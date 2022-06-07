15 секретов «Пиратов Карибского моря»: Джонни Депп хотел отрубить нос, Кире Найтли рисовали грудь, а мертвецов сканировали по индейке
«Пираты Карибского моря» – одна из главных мировых кинофраншиз. Пять частей собрали в мировом прокате $4,5 млрд. Все еще неизвестно, когда выйдет шестая часть и сыграет ли там Джонни Депп (он сам говорил, что нет).
Вы видели «Пиратов» много раз и помните оттуда каждую сцену. Особенно первую часть. Но мы собрали полтора десятка скрытых деталей и неизвестных фактов, после которых вы посмотрите на «Проклятие черной жемчужины» по-новому.
1. На роль Джека Воробья претендовало несколько топ-звезд Голливуда.
- Джим Керри. Отказался от занятости в фильме «Брюс всемогущий».
- Хью Джекман. Создателям не понравилось, что на тот момент он был суперзвездой Австралии, а не мира. Хотя тогда уже играл Росомаху.
- Мэтью Макконахи. Молодой актер напоминал студии культовую звезду старого Голливуда Берта Ланкастера, но полноценных проб так и не случилось.
- Роберт Де Ниро. Прочитал сценарий и сказал, что такой фильм не выстрелит.
2. Джонни Депп радовался, когда получил шанс попасть в фильм. Ему нравилось, что Disney возрождает старый жанр, который получил сценарную свежесть: герои не ищут сокровища, а охотятся за украденным. Продюсерам Депп понравился тем, что он привлечет харизмой молодую аудиторию. На чтении сценария он это подтвердил – Депп специально играл Воробья не как классического пирата, а как рок-звезду.
Потом он признавался, что читал книги о пиратах XVIII века и понял: все они напоминают ему Кита Ричардса из Rolling Stones.
3. Имена трех главных героев связаны с птицами. Jack Sparrow, Elizabeth Swann, William Turner. С первыми двумя все понятно: воробей и лебедь. А Уильям Тернер – это известный орнитолог XVI века.
4. Тернера играет Орландо Блум. Он хотел быть таким же крутым, как и Джек Воробей. Но режиссер Гор Вербински постоянно его одергивал и просил играть скромнее: «Ты все еще придурок!»
5. Депп самостоятельно доработал внешний образ Джека Воробья. У него появились яркие повязки, татуировки и украшения. Еще Депп активно защищал идею, чтобы у Воробья не было носа – только кровавая рана вместо нее. Но в Disney отклонили идею – слишком отталкивающая черта для главного героя семейного блокбастера. Хотя Депп уже придумал много комедийных ситуаций вокруг отрубленного носа – Воробей бы боялся заболеть простудой и попадания внутрь перца с водой.
6. Гримеры закрашивали татуировки Деппа (они бы нелепо смотрелись в фильме о пиратах), но сделали одну искусственную для фильма – с именем Джек. После съемок Депп набил такую же, но настоящую – в честь новорожденного сына.
7. Режиссер Вербински говорит, что в фильме очень много ляпов – и зрители до сих пор не заметили все ошибки: например, людей из съемочной группы, которые бродили на корабле среди пиратов.
8. Самый экстремальный момент съемок для Киры Найтли – авария в океане. Ночью ее лодка ударилась о риф. Вместе с мамой (она тогда следила за Найтли, которой было 17) они стояли по пояс в воде 40 минут. После этого Disney перенес ночные съемки из реального океана в студию.
9. Актер Джеффри Раш (капитан Гектор Барбосса) рассказывал, что специально сажал обезьяну Джека на левое плечо. Тогда в кадре мы сначала замечаем свободное плечо Барбоссы, затем его лицо и уже потом – обезьяну. Раш объяснял, что люди воспринимают так не только книги (слева направо), но и кадры в кино. А ему не хотелось, чтобы все внимание сразу доставалось обезьяне.
10. Каждые 45 минут перед съемками гримеры тратили на работу с грудью Найтли. Они добавляли ей объем с помощью эффекта тени. Плюс Найтли носила специальную подкладку: «Это был первый раз в моей жизни, когда у меня были большие сиськи, и мне даже не нужна была операция».
11. Актриса Зои Салдана (играла пирата Анну-Марию) ненавидит атмосферу съемок «Пиратов». Она вспоминает, что к ней относились с пренебрежением, как к молодой неизвестной актрисе. А вокруг все конкурировали: «Это было за закрытыми дверями. Актеры против массовки, актеры против продюсеров – так разные группы по влиянию боролись друг с другом. Я подумала тогда: «***[к черту] все это». Не попаду больше в ситуацию, когда меня унижают из-за низкого номера в списке вызова».
12. Во всех частях «Пиратов» есть отсылка к Микки Маусу. В «Проклятии черной жемчужины» его силуэт появляется после выстрела пушки в виде дымовой завесы.
13. Специалисты по эффектам сканировали вяленую индейку, чтобы создать эффект разлагающейся кожи, когда пираты превращаются в скелеты.
14. Депп придумал несколько ярких реплик, которые не входили в сценарий. Например, все шутки про евнухов и финальную фразу – «Теперь достигнем этого горизонта». Ее сценарист «Пиратов» назвал любимой.
15. Стандартная практика «Диснейленда» – тематический парк по мотивам фильма. С «Пиратами» получилось наоборот. Сначала появилась парк развлечений, еще в 60-х, – последний большой проект Уолта Диснея. Там посетители путешествуют по острову с заготовленным сюжетом: между пиратами-аниматрониками разыгрываются сценки.
В 90-х Disney работает над киноадаптацией аттракциона, ей интересуется Спилберг. Но фильм выходит в 2003-м – и специально получает второе название «Проклятие черной жемчужины», чтобы дать намек на серийность и продолжение.
К 2017 году вышло пять фильмов. Работа над шестой частью останавливалась из-за скандалов с участием Деппа.