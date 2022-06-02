«Это смерть Metoo»: как общество осмысляет суд Джонни Деппа и Эмбер Херд и что видит в этой истории

Херд не имеет такого веса, как Депп. А ее медийный образ не подходит для жертвы Metoo

«Для значительной части населения суд с участием Эмбер Херд – это все, что они знают о ней», – говорит Роберт Томпсон, профессор в области телевидения и популярной культуры Сиракузского университета.

Джонни Депп же в масс-медиа – это трехкратный номинант на «Оскар», дважды «самый сексуальный мужчина» и Капитан Джек Воробей. В карьере Херд, которая моложе Деппа на 23 года, попросту меньше крупных фильмов, она уступает ему в медийности. Это дает ему преимущество, когда речь доходит до общественного мнения, считает Томпсон.

Но ключевым фактором все же стало другое. Речь о деле, которое в медиа рассматривали в контексте движения Metoo. Оно приветствует проговаривание фактов насилия и призывает не замалчивать их. Кажется, именно это и сделала Херд (предала насилие огласке и осудила его), но только при этом она не была «идеальной жертвой» для Metoo.

«У нас сложилось представление, что жертва никогда не даст сдачи, – говорит Фарра Хан, адвокат по гендерным вопросам. – Вы должны документировать удары, но не так, будто вы кого-то вводите в заблуждение. От вас ожидают, что вы будете переносить удары, а не давать отпор – но при этом защитите себя, чтобы сообщить об этом».

Херд же признала факты насилия над Деппом – и автоматически перестала соотноситься в глазах зрителей с каноническим образом жертвы. Ее заподозрили в эксплуатации тезисов Metoo, лживости, расчетливости и попытке извлечь выгоду, выдав себя за пострадавшую.