории есть начало».
• Основные актеры мини-сериала The Witcher: Blood Origin: Ленни Генри, Мишель Йео, Софиа Браун, Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви, Франческа Миллс, Минни Драйвер. Всего там снимались 40 актеров. Мишель Йео должна стать звездой этого проекта. Она показана в образе эльфийского воина. Collider пишет, что сериал расскажет историю семи изгоев в мире эльфов.
• Актерский состав The Witcher: Blood Origin постоянно менялся. На нем сказалась загруженность звездных актеров в других проектах. Например, по этой причине из состава актеров выпала Джоди Тернер-Смит. На производство повлияли и последствия пандемии коронавируса. Параллельно шло производство нового сезона «Ведьмака» – это сдвинуло выход приквела.
• Мы не зря несколько раз назвали Blood Origin мини-сериалом. Изначально новая история планировалась на полноценный проект. Потом оказалось, что шоу сокращено до четырех эпизодов (было шесть). Цель создателей – сосредоточиться на сильных моментах и убрать проходные сцены. У мини-сериала The Witcher: Blood Origin теперь есть и официальный постер.
• Фанаты предполагали, что приквел «Ведьмака» выйдет одновременно с «Домом дракона» и «Кольцами власти». Все сериалы по тематике относятся к одной категории. Позже это было опровергнуто. Создателям Blood Origin пришлось отходить от книг, потому что Анджей Сапковский почти не затрагивал этот период времени в истории «Ведьмака». Хотя отсылки к нему мелькали.
• Сапковский все равно поучаствовал в создании нового сериала – выступил там в роли креативного консультанта. Сценарист Деклан де Барра говорил о Blood Origin так: «Нам не терпится представить фанатам новых персонажей и оригинальную историю, которая еще больше обогатит наш волшебный мифический мир». Съемки завершились еще в сентябре 2021 года.
• Blood Origin – один из многих проектов по «Ведьмаку». Некоторые из них сейчас находятся в разработке. Уже вышел анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка». Там показана история жизни Весемира – учителя Геральта. Его называют отцом всех ведьмаков. Отдельно мы писали о разработке новой игры по «Ведьмаку». Но ее выход ожидается примерно в 2025 году.