Почему Тарантино помешан на женских ступнях и как снимает их в каждом фильме (+ бонус: список всех сцен и актрис)

Если сложить все кадры с голыми ступнями в фильмах Тарантино, то выйдет чуть больше семи минут.

«Криминальное чтиво». Ума Турман ходит босиком полфильма и без обуви танцует с Траволтой. Там же есть легендарный диалог:

- Так что он сделал? Трахнул ее?

- Нет, нет, нет, нет. Не настолько плохо.

- Ну, тогда что?

- Он сделал ей массаж ступней.

- Массаж ступней?

- И все?

- М-м-м-да.