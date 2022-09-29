Новый рекорд Netflix по просмотрам – сериал про Джеффри Дамера: это реальная история серийного убийцы

Столь частые убийства, сопровождавшиеся странным запахом из квартиры и криками, не могли не привлечь внимания соседей. Тем не менее полиция не реагировала на жалобы, а однажды и вовсе вернула в квартиру вырвавшуюся жертву – когда Дамер сказал полиции, что сбежавший был его любовником.

Дамер не просто убивал своих жертв, а пытал их, расчленял, хранил их органы и кости, занимался некрофилией и каннибализмом. К 1990-м годам он стал одержим идеей лоботомии, при помощи которой он намеревался создать покорных сексуальных партнеров. Для этого он ставил опыты над ними, содержание которых по этическим причинам «Гол» привести не может.

Его задержали только в июле 1991 года после того, как одной из жертв удалось сбежать и вызвать полицию. Прибывшие в квартиру полицейские обнаружили свидетельства зверств.

Хотя Дамер и сознался в убийстве 17 человек, его осудили только по 15 обвинениям и дали 15 пожизненных сроков (позже к ним добавился 16-й). Причастность Дамера к одному убийству установить не удалось из-за недостатка улик.