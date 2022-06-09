На самом деле «Том и Джерри» – самый жестокий мультик на свете: в каждой серии у кота смертельные травмы, а мышь однажды убил хозяйку. Как это прячут?

Факты о жестокости вокруг Тома и Джерри

• По факту Том умирал один раз – это случилось в первом эпизоде, когда его звали еще Джаспером. А сама история случалась в Средневековье – его казнили на гильотине, потому что он не сумел поймать мышей.

• В «Том и Джерри» нет крови, хоть героев регулярно тыкают чем-то острым и бьют всеми подручными предметами. Замысел Барбера объясняет ситуацию.

• В конце нулевых в фейсбуке пошел слух, что Том и Джерри вместе покончили жизнь самоубийством в финальном эпизоде. Это не так. Ни в одной из вариаций этого не произошло.

• Американские медиа выделили четыре эпизода, когда эпизоды были максимально мрачными. Первый – когда герои страдали из-за неразделенной любви, оба пили и сидели на железнодорожных путях. Второй – когда создатели изобразили рай для котов. Туда приходили утопленные котята, погрызанные и другие несчастные коты.

Третий – когда Том заминировал бутылку с Джерри и направил на него пистолет. Четвертый – та самая казнь Тома, после которого Нибблс (младший брат Джерри) говорит: «Что ж, таковы законы войны».

• Тому удалось съесть Джерри только раз. Это случилось в эпизоде «Belly Ache’n». Но там Джерри устроил ему мощное несварение и вышел на свободу.

• На самом деле Том обожал Джерри. Уильям Ханна говорил: «Есть много серий, где Том и Джерри дружат: наш кот любит мышонка. Проблема в том, что Том хочет выслужиться перед хозяйкой, поэтому и гоняется за Джерри – тот бьет его в ответ и натравливает Спайка (огромный пес)».

Подтверждение слов Ханна – один эпизод, в котором Том спас замерзшего зимой Джерри: выгнал на улицу, мучился, но одумался и обогрел.

• В оригинальной версии, которые создавали Ханна и Барбера, Том и Джерри не убивали друг друга. Зато другие студии рисовали, как кот-друг Тома съедал Джерри; Джерри уничтожал Тома; и Том, и Джерри состарились и одновременно попали в рай; Джерри убил хозяйку (с участием Тома). Ханна в 1980-м говорил, что тяжелые физические увечия для этой хозяйки исключены.

• По поводу жестокости «Тома и Джерри» даже ест сатирическое шоу (правда, оно внутри другого мультика): «Шоу Щекотки и Царапки» в «Симпсонах».