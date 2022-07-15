Джонни Депп выпустил песню про Эмбер Херд, не называя ее по имени – это часть его нового альбома из каверов
Джонни Депп продолжает музыкальную карьеру. Теперь он выпустил совместный альбом с британским гитаристом Джеффом Беком. Эта работа называется «18» – ее выход состоялся на фоне новостей по суду Деппа и Херд. Суд отклонил апелляцию Эмбер Херд, которая запрашивала пересмотр итогов суда. Ранее мы подробно разбирали их скандал в отдельном материале.
Полный треклист альбома «18»
С 15 июля альбом доступен для прослушивания в Apple Music. Всего в список входят 13 треков, которые в общей сложности идут 55 минут. На обложке альбома «18» изображены двое молодых людей в белых футболках – их нарисовала жена Бека. Название альбома связано с творческим всплеском у Деппа и Бека: «Мы снова ощутили себя 18-летними – и это перешло в название».
Какие песни вошли в альбом «18»:
- Midnight Walker;
- Death And Resurrection Show;
- Time;
- Sad Motherfuckin’ Parade;
- Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder);
- This Is A Song For Miss Hedy Lamarr;
- Caroline, No;
- Ooo Baby Baby;
- What’s Going On;
- Venus In Furs;
- Let It Be Me;
- Stars;
- Isolation.
Альбом почти полностью состоит из каверов – на это обращал внимание Billboard. Бек и Депп переработали песни Davy Spillane, Beach Boys, The Velvet Underground и других исполнителей. В список песен вошли две оригинальные работы Джонни Деппа. Это песни Sad Motherfuckin’ Parade и This Is A Song For Miss Hedy Lamarr. Их выход Депп анонсировал уже после суда с Эмбер Херд.
Каким получился этот альбом и как он связан с Эмбер Херд
Интерес к альбому можно оценить по видео на песню This is a Song for Miss Hedy Lamarr. Оно вышло 9 июня и собрало 1,7 миллиона просмотров. Через него Бек тогда анонсировал предзаказ их совместного альбома с Джонни Деппом. Потом вышли еще два видео, где Бек и Депп вместе исполняют песни Venus In Furs (270 тысяч просмотров) и Caroline, No (182 тысячи просмотров).
This is a Song for Miss Hedy Lamarr – это сингл, который появился раньше самого альбома. Вот такой:
Marca рассказывала о смысле этой песни. Она посвящена эффекту славы и трудностям статуса знаменитости. Хеди Ламарр – актриса, которая стала популярной в 30-е и 40-е годы прошлого века. Она заработала на съемках более 30 миллионов долларов, но столкнулась с травлей. Ее обвиняли в краже туфель, а активисты даже выпускали биографию Ламарр с ложными фактами.
Фанаты Деппа увидели в песне отсылки к последствиям суда Деппа и Херд. Депп поет о том, что больше не может верить людям. Есть строчка о Ламарр: «Стирается тем же миром, который сделал ее звездой». Сам Депп из-за разбирательства с Херд потерял контракты в главных проектах жизни. Мы уже разбирали, почему ему сложно вернуться даже в «Пираты Карибского моря».
The Guardian называет песни This Is A Song For Miss Hedy Lamarr и Sad Motherfuckin’ Parade худшими в плане смысла и слов. Депп выносит себя на первый план и делает жертвой обстоятельств. Весь смысл песни о Ламарр сводится к тому, что звезда может быть несправедливо оклеветанной и оскорбленной. Это похоже на отсылку к основному итогу суда Деппа и Херд.
В песне Sad Motherfuckin’ Parade есть предполагаемые нападки на Херд и обращение к ней (без упоминания имени). Показательная строчка о деньгах: «Если бы у меня была копейка, она бы не дошла до твоей руки». Еще одна цитата из песни: «Ты сидишь там, как зудящая семилетняя собака». Vanity Fair обратил внимание на такое: «Я думаю, ты сказала достаточно для одной гребаной ночи».
Пользователи твиттера, фанаты Деппа, иностранные СМИ – все видят в песне Sad Motherfuckin’ Parade связь с Эмбер Херд. Сам Депп ничего не подтверждал, но весь ее текст построен на словах про ублюдка и тех отсылках. Сейчас Депп и Бек параллельно с выходом альбома выступают с концертами в разных странах. На всех концертах Депп заявлен специальным гостем Бека.
Ранее на ютуб-канале Бека ничего не выходило два года. Последнее видео перед перерывом – песня Isolation. Это их с Деппом совместное переосмысление трека Джона Леннона. То видео собрало почти 3 миллиона просмотров. На паузу повлияло и судебное разбирательство с Эмбер Херд. Выход альбома задумывался задолго до него, но для дат Бек и Депп ждали итоги суда.
Isolation – заключительная песня альбома «18»:
Dagbladet подробно проанализировал новый альбом Бека и Деппа. Песни из него лучше звучат в записи, чем при живом исполнении. Сам Джефф Бек никогда не был хитмейкером – билеты на его европейские концерты стали раскупаться именно после приглашения Деппа. Некоторые кавер-версии в альбомах выглядят скучными, но песня Деппа про Хеди Ламарр авторам понравилась.
The Times называет треки Деппа мусорной местью в адрес Эмбер Херд. France 24 объясняет, почему в этой музыке вообще так отчетлива заметна связь Деппа и Херд. В текстах песен прослеживается идея садомазохизма. Именно через нее Депп отсылает к образу Херд. Хеди Ламарр похожа на Эмбер Херд из-за фигуры той самой звездной женщины, которую стирает мир.
Музыка спасла Деппа в детстве, а потом влияла даже на выбор кинообразов
Джонни Депп с детства увлекался музыкой. Она помогла ему пережить тяжелое детство и потерю вдохновения. Депп рассказывал: «Я нашел способ сбежать от всех этих кошмарных домашних вещей, понимаете? Я жил в довольно радикальной и непредсказуемой семье. Никогда не знал, чего ожидать дальше. Это могла быть пепельница, брошенная в голову. Или ботинок».
В школе Депп ненавидел уроки, но не пропускал игру на гитаре. Позже он выступал вместе с детскими группами. В 1982 году панк-группа The Kids была на разогреве у Игги Попа, Ramones и других известных исполнителей. Сам Депп попал туда на роль гитариста еще в 17-летнем возрасте. Позже он выбирал между кинокарьерой и профессиональным занятием музыкой.
Музыкальные предпочтения Деппа повлияли на его образы в кино. Джек Воробей – адаптация внешнего вида гитариста Кита Ричардса из The Rolling Stones. Сейчас музыкант Депп чаще всего становится гостем в работах других артистов. Он выступал бэк-вокалистом у Aerosmith, играл на гитаре в треках Oasis Fade Away и Fade In-Out. Еще Депп писал музыку для своих фильмов.
Была у него и постоянная музыкальная работа. В 2015 году они с Элисом Купером и Джо Перри основали группу Hollywood Vampires. Там Депп играл на гитаре и сам исполнял некоторые песни. Из-за пандемии коронавируса группа несколько раз откладывала выступления, но в 2023 году у нее запланирован крупный тур. Депп поедет с ней в Германию и Люксембург.
Бек и Депп познакомились в 2016 году. Однажды Джефф Бек сказал о Деппе: «Он постучал в дверь моей гримерки около пяти лет назад. С тех пор мы не переставали смеяться». Работа над совместным альбомом началась в 2019 году. Поэтому саму идею выпуска альбома нельзя связывать с судом Деппа и Херд. Но именно авторские треки Деппа отсылают к этому суду.