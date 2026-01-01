Джонни Депп

Дата рождения
9 июня 1963 г.
Инфо
Американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер
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Материалы
Материалы
Джонни Депп выпустил песню про Эмбер Херд, не называя ее по имени – это часть его нового альбома из каверов
#Джонни Депп
Джонни Депп вернется в «Пираты Карибского моря»? Разбираем будущее новых частей
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#Пираты Карибского моря
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15 секретов «Пиратов Карибского моря»: Джонни Депп хотел отрубить нос, Кире Найтли рисовали грудь, а мертвецов сканировали по индейке
#Пираты Карибского моря
«Это смерть Metoo»: как общество осмысляет суд Джонни Деппа и Эмбер Херд и что видит в этой истории
#Джонни Депп
Разбираем итоги суда Джонни Деппа и Эмбер Херд: почему присяжные поверили ему и почему выплата такая большая (15 млн!)
#Джонни Депп
Все обсуждают ссору Джонни Деппа и Эмбер Херд: иск на 50 млн, суд в прямом эфире, оторванный палец, синяки на ее лице и фекалии в его постели
#Джонни Депп
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