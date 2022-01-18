Секреты «Маски»: сюжет взят с истории психопата-убийцы, а Джим Керри танцевал с температурой и тошнотой

Не забываем. И открываем «Маску» заново через скрытые детали и неочевидные факты.

1. Изначально «Маска» – это безумный хоррор. Фильм основан на комиксе «Темная лошадка», в котором герой тоже надевает маску, но становится психопатом-убийцей, чья цель – беспричинно потрошить всех вокруг.

Режиссер Чак Рассел говорит, что «была настоящая битва за то, каким будет фильм». В какой-то момент создатели поняли: если делать все по оригинальным комиксам, то получится просто второй Фредди Крюгер (Рассел как раз снимал третью часть «Кошмара на улице Вязов»). Поэтому выбрали жанр и тональность хулиганской семейной комедии. Дошло до того, что после выхода «Маски» комиксы с первоисточникам тоже отошли от жестокости в сторону юмора.

2. Рассел надеялся, что роль в «Маске» станет для перспективного комика Джима Керри первой большой. Но подготовка затянулась, и Керри успел сняться в «Эйс Вентуре». Период 1994 года в итоге получился для Джима Керри суперхитовым: «Эйс Вентура», «Маска», «Тупой и еще тупее».

3. Самым сложным в подготовке Керри для роли был грим – зеленая маска каждый день делалась четыре часа. Но Керри приспособился и смог даже разговаривать с огромными вставными зубами (которые изначально одевались только для сцен без реплик). По оценкам студии, пластичность Джима Керри сэкономила бюджету миллион долларов на компьютерной графике.

4. Гонорар за главную роль – $450 тысяч. В следующем фильме «Тупой и еще тупее» он получит уже $7 млн.

5. «Маска» – первый фильм в актерской карьере Кэмерон Диаз. До фильма она была известной моделью и работала в Японии. Создатели говорят, что выбрали ее, потому что она забавная в общении. И на самых первых чтениях сценария Диаз лучше всех чувствовала Джима Керри и понимала его приколы.

Всем на съемках так нравилась Диаз, что ради нее создатели даже переписали сценарий – ее героиня Кристина Карлайл избавилась от плохих черт характера.