Почтальон продал дом – и строители нашли в мешках мусора 20 тысяч недоставленных писем
Испанская полиция расследует дело о пропаже тысяч писем в городе Аликанте. Хронология следующая:
✉️ В начале 2010-х в почтовом отделении Аликанте работал помощник по доставке на временном контракте.
✉️ В 2013-м контракт не был продлен из-за нарушений в доставке писем.
✉️ Спустя девять лет в испанском городе Бьяр (примерно 50 км от Аликанте) строители обнаружили в проданном доме разбросанные мешки с мусором. Они просили бывшего владельца забрать их, но он игнорировал просьбы.
✉️ Открыв их, они увидели там множество писем, счетов, рекламных буклетов. Были и официальные переписки. Все они нашлись в проданном почтальоном доме.
✉️ Временной отрезок – с конца 2012-го по конец 2013-го. Есть данные, что там сохранились письма и с конца 1990-х. Они предназначались адресатам в одном из районов Аликанте.
✉️ По оценкам полиции, писем там больше 20 тысяч.
62-летнего мужчину будут судить. Письма же, если там не найдутся важные документы, будут уничтожены и уже не дойдут до адресатов. Какой была мотивация мужчины – пока неясно.
Но это не единственная история с Аликанте и пропавшими письмами. Похожая уже была в середине 2010-х. Почтальон из Аликанте и Валенсии за 11 лет работы не доставил более трех тысяч писем – он хранил их у себя в кладовке дома в Аликанте.
Среди них – примерно тысяча официальных посланий от правительства, извещения, водительские права, счета за электроэнергию, судебные уведомления.
Суд тогда оштрафовал почтальона на 1800 евро и приговорил его к двум годам тюремного заключения. При этом он мог избежать тюрьмы, обязуясь не нарушать закон в течение четырех следующих лет. Но на этот же срок получил запрет на работу в государственных организациях.