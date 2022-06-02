«Это смерть Metoo»: как общество осмысляет суд Джонни Деппа и Эмбер Херд и что видит в этой истории
Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете против Джонни Деппа. Он посчитал, что ее заявления о домашнем насилии несли «злой умысел» и постановили выплатить ему 15 миллионов долларов.
Так завершился шестинедельный судебный процесс, который все это время США был едва ни ли не главной темой в инфополе. Разбираемся, почему к делу Деппа и Херд было столько внимания и что этот процесс значит для западной культуры.
Суд транслировали по ТВ – и сранивали с цирком и театром
Чтобы поддержать «прозрачность судебной системы», процесс показывали в прямом эфире. Участие известных актеров, содержание дела и резонанс вокруг него привели к тому, что трансляцию сравнивали с театральной постановкой, цирком, шоу и даже спортивными событиями.
К середине мая ее посмотрели 594 миллиона человек, авторы трансляции подняли дневные рейтинги вдвое. Из суда сделали в массовый продукт – и далеко не всем в США это понравилось.
Американская культура по-прежнему извлекает выгоду из «несчастий знаменитостей», пишет редактор The New York Times Джессика Беннет. Все заявления о вынесенных уроках из историй Моники Левински или Бритни Спирс (обе фигурировали в крупных сексуальных скандалах) ничего не стоят – события все еще транслируют по ТВ, а у жителей США все еще «течет слюна при виде униженной женщины», считает она.
Деппа поддерживали в соцсетях еще до начала суда – адвокаты Херд говорят о травле
Решение провести трансляцию осуждали и адвокаты Херд. Они считают, что наличие камер стимулировало обсуждения в соцсетях и привело к «демонизации» актрисы. А этот фон, в свою очередь, якобы повлиял на решение присяжных.
Херд действительно подвергалась травле в последние месяцы, и в особенности в последние недели. В том числе от публичных персон.
- С апреля 2020 года в твиттере было больше 3 миллионов негативных постов о Херд, в части из них ее называли «абьюзером» и «лгуньей»
- Хэштег #JusticeforJohnnyDepp набрал в тиктоке 15 миллиардов просмотров (против 51 миллиона у тега в поддержку Херд).
- Комик Крис Рок, исполнитель Ланс Брасс и даже бренды (Duolingo и Milani) иронизировали над Херд, высмеивая ее показания и сомневаясь в их достоверности.
Поддержка Деппа казалась повсеместной в интернет-пространстве. Vice даже выпустил материал с заголовком «Почему кажется, что весь Интернет – это команда Джонни Деппа?». Одним из очевидных объяснений поддержки Деппа может быть его популярность.
Херд не имеет такого веса, как Депп. А ее медийный образ не подходит для жертвы Metoo
«Для значительной части населения суд с участием Эмбер Херд – это все, что они знают о ней», – говорит Роберт Томпсон, профессор в области телевидения и популярной культуры Сиракузского университета.
Джонни Депп же в масс-медиа – это трехкратный номинант на «Оскар», дважды «самый сексуальный мужчина» и Капитан Джек Воробей. В карьере Херд, которая моложе Деппа на 23 года, попросту меньше крупных фильмов, она уступает ему в медийности. Это дает ему преимущество, когда речь доходит до общественного мнения, считает Томпсон.
Но ключевым фактором все же стало другое. Речь о деле, которое в медиа рассматривали в контексте движения Metoo. Оно приветствует проговаривание фактов насилия и призывает не замалчивать их. Кажется, именно это и сделала Херд (предала насилие огласке и осудила его), но только при этом она не была «идеальной жертвой» для Metoo.
«У нас сложилось представление, что жертва никогда не даст сдачи, – говорит Фарра Хан, адвокат по гендерным вопросам. – Вы должны документировать удары, но не так, будто вы кого-то вводите в заблуждение. От вас ожидают, что вы будете переносить удары, а не давать отпор – но при этом защитите себя, чтобы сообщить об этом».
Херд же признала факты насилия над Деппом – и автоматически перестала соотноситься в глазах зрителей с каноническим образом жертвы. Ее заподозрили в эксплуатации тезисов Metoo, лживости, расчетливости и попытке извлечь выгоду, выдав себя за пострадавшую.
А Деппа стали считать настоящей жертвой – несмотря на подтвержденные факты насилия и фантазий на тему убийства Херд («Трахну ее сожженный труп, чтобы убедиться в ее смерти», – писал он другу).
В этом один из главных парадоксов произошедшего: даже при наличии доказательств насилия с обеих сторон зрители пытались найти антагониста, которого они будут поддерживать. «Наша культура, похоже, не может признать, что мы просто смотрим на историю без героев. Мы требуем аккуратного повествования с аркой искупления, и если герой – любимый, харизматичный и могущественный белый человек, что ж, тем лучше», – пишет Vox.
Опасный прецедент, удар по жертвам насилия и «смерть Metoo»
«Это откат от идеи о том, что насилие против женщины должно восприниматься серьезно», – написала Херд после решения присяжных. Она не просто подверглась травле, но еще и проиграла дело, которое казалось выигрышным для нее. Против нее выступили не только противники Metoo, но и сторонники, призвавшие «не путать» феминизм с поведением Херд.
Такая трактовка создает опасный прецедент и откатывает достижения Metoo, считает Мориа Донеган из The Guardian. Поражение Херд как бы легитимизирует женоненавистничество и вынуждает жертв снова замалчивать насилие, опасаясь травли, непринятия и судебных исков о клевете.
Колумнистка The New York Times Мишель Голдберг и вовсе назвала вердикт «смертью Metoo». И она считает, что решение суда может повлиять и на другое резонансное дело о сексуальном насилии – теперь между Мэрилином Мэнсоном и Рейчел Вуд.