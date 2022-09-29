Новый рекорд Netflix по просмотрам – сериал про Джеффри Дамера: это реальная история серийного убийцы
На Netflix появился новый рекордсмен по просмотрам за стартовую неделю – и это не «Игра в кальмара». Рекорд установил сериал «Монстр: История Джеффри Дамера», рассказывающий о реальном убийце 17 человек.
За неделю проект не только установил рекорд по просмотрам среди новых проектов (196,2 миллиона часа), но и в очередной раз спровоцировал обсуждение романтизации убийц в фильмах и сериалах. Рассказываем главное о Джеффри Дамере.
Сложное детство и изучение мертвых животных – как формировался Дамер
«Когда вы делаете что-то, что делал Дамер, то это происходит не за один день. Все начинается в голове», – говорит Луиса Шлезингер, профессор психологии Колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея.
Джеффри Дамер родился в 1960 году в Милуоки. У него было непростое детство, наполненное ссорами родителей, попыткой суицида матери и соперничеством с младшим братом за внимание взрослых. Хотя в некоторых источниках эти факторы называют ключевыми в его формировании как серийного убийцы, исследовавшие его дело психотерапевты не согласны с этим.
Главным, по их мнению, стал интерес Дамера к строению животных. А точнее – изучение мертвых животных, которых он находил неподалеку от дома. Он рассматривал их, расчленял, очищал скелеты от плоти, пока в конце концов от трупов не оставались только кости. Именно жестокое обращение с животными коррелируется с сексуальными убийствами, считают психотерапевты.
Убийства, каннибализм и некрофилия – что делал Дамер с жертвами
Жертвами Дамера с 1978 по 1991 год стали 17 человек – мужчины и мальчики. Он встречал их на улице или в гей-барах и уговорами приглашал в квартиру, где убивал их и ставил опыты.
Поначалу его убийства были нерегулярными: между первым и вторым прошло девять лет, но к лету 1991 года он стал убивать регулярно – примерно по одному человеку в неделю.
Столь частые убийства, сопровождавшиеся странным запахом из квартиры и криками, не могли не привлечь внимания соседей. Тем не менее полиция не реагировала на жалобы, а однажды и вовсе вернула в квартиру вырвавшуюся жертву – когда Дамер сказал полиции, что сбежавший был его любовником.
Дамер не просто убивал своих жертв, а пытал их, расчленял, хранил их органы и кости, занимался некрофилией и каннибализмом. К 1990-м годам он стал одержим идеей лоботомии, при помощи которой он намеревался создать покорных сексуальных партнеров. Для этого он ставил опыты над ними, содержание которых по этическим причинам «Гол» привести не может.
Его задержали только в июле 1991 года после того, как одной из жертв удалось сбежать и вызвать полицию. Прибывшие в квартиру полицейские обнаружили свидетельства зверств.
Хотя Дамер и сознался в убийстве 17 человек, его осудили только по 15 обвинениям и дали 15 пожизненных сроков (позже к ним добавился 16-й). Причастность Дамера к одному убийству установить не удалось из-за недостатка улик.
Сериал точно воспроизводит детали истории – но его все равно критикуют
Сериал Netflix – не первый проект про Дамера. Ему предшествовали книги, документальные сериалы и фильмы, но именно «Монстр: История Джеффри Дамера» вызвал небывалый прежде резонанс. За неделю зрители посмотрели 196,2 миллиона часов, что стало лучшим результатом для новых шоу Netflix. Для сравнения: «Игру в кальмара» посмотрели 63,1 миллиона часов в первую неделю, а «Мы все мертвы» – 124,7 миллиона часов.
Такая популярность сериала вновь вызвала обсуждения этичности изображения убийц. Создатели проекта постарались рассказать историю с неожиданных углов, давая голос жертвам и соседям Дамера, которых полицейские не хотели слушать, и показывая тем самым не столько убийцу, сколько систему, в которой убийства стали возможны. Они бережно работали с реальными событиями и в отдельных случаях дословно пересказывали речь участников событий.
Наиболее ярким примером стало выступление Риты Исбелл, сестры одного из погибших, в суде в 1992 году. Актриса Дашон Барнс дословно воспроизвела ее слова.
И тем не менее люди, имевшие отношение к истории Дамера, раскритиковали сериал. Один из них написал, что Netflix превратил трагедию в развлечение и вынуждает пострадавших переживать травмирующий опыт снова. Похожее заявление сделала сестра одного из погибших.
Исполнитель главной роли Эван Питерс («Американская история ужасов», «Люди Икс») говорит, что сыграть Дамера было одним из самых сложных опытов в его карьере. «Я хотел, чтобы это было очень правдиво, но для этого мне нужно было отправиться в действительно темные места и оставаться там на протяжении длительного периода», – говорил он.
Для подготовки к роли он изучал интервью Дамера, который тот дал в 1994 году, читал биографии и слушал записи разговора с психологами. Больше всего Питерса пугало то, как «спокойно и нормально» Дамер рассказывал об убийствах. «Я очень боялся всего, что он делал», – сказал Питерс.