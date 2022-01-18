Секреты «Маски»: сюжет взят с истории психопата-убийцы, а Джим Керри танцевал с температурой и тошнотой
Джиму Керри исполнилось 60 лет. И мы в телеграм-канале «Гола» спросили у читателей про его лучшую роль. Победил Стэнли Ипкисс – банковский клерк, который с помощью деревянной маски превращается в неуязвимого мультяшного героя.
На «Кинопоиске» среди всех фильмов Джима Керри оценки выше «Маски» только у двух серьезных драматических ролей – «Шоу Трумана» и «Вечное сияние чистого разума».
Там у «Маски» оценка 7,9. И это показывает, что фильм в России любят даже больше, чем в англоязычных странах. На сервисе IMDb у «Маски» средняя оценка всего 6,9.
9 гениальных видео с Джимом Керри, которому исполнилось 60 лет: стендап, пародии, интервью, сцены из фильмов
Не забываем. И открываем «Маску» заново через скрытые детали и неочевидные факты.
1. Изначально «Маска» – это безумный хоррор. Фильм основан на комиксе «Темная лошадка», в котором герой тоже надевает маску, но становится психопатом-убийцей, чья цель – беспричинно потрошить всех вокруг.
Режиссер Чак Рассел говорит, что «была настоящая битва за то, каким будет фильм». В какой-то момент создатели поняли: если делать все по оригинальным комиксам, то получится просто второй Фредди Крюгер (Рассел как раз снимал третью часть «Кошмара на улице Вязов»). Поэтому выбрали жанр и тональность хулиганской семейной комедии. Дошло до того, что после выхода «Маски» комиксы с первоисточникам тоже отошли от жестокости в сторону юмора.
2. Рассел надеялся, что роль в «Маске» станет для перспективного комика Джима Керри первой большой. Но подготовка затянулась, и Керри успел сняться в «Эйс Вентуре». Период 1994 года в итоге получился для Джима Керри суперхитовым: «Эйс Вентура», «Маска», «Тупой и еще тупее».
3. Самым сложным в подготовке Керри для роли был грим – зеленая маска каждый день делалась четыре часа. Но Керри приспособился и смог даже разговаривать с огромными вставными зубами (которые изначально одевались только для сцен без реплик). По оценкам студии, пластичность Джима Керри сэкономила бюджету миллион долларов на компьютерной графике.
4. Гонорар за главную роль – $450 тысяч. В следующем фильме «Тупой и еще тупее» он получит уже $7 млн.
5. «Маска» – первый фильм в актерской карьере Кэмерон Диаз. До фильма она была известной моделью и работала в Японии. Создатели говорят, что выбрали ее, потому что она забавная в общении. И на самых первых чтениях сценария Диаз лучше всех чувствовала Джима Керри и понимала его приколы.
Всем на съемках так нравилась Диаз, что ради нее создатели даже переписали сценарий – ее героиня Кристина Карлайл избавилась от плохих черт характера.
6. Главная вырезанная сцена из фильма – это пребывание бога обмана и плутовства Локи в Америку, где он закапывает свою маску. Создатели просто любят скандинавскую мифологию.
7. Когда главный герой Ипкисс впервые надевает маску, то удары молнии на заднем фоне освещают его скелет. Только это почти невозможно увидеть: нужно замедлить видео в десять раз.
8. «Маска» часто снималась ночью, и Керри уставал. Тогда Рассел придумал, как его вдохновлять и бодрить простой мотивационной цитатой: «Тебе нужно производить не просто впечатление, а двойное впечатление».
И Джим Керри, например, изображал, как другой актер вестернов Джон Уэйн мог бы спародировать Клинта Иствуда. Получалась пародия внутри пародии.
9. Часть сцен – импровизация Джима Керри. Например, когда он достает презерватив: «Извините, не в том кармане». И когда маска выпускает дымовое сердце, которое пронзает стрела, – тоже его идея.
10. Гараж, откуда Ипкисс забирает машину, – это та самая пожарная часть, в которой работали герои «Охотников за привидениями».
11. Помните безумные танцы Керри в клубе Coco Bongo? В Мексике на самом деле существует такой клуб, и да – им владеет Джим Керри. Там ставят акробатические номера в стиле Лас-Вегаса и даже драки. Посетители говорят, что однажды видели костюмированный бой между Бэтменом и Бейном.
Как Бен Аффлек тренировался для роли Бэтмена – через алкоголизм, диету и антидепрессанты. Но запил на съемках «Лиги справедливости»
12. И тот великий танцевальный номер Джим Керри исполнял с температурой. Он болел гриппом, чувствовал тошноту, но все сделал за одну ночь. Хотя продюсеры предлагали перенести съемки сцены.
13. В «Маске» Керри показал связь с родителями. Сам Стэнли Ипкисс похож на его отца. Керри говорит, что тот тоже напоминал мультик своей веселостью, но был белой вороной среди угрюмых взрослых.
А ярко-банановый костюм – это привет маме, которая сшила его на первое выступление Керри. И именно поэтому он попросил костюмеров сделать похожий.
14. Парадокс стиля «Маски». Создатели сделали фильм в духе 40-х годов, чтобы он смотрелся свежее – в те годы почти никто не делал ретро. Сначала авторы хотели делать фильм в футуристическом стиле, но поняли, что так «Маска» покажется идейно устаревшей.
«Я хотел, чтобы фильм не старел. Это мой единственный фильм, который, если вижу по кабельному, то досмотрю до конца», – говорит Рассел.
15. У «Маски» планировался сиквел, но Джим Керри отказался даже за $10 млн гонорара. Вторая часть «Эйс Вентуры» зашла хуже первой, и переживать такое разочарование снова он не хотел.
«Маска» все же получила второй фильм в своей вселенной – «Сын Маски» (2005), в котором главных персонажей первой части вообще нет. Зато есть совсем печальные оценки зрителей и победа в «Золотой малине» как худший приквел.
Хотя Джим Керри даже спустя 28 лет не отрицает возможность настоящего продолжения: «Я не хочу сниматься в таком фильме просто ради факта съемок. Я сделаю это, если найдется безумный режиссер-визионер».