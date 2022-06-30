Как певец R. Kelly сел в тюрьму за сексуальное насилие – и почему все игнорировали обвинения 25 лет

Истории о связях с несовершеннолетними появились еще в 1990-х

В обвинениях против Келли обычно описывается такая закономерность: он знакомится с молодой девушкой, часто несовершеннолетней и часто темнокожей, начинает ухаживания, предлагает помощь с карьерой, постепенно получает все больше и больше контроля над ней, а потом изолирует от семьи и друзей.

Первый известный такой случай описала певица Алия (Aaliyah). Она начала работу с Келли, когда ей было 12 лет. Он продюсировал ее первый альбом и помогал в продвижении, а в 1994 году женился на ней, сделав ей поддельные документы. Ей тогда было 15 лет, а ему 27.

Алия сначала воспринимала брак как часть «сложной игры» и не возражала, но уже спустя несколько часов рассказала обо всем семье. Вскоре брак расторгли, но в соглашении Алия обязалась не выдвигать исков против Келли.