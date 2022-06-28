Джонни Депп вернется в «Пираты Карибского моря»? Разбираем будущее новых частей

Джонни Депп участвовал во всех, но после пятой части отошел от возможного продолжения. Сам конец фильма 2017 года намекал на возможное окончание истории. Но в том же фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» была сцена после титров. В ней скрывалась интрига с возможной основой для сценария шестой части – там вернулся Дейви Джонс.

Сама шестая часть точно есть в планах. Collider писал, что контракт на фильм подписала актриса Кая Сколделарио. Она появлялась в пятой части, а в шестой рассматривалась на одну из главных ролей наравне с Марго Робби. Из-за этого сюжет «Пиратов Карибского моря 6» мог бы строиться вокруг двух женских персонажей. Еще в 2019-м сценарий снова взял на себя Тед Эллиот.

Эллиот писал сценарий для четырех фильмов «Пиратов Карибского моря», но завершил работу над франшизой в 2011 году. К 2022-му новые «Пираты Карибского моря» все еще находятся на стадии разработки. Трейлеров нет, поэтому мы не можем детально расписать их сюжет. Разговор с Марго Робби по ее участию в фильме до сих пор идет – это подтвержденная информация.