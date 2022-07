Джонни Депп выпустил песню про Эмбер Херд, не называя ее по имени – это часть его нового альбома из каверов

Альбом почти полностью состоит из каверов – на это обращал внимание Billboard. Бек и Депп переработали песни Davy Spillane, Beach Boys, The Velvet Underground и других исполнителей. В список песен вошли две оригинальные работы Джонни Деппа. Это песни Sad Motherfuckin’ Parade и This Is A Song For Miss Hedy Lamarr. Их выход Депп анонсировал уже после суда с Эмбер Херд.

Каким получился этот альбом и как он связан с Эмбер Херд

Интерес к альбому можно оценить по видео на песню This is a Song for Miss Hedy Lamarr. Оно вышло 9 июня и собрало 1,7 миллиона просмотров. Через него Бек тогда анонсировал предзаказ их совместного альбома с Джонни Деппом. Потом вышли еще два видео, где Бек и Депп вместе исполняют песни Venus In Furs (270 тысяч просмотров) и Caroline, No (182 тысячи просмотров).

This is a Song for Miss Hedy Lamarr – это сингл, который появился раньше самого альбома. Вот такой: