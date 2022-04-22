Джонни Депп
Эмбер Херд
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#Джонни Депп #Эмбер Херд

Все обсуждают ссору Джонни Деппа и Эмбер Херд: иск на 50 млн, суд в прямом эфире, оторванный палец, синяки на ее лице и фекалии в его постели

Актеры Джонни Депп и Эмбер Херд начали встречаться в 2011-м, в 2014-м обручились, но через два года разошлись и запустили самый скандальный развод Голливуда, который уже шесть лет поставляет медиа безумные истории из совместной жизни пары. Суды продолжаются до сих пор. 

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После драки Херд подала на развод, который прошел мирно. И она получила $7 млн

В мае 2016-го Херд подает на развод. Причина – брошенный в нее айфон, который оставил синяк. Об этом Херд рассказала уже после развода. Еще она говорила, что Депп тягал ее за волосы, кричал и хватал за щеку. Кто вызвал полицию (Херд или ее соседка) – неизвестно, но она заявила, что нарушений закона не было. Депп и его адвокаты тоже все отрицали.

В августе 2016-го Депп и Херд выпускают совместное заявление: «:Наши отношения были очень страстными и временами изменчивыми, но всегда связанными любовью. Ни одна из сторон не выдвигала ложных обвинений ради финансовой выгоды». После развода Херд получила 7 млн долларов и отдала их на благотворительность.

Начало 2017-го – пара официально развелась. Но все только начинается.

zumapress / global look press

Как Депп и Херд увязли в судебных тяжбах и рассказали друг о друге кучу гадостей. Депп засовывал пса в микроволновку, а Херд испражнялась на кровать

В 2018-м Херд выпускает колонку в Washington Post, где рассказывает о пережитом домашнем насилии. Джонни Депп в статье не упоминается, но медиа считывают признания Херд как атаку на Деппа. И в 2019-м он начал судебное дело из-за этой колонки.

Из-за судов всплыло много историй и взаимных претензий. Херд напирала, что Депп зависим от наркотиков и алкоголя, а когда их мешает, то становится «монстром Джонни». Другое обвинение – постоянная ревность, таскание за волосы, бесконечные скандалы и странные выходки. Херд говорила, что Депп издевался над их йоркширскими терьерами: высовывал собак из окна машины, засовывал их в микроволновку (выключенную) и даже давал наркотики. Депп отрицает такие поступки.

И к тому же, Депп сам обвиняет Херд в безумиях. Самая запоминающаяся история – об испражненной кровати. Депп однажды вернулся домой и увидел там фекалии: «Моя первая реакция – смех». По словам Деппа, это сделала Херд или ее друзья (он им бесплатно разрешал жить в пентхаусе) – после того, как отметила день рождения. Она отрицает это и говорит, что кровать испортили собаки.

Еще одна ответная атака на Херд – обвинение в насилии. Депп говорит, что Херд ругалась на него («это был парад оскорблений»), а потом переходила к физическим действиям: «Драка может начаться с пощечины или начаться с толчка, это может начаться с того, что мне прилетит в голову пульт от телевизора или стакан вина в лицо».

Херд отрицает насилие к Депу «за исключением тех случаем, когда речь шла о самообороне или защите сестры». Она рассказывала, что однажды Депп чуть не столкнул сестру с лестницы. Но о склонности Херд к насилию медиа писали еще в 2009 году. Тогда полиция обвинила ее, что она ударила свою девушку Тасю ван Рее. Но обе потом отрицали насилие и говорили, что полиция преувеличила их публичный скандал.

Новый суд Деппа и Херд транслируется на ютубе. Депп пытается выиграть иск в $50 млн

В 2022 году Депп все еще судится с Херд из-за той самой статьи в Washington Post. Хотя его имя там даже не упоминается, но Депп говорит, что колонка Херд сломала ему кинокарьеру (например, он лишился роли в «Фантастических тварях»): «Я потерял больше, чем все». В интервью 2018 года Депп рассказал, как потерял все состояние ($650 млн) из-за финансовой неграмотности – обманула компания, которая занималась его финансовыми делами.

Депп не отрицает сам факт домашнего насилия – адвокаты попросили не втягиваться в дополнительный процесс. Задача Деппа сейчас – доказать, что статья Херд стоила ему работы и отсудить 50 млн долларов.

Особенность суда – прямая трансляция на ютубе, которую разрешили местные чиновники. Слушания пройдут до середины мая. Один из недавних допросов Деппа длился шесть часов. Что рассказал Депп?

  • Наркотики Депп употреблял только для успокоения. С 11 лет он страдает тревожностью, которую перебарывал таблетками, которые нашел у мамы.
  • Депп сравнивает отношения с Херд с отношениями с жестокой и непредсказуемой мамой: «Вы начинаете медленно понимать, что в некотором смысле находитесь в отношениях со своей матерью. У меня были в детстве способы закрыться от ситуации. Такие были и с ней [Херд] – я запирался в местах, где она не могла меня найти».
  • У Херд были странные ритуалы. Например, она всегда снимала ботинки Деппу, когда он приходил домой. Однажды Депп снял ботинки сам – и заметил озадаченный и гневный взгляд Херд.
  • Один из ярких эпизодов насилия со стороны Херд – это брошенная стеклянная бутылка, которая оторвала Деппу кусочек пальца. Раньше Херд утверждала, что Депп сам себе поранил палец и написал кровью на стене имя актера Билли Боба Торнтона (Депп подозревал, что с ним Херд ему изменяет). 
  • К роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» Депп уже не вернется. И еще неожиданное признание – Депп не смотрел «Пиратов»: «Судя по всему, фильм получился неплохим. И они хотели продолжать, снимать еще. И я был не против».
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