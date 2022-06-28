Джонни Депп вернется в «Пираты Карибского моря»? Разбираем будущее новых частей
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд. Теперь он восстанавливает рекламные контракты и готовится к возвращению в кино. Главный слух последнего времени: Депп может снова сыграть Джека Воробья. Якобы Disney вообще предложил ему 300 миллионов долларов за эту роль. Express пишет, что сейчас готовятся сразу два проекта по «Пиратам Карибского моря».
Каким будет продолжение «Пиратов Карибского моря»: кто сыграет главную роль и что известно о сюжете
Первые новости о подготовке сценария «Пиратов Карибского моря 6» появились еще в 2020 году. В тот момент сообщалось, что основное сценарное направление выбрано в сторону пиратов-женщин. На главную роль тогда рассматривалась Марго Робби. Она косвенно подтверждала участие в кастинге и переговоры: «Возможно. Еще слишком рано. Пока я вам ничего не скажу».
Такими были все части «Пиратов Карибского моря», которые уже вышли:
- «Проклятие Черной жемчужины» (2003);
- «Сундук мертвеца» (2006);
- «На краю света» (2007);
- «На странных берегах» (2011);
- «Мертвецы не рассказывают сказки» (2017).
Джонни Депп участвовал во всех, но после пятой части отошел от возможного продолжения. Сам конец фильма 2017 года намекал на возможное окончание истории. Но в том же фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» была сцена после титров. В ней скрывалась интрига с возможной основой для сценария шестой части – там вернулся Дейви Джонс.
Сама шестая часть точно есть в планах. Collider писал, что контракт на фильм подписала актриса Кая Сколделарио. Она появлялась в пятой части, а в шестой рассматривалась на одну из главных ролей наравне с Марго Робби. Из-за этого сюжет «Пиратов Карибского моря 6» мог бы строиться вокруг двух женских персонажей. Еще в 2019-м сценарий снова взял на себя Тед Эллиот.
Эллиот писал сценарий для четырех фильмов «Пиратов Карибского моря», но завершил работу над франшизой в 2011 году. К 2022-му новые «Пираты Карибского моря» все еще находятся на стадии разработки. Трейлеров нет, поэтому мы не можем детально расписать их сюжет. Разговор с Марго Робби по ее участию в фильме до сих пор идет – это подтвержденная информация.
Сейчас разрабатываются два варианта сценария. Один из них прорабатывается с участием Марго Робби. Второй пока держится в секрете – по нему нет вообще никаких деталей. Летний слух 2022 года: Дуэйн Джонсон может перейти на главную роль в фильме. Фанаты такое развитие ситуации не поддерживают.
Существует другое направление – «Пираты». Все началось с порнографического приключенческого фильма 2005 года. Он считается пародией на «Пиратов Карибского моря». В 2008-м вышло продолжение, которое называлось «Месть Стагнетти». В 2021-м появились инсайды: разрабатывается третий фильм «Пираты» – и туда опять может попасть Марго Робби.
Где смотреть все фильмы «Пираты Карибского моря». «Кинопоиск» предлагает вариант с подпиской «Плюс»: 30 дней бесплатно, далее – 299 рублей в месяц. На Okko доступны все части «Пиратов Карибского моря». Для их просмотра необходимо оформление подписки. Сделать ее можно с помощью баллов Сбербанка – они дают скидку при оформлении до 99%.
Дата выхода «Пиратов Карибского моря 6» не подтверждена. Обычно выход фильмов из этой серии планируется на май-июнь. Поэтому «Пиратов Карибского моря 6» не выйдут ранее 2023 года.
Вернется ли Джонни Депп к роли Джека Воробья: есть ли шансы, кто выступает против
Главное: представители Деппа опровергли слухи, что он согласился на возвращение во франшизу. Forbes подтверждал в собственном исследовании ситуации со ссылкой на его позицию: прямо сейчас Депп не готов к этой роли даже за 300 миллионов долларов. Это не значит, что шансов на его возвращение нет совсем. Депп по-прежнему страдает из-за потерь в репутации – занимается этим.
На перспективы Деппа в «Пиратах Карибского моря» повлиял его суд с Эмбер Херд. Во время процесса все стороны постоянно отрицали возможность по возобновлению сотрудничества. Продюсер франшизы Джерри Брукхаймер говорил в мае, что возвращение Деппа в «Пиратов Карибского моря» не планируется. Но там был и важный тезис: будущее еще не определено.
The Independent собрал факты по возможному возвращению Джонни Деппа к роли Джека Воробья. В материале утверждается, что все зависит от возможной перемены позиции руководства Disney. Брукхаймер еще раньше продвигал идею по возвращению Деппа, но получил отказ. На момент середины мая 2022 года представители Disney опровергали контакты с Деппом.
Screen Rant напомнил о фанатской петиции, которая собрала 700 тысяч подписей за возвращение Деппа. Депп считал роль Джека Воробья одной из главных в карьере. Во время подготовки он вдохновлялся музыкой. Тогда Депп взял за основу образ гитариста Кита Ричардса из The Rolling Stones. Объяснял свою позицию так: «В рок-н-ролле есть много пиратов».
Возвращение Деппа поддерживают и его коллеги по фильму. Прямо сейчас все они публично давят на Disney – от этого и могут идти слухи о переговорах с Деппом. Кевин МакНэлли утверждает: «Я не вижу препятствий для него в роли Джека Воробья. Думаю, скажу общее ощущение: без Джека франшизы просто не будет. Наверное, в этом большая доля правды».
Депп делал отсылки к «Пиратам Карибского моря» даже в суде с Эмбер Херд. Он утверждает, что Disney исключил его из франшизы в 2018 году. В тот момент Херд написала материал, где сослалась на домашнее насилие со стороны Деппа. Тогда Депп все отрицал. Позже он потребовал с нее 50 миллионов долларов. Еще Депп безуспешно судился с таблоидом The Sun по иску о клевете.
Общий вывод: шансов на возвращение Деппа в «Пираты Карибского моря» почти нет. Disney испортил с ним отношения из-за твердой позиции против Деппа во время его разбирательств с Эмбер Херд. Еще в 2020 году Disney блокировал контракт с Деппом из-за опасений собственных опасений по репутации. В тот момент и было выбрано направление в сторону Марго Робби.
Даже если Джонни Депп вернется, то его персонаж точно не будет главным в новых «Пиратах Карибского моря». Screen Rant писал, что такой вариант уже давно озвучили и самому Деппу. Создатели нацелены на полную перезагрузку, чтобы открыть для зрителей совершенно новых героев. Включение Джека Воробья в такой ситуации планируется только для сюжетных связок.