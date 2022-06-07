15 секретов «Пиратов Карибского моря»: Джонни Депп хотел отрубить нос, Кире Найтли рисовали грудь, а мертвецов сканировали по индейке

1. На роль Джека Воробья претендовало несколько топ-звезд Голливуда.

Джим Керри. Отказался от занятости в фильме «Брюс всемогущий».

Хью Джекман. Создателям не понравилось, что на тот момент он был суперзвездой Австралии, а не мира. Хотя тогда уже играл Росомаху.

Мэтью Макконахи. Молодой актер напоминал студии культовую звезду старого Голливуда Берта Ланкастера, но полноценных проб так и не случилось.

Роберт Де Ниро. Прочитал сценарий и сказал, что такой фильм не выстрелит.

2. Джонни Депп радовался, когда получил шанс попасть в фильм. Ему нравилось, что Disney возрождает старый жанр, который получил сценарную свежесть: герои не ищут сокровища, а охотятся за украденным. Продюсерам Депп понравился тем, что он привлечет харизмой молодую аудиторию. На чтении сценария он это подтвердил – Депп специально играл Воробья не как классического пирата, а как рок-звезду.

Потом он признавался, что читал книги о пиратах XVIII века и понял: все они напоминают ему Кита Ричардса из Rolling Stones.

3. Имена трех главных героев связаны с птицами. Jack Sparrow, Elizabeth Swann, William Turner. С первыми двумя все понятно: воробей и лебедь. А Уильям Тернер – это известный орнитолог XVI века.

4. Тернера играет Орландо Блум. Он хотел быть таким же крутым, как и Джек Воробей. Но режиссер Гор Вербински постоянно его одергивал и просил играть скромнее: «Ты все еще придурок!»