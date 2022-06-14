Автор эссе «Как убить своего мужа» получила пожизненное за убийство мужа – она что, специально написала текст для этого?
В США завершилось одно из самых громких судебных разбирательств за последнее время. Писательница Нэнси Крэмптон-Брофи, которая была автором эссе «Как убить своего мужа», получила пожизненный срок за убийство своего мужа спустя 4 года после старта расследования.
Что было написано в том эссе
Это эссе Крэмптон-Брофи написала за несколько лет до убийства мужа (в 2011 году). Что есть в нем:
- Способы убийства мужа: от ядов и применения холодного оружия до огнестрела и найма киллеров;
- Мотивы для убийства: «муж-алкоголик», «муж-изверг», «муж-тиран» и другие;
- Способы сокрыть следы преступления;
- Способы уйти от следствия, если полиция запустила его.
Вот строчка из того эссе: «Внутри каждого человека живет желание убить. И оно связано не только с неприятелями, но и с близкими людьми. Мы недооцениваем людей. Если человеку убийство даст чувство свободы, то он сделает это – не сомневайтесь. К этому нужно относиться серьезно из-за факта преступления. Но к этому нужно относиться спокойнее, потому что человеку станет лучше. Никто не знает всей истории людей полностью».
Позже Крэмптон-Брофи написала книги «Плохой муж» и «Плохой любовник». Но ни эти работы, ни эссе «Как убить своего мужа» судья Кристофер Рамрас не использовал как улики в деле, потому что посчитал: убийство мужа Крэмптон-Брофи не связано с ее работами.
Чуть больше фактов об этой истории: говорят, Крэмптон-Брофи убила мужа, но ее это не особо беспокоило
Нэнси Крэмптон-Брофи была замужем за Дэниэлом Брофи, шеф-поваром и преподавателем кулинарии в школе Портленда. 2 июня 2018 года он был убит двумя выстрелами из пистолета в той самой школе перед подготовкой к урокам.
Что известно про ход этого дела:
- Изначально в число подозреваемых попали коллеги Брофи. Но следствие быстро выяснило, что на работе у него не было доброжелателей. У Брофи был практически безупречный имидж, его все обожали;
- Дальше полиция выяснила, что у семьи Брофи были долги. Позже прокуратура подтвердила, что жизнь Дэниэла Брофи была застрахована на 1 миллион долларов. Во время заседания Нэнси Крэмптон-Брофи сообщила, что все долги покрывались деньгами с пенсионных сбережений семьи, но это не убедило судью. Плюс незадолго до этого она просила частных детективов написать от лица страховой компании письмо, что она невиновна;
- Полиция провела расследование и выяснила: незадолго до убийства камеры наблюдения засняли Нэнси Крэмптон-Брофи в общественном транспорте и рядом со входом в школу. У нее был тот же пистолет (Glock 17), из которого и убили Дэниэла Брофи. Экспертиза сообщила, что Крэмптон-Брофи после совершения преступления поменяла ствол на новый, чтобы скрыть следы стрельбы. А старый просто выбросила;
- Незадолго до убийства она купила комплекты «призрачного оружия» (которое не зарегистрировано и которое нельзя отследить) и заменила некоторые его части деталями от пистолета, купленного на ярмарке. Адвокаты сказали, что Крэмптон-Брофи использовало это оружие при подготовке к роману;
- А еще она посещала незарегистрированные стрельбища, об этом никто не знал из ее окружения;
- На момент задержания она была абсолютно спокойной и даже шутила: «Возможно, это был один из недовольных клиентов поваров, которых он обучил».
Журналисты CNBC связались с соседями Брофи. Они тоже подтвердили, что писательница не особо переживала из-за смерти мужа. На одно из заседаний пришел сын Дэниэла Брофи от предыдущего брака и заявил, что у отца были разногласия с Нэнси Крэмптон-Брофи. Полиция же заявила, что перед задержанием в 2018 году писательница готовилась к переезду, а не к похоронам мужа.
Суд из 12 присяжных признал Нэнси Крэмптон-Брофи виновной в убийстве мужа. Ей дали пожизненный срок, потому что посчитали: она совершила преступление ради получения денег обманным путем. Сейчас ей 73 года. Ей разрешено подать на условно-досрочное освобождение, но только через 25 лет после отправки в тюрьму. На тот момент ей будет 98 лет.