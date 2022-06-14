Что было написано в том эссе

Это эссе Крэмптон-Брофи написала за несколько лет до убийства мужа (в 2011 году). Что есть в нем:

Способы убийства мужа: от ядов и применения холодного оружия до огнестрела и найма киллеров;

Мотивы для убийства: «муж-алкоголик», «муж-изверг», «муж-тиран» и другие;

Способы сокрыть следы преступления;

Способы уйти от следствия, если полиция запустила его.

Вот строчка из того эссе: «Внутри каждого человека живет желание убить. И оно связано не только с неприятелями, но и с близкими людьми. Мы недооцениваем людей. Если человеку убийство даст чувство свободы, то он сделает это – не сомневайтесь. К этому нужно относиться серьезно из-за факта преступления. Но к этому нужно относиться спокойнее, потому что человеку станет лучше. Никто не знает всей истории людей полностью».

Позже Крэмптон-Брофи написала книги «Плохой муж» и «Плохой любовник». Но ни эти работы, ни эссе «Как убить своего мужа» судья Кристофер Рамрас не использовал как улики в деле, потому что посчитал: убийство мужа Крэмптон-Брофи не связано с ее работами.