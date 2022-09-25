Новый сезон «Ведьмака» и приквел «Происхождение» – что надо знать: когда выйдут, где смотреть, детали сюжета

• Есть официальное резюме третьего сезона «Ведьмака». Геральт уводит Цири из Цинтры в подполье. Йеннифер ведет их в защищенную крепость Аретуза. На пути они сталкиваются с предательством, темной магией и коррупцией. Там же – посыл предстоящего сезона: «Они должны дать отпор, поставить все на кон – или рискуют навсегда потерять друг друга».

• Пандемия коронавируса повлияла на производство продолжения «Ведьмака». Съемочная работа велась в Италии, Словении и Хорватии. Актеры рассказывали, что сериал по-своему интерпретирует книги. Поэтому некоторые персонажи могут пропасть из сериала, хотя в книжной истории они имели значимую роль. Предстоящий сезон адаптирует «Время презрения».

• Ожидается, что третий сезон «Ведьмака» станет самым масштабным во всей линейке. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих рассказывала: «Я чувствую, что первые сезоны подготовили игровое поле для чего-то грандиозного, что вот-вот произойдет». Актриса Фрейя Аллан играет в «Ведьмаке» Цири. Вся история в новом сезоне будет сосредоточена именно вокруг нее.