Почему Тарантино помешан на женских ступнях и как снимает их в каждом фильме (+ бонус: список всех сцен и актрис)
Узнаваемая фишка Квентина Тарантино – женские ступни в кадре. Он смакует их во всех фильмах за исключением трех: «Бешеные псы», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» – там нет голых ступней.
Если сложить все кадры с голыми ступнями в фильмах Тарантино, то выйдет чуть больше семи минут.
«Криминальное чтиво». Ума Турман ходит босиком полфильма и без обуви танцует с Траволтой. Там же есть легендарный диалог:
- Так что он сделал? Трахнул ее?
- Нет, нет, нет, нет. Не настолько плохо.
- Ну, тогда что?
- Он сделал ей массаж ступней.
- Массаж ступней?
- И все?
- М-м-м-да.
«Джеки Браун». Впервые Тарантино подробно показывает ступни в кадре – камера утопает в ногах актрисы Бриджит Фонды, которая дразнит пальцами любовника (Роберт Де Ниро).
«Четыре комнаты». Тарантиновская часть фильма-антологии с фирменным приемом: Дженнифер Билз – единственная, кто все время ходит босиком.
«Убить Билла». Две великие сцены. Парализованная Ума Турман пытается пошевелить большим пальцем. И она же – раздавливает ступней глаз противницы.
«Доказательство смерти». Здесь Тарантино отрывается, делая голые ступни эстетикой фильма. Розарио Доусон, Зои Белл и Трейси Томс постоянно босые. Главный титр фильма – на фоне ног. От них погибает и главный злодей (Курт Рассел), который в одной сцене их облизывал.
«Бесславные ублюдки». Тарантино прячет ногу Дайаны Крюгер в гипс ради одной из самых напряженных сцен фильма.
«Однажды…в Голливуде». Марго Робби закидывает голые ноги на сиденье в кинотеатре. Маргарет Куэлли тоже закидывает ноги – в машине Брэда Питта. Иногда Тарантино так настойчиво показывает женские ступни, что это кажется троллингом. Хочется сказать: да, Квентин, мы поняли. Но он продолжает показывать ступни. Даже ступни Ди Каприо .
Яркий бонус – «От заката до рассвета». Тут у Тарантино одна из главных ролей и сцена, где он облизывает ноги стриптизерше-вампирше (Сальма Хайек).
Сам Тарантино футфетиш отрицает и не считает чем-то особенным
Тарантино неохотно объясняет эту тему. С журналистами за всю карьеру он разговаривал про стереотип о страсти ступней всего пару раз.
И однажды пояснил, что футфетиша у него нет – просто женские ноги привлекают с детства: «Я их [ноги] ценю, но никогда не говорил, что у меня футфетиш. Мне нравятся ножки, у меня сексуальность, как у черных парней».
GQ в 2021 году спрашивал Тарантино о футфетишизме. Он вздохнул и ответил: «Я не воспринимаю это всерьез. Во многих фильмах хороших режиссеров есть ноги. Это просто хорошая режиссура. До меня футфетиш в кино определял другой режиссер – Луис Бунюэль. И Хичкока в этом обвиняли, и Софию Копполу».
Как актеры относятся к этому приему Тарантино. И есть ли в кадрах с голыми ногами какой-то смысл?
После премьеры «Однажды…в Голливуде» тема ног в фильмах Тарантино снова поднялась.
Маргарет Куэлли рассказывала, что считала показ своих ступней плохой идеей: «Я слишком долго была в пуантах, чтобы иметь пальцы, которые можно показать миру.
Квентин и Брэд [Питт] говорили: «Ты в порядке», а я: «Нет, ребята, правда, послушайте, это нехорошо». Я искренне говорю вам, что это не хорошие ноги, посмотрите на них. Я знаю, что самоуничижаюсь, но не в этом конкретном случае. Раньше я была сильно подавлена своими ногами. Возможно, сейчас это изменится».
Брэд Питт же потроллил Тарантино со сцены во время речи на вручении премии: «Я хочу поблагодарить своих коллег: Лео, Марго Робби, ноги Марго Робби, ноги Маргарет Куэлли, ноги Дакоты Фаннинг. Серьезно, Квентин разул больше женщин, чем TSA [служба безопасности аэропорта]»
Еще одна знаковая шутка вокруг темы была от Умы Турман. На дне рождения Тарантино в нью-йоркском клубе она подняла тост, сняла туфлю и выпила из него шампанское.
Последняя новость, где соседствуют женские ноги и Тарантино была в 2021-м. У Тарантино попросила автограф тиктокерша. Угадаете, где он его оставил?
Есть ли в фишке Тарантино какие-то скрытые смыслы и закономерности? В интернете можно найти теорию, что женские ступни – это предвестник кровавого события в фильме, но ей нет достаточного подтверждения.
Гораздо больше все объясняет мем, где спрашивают:
«Что значат голые ноги в фильмах Тарантино?»
Ответ: у этой девушки есть ноги. И она в фильме Тарантино.