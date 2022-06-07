Почтальон продал дом – и строители нашли в мешках мусора 20 тысяч недоставленных писем

Испанская полиция расследует дело о пропаже тысяч писем в городе Аликанте. Хронология следующая:

✉️ В начале 2010-х в почтовом отделении Аликанте работал помощник по доставке на временном контракте.

✉️ В 2013-м контракт не был продлен из-за нарушений в доставке писем.

✉️ Спустя девять лет в испанском городе Бьяр (примерно 50 км от Аликанте) строители обнаружили в проданном доме разбросанные мешки с мусором. Они просили бывшего владельца забрать их, но он игнорировал просьбы.

✉️ Открыв их, они увидели там множество писем, счетов, рекламных буклетов. Были и официальные переписки. Все они нашлись в проданном почтальоном доме.

✉️ Временной отрезок – с конца 2012-го по конец 2013-го. Есть данные, что там сохранились письма и с конца 1990-х. Они предназначались адресатам в одном из районов Аликанте.

✉️ По оценкам полиции, писем там больше 20 тысяч.

62-летнего мужчину будут судить. Письма же, если там не найдутся важные документы, будут уничтожены и уже не дойдут до адресатов. Какой была мотивация мужчины – пока неясно.