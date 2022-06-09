На самом деле «Том и Джерри» – самый жестокий мультик на свете: в каждой серии у кота смертельные травмы, а мышь однажды убил хозяйку. Как это прячут?
«Том и Джерри» – культовый мультфильм про бесконечные разборки кота Тома и мышонка Джерри. Главная его особенность – бесконечное число травм. Герои стреляли друг в друга, били битами, тарелками, закидывали динамитом. Но важно: в первых сезонах нам ни разу не показали смерть и даже кровь.
Что об этом говорят первые создатели мультфильма
Уильям Ханна и Джозеф Барбера изначально были первыми аниматорами, кто делал этот мультфильм.
Слово Уильяму Ханну:
«Том и Джерри» – мультфильм для детей. Мы не хотели сделать его слишком жестоким. Хотя признаюсь: однажды жена попросила меня создавать в ней меньше насилия. Мы пробовали делать в некоторых сериях. Но наши фанаты отреагировали сомнительно. Некоторые даже критиковали нас за это. Поэтому мы привели соотношение жестокости и сюжета в норму».
А вот комментарий Джозефа Барбера:
«Заметьте: Том никогда не убивал Джерри. И наоборот. И у того, и у другого были шансы сделать это. Но это идеальный симбиоз – они живут благодаря друг другу. И в то же время не могут жить друг без друга. К тому же у нас был детский мультфильм, а не какое-то кино для взрослых. Если бы мы хотели снять мясо и кровь, то взялись бы за боевик».
Факты о жестокости вокруг Тома и Джерри
• По факту Том умирал один раз – это случилось в первом эпизоде, когда его звали еще Джаспером. А сама история случалась в Средневековье – его казнили на гильотине, потому что он не сумел поймать мышей.
• В «Том и Джерри» нет крови, хоть героев регулярно тыкают чем-то острым и бьют всеми подручными предметами. Замысел Барбера объясняет ситуацию.
• В конце нулевых в фейсбуке пошел слух, что Том и Джерри вместе покончили жизнь самоубийством в финальном эпизоде. Это не так. Ни в одной из вариаций этого не произошло.
• Американские медиа выделили четыре эпизода, когда эпизоды были максимально мрачными. Первый – когда герои страдали из-за неразделенной любви, оба пили и сидели на железнодорожных путях. Второй – когда создатели изобразили рай для котов. Туда приходили утопленные котята, погрызанные и другие несчастные коты.
Третий – когда Том заминировал бутылку с Джерри и направил на него пистолет. Четвертый – та самая казнь Тома, после которого Нибблс (младший брат Джерри) говорит: «Что ж, таковы законы войны».
• Тому удалось съесть Джерри только раз. Это случилось в эпизоде «Belly Ache’n». Но там Джерри устроил ему мощное несварение и вышел на свободу.
• На самом деле Том обожал Джерри. Уильям Ханна говорил: «Есть много серий, где Том и Джерри дружат: наш кот любит мышонка. Проблема в том, что Том хочет выслужиться перед хозяйкой, поэтому и гоняется за Джерри – тот бьет его в ответ и натравливает Спайка (огромный пес)».
Подтверждение слов Ханна – один эпизод, в котором Том спас замерзшего зимой Джерри: выгнал на улицу, мучился, но одумался и обогрел.
• В оригинальной версии, которые создавали Ханна и Барбера, Том и Джерри не убивали друг друга. Зато другие студии рисовали, как кот-друг Тома съедал Джерри; Джерри уничтожал Тома; и Том, и Джерри состарились и одновременно попали в рай; Джерри убил хозяйку (с участием Тома). Ханна в 1980-м говорил, что тяжелые физические увечия для этой хозяйки исключены.
• По поводу жестокости «Тома и Джерри» даже ест сатирическое шоу (правда, оно внутри другого мультика): «Шоу Щекотки и Царапки» в «Симпсонах».
От чего мог погибнуть Том
Ханна специально подмечал: «Если вы проведете исследование, то поймете: в наших мультфильмах Тому хуже, чем Джерри. Это нормально, потому что в жизни большие часто унижают маленьких. Мы хотели показать обратное: маленький – не всегда слабый. Но маленький – умный и расчетливый. Поэтом Джерри часто оказывался сильнее Тома. Но в реальной жизни их травмы были бы далеко не такими безобидными».
Тому часто доставалось от Джерри. И ему было больно по многим причинам в целом:
- Получал по голове (тарелками от барабана, битой, деревяшкой, шаром для боулинга и другими предметами);
- Улетал в глубокие ямы и канализационные люки;
- Его грыз Спайк;
- Останавливалось сердце – когда канарейка выстрелила пистолетом с пистонами и напугала;
- Отравление;
- Глотал всякую ерунду: горящий цветок, гирю, перечницу и другое;
- Почти утонул в канализации;
- Сгорела какая-то часть тела. Чаще всего – хвост;
- Лишился какой-то части тела. Чаще всего – хвоста (когда что-то раздирало его до кожи с трусами);
- Газонокосилка проехала по голове;
- Переехала машина/поезд;
- Ранение колющими предметами;
- Заворачивался вокруг стула;
- Терял зубы – чаще всего их выбивал Спайк (конкретно в первом сезоне это случалось четыре раза);
- Замерзал на морозе.
В 2015 году Vanity Fair сделали текст про судьбу героев Тома и Джерри в мультфильме, начиная с 1948 года. Вот строки оттуда:
«Если бы мы говорили о реальной жизни, то Том и Джерри погибли бы уже в первой серии. Они получали много травм, но все равно гонялись друг за другом. Никто не скажет, сколько раз Том бил Джерри. И наоборот. Главное, что за бесконечным насилием скрыта тайная дружба. Мы не могли обойтись без этой части истории. Мы осознанно добавили некий элемент насилия, чтобы привлекать не только детей, но и взрослых».
Режиссер фильма от 2021 года Тим Стори говорил: «Мы изучали архивные данные и читали интервью Ханна и Барбера. Суть в том, что они хотели показать милый мультик на какой-то грани. Это жестокий мультик, я не спорю. Детям моего друга он не нравится. Но без этой фишки невозможен ажиотаж вокруг него. Но там нет крови – это не расчетливость на детскую аудиторию. Это намеренный шаг».