Пираты Карибского моря

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Серия приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море
1-й фильм
2003 г.
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Материалы
Джонни Депп вернется в «Пираты Карибского моря»? Разбираем будущее новых частей
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#Пираты Карибского моря
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15 секретов «Пиратов Карибского моря»: Джонни Депп хотел отрубить нос, Кире Найтли рисовали грудь, а мертвецов сканировали по индейке
#Пираты Карибского моря
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