Все обсуждают ссору Джонни Деппа и Эмбер Херд: иск на 50 млн, суд в прямом эфире, оторванный палец, синяки на ее лице и фекалии в его постели
Актеры Джонни Депп и Эмбер Херд начали встречаться в 2011-м, в 2014-м обручились, но через два года разошлись и запустили самый скандальный развод Голливуда, который уже шесть лет поставляет медиа безумные истории из совместной жизни пары. Суды продолжаются до сих пор.
После драки Херд подала на развод, который прошел мирно. И она получила $7 млн
В мае 2016-го Херд подает на развод. Причина – брошенный в нее айфон, который оставил синяк. Об этом Херд рассказала уже после развода. Еще она говорила, что Депп тягал ее за волосы, кричал и хватал за щеку. Кто вызвал полицию (Херд или ее соседка) – неизвестно, но она заявила, что нарушений закона не было. Депп и его адвокаты тоже все отрицали.
В августе 2016-го Депп и Херд выпускают совместное заявление: «:Наши отношения были очень страстными и временами изменчивыми, но всегда связанными любовью. Ни одна из сторон не выдвигала ложных обвинений ради финансовой выгоды». После развода Херд получила 7 млн долларов и отдала их на благотворительность.
Начало 2017-го – пара официально развелась. Но все только начинается.
Как Депп и Херд увязли в судебных тяжбах и рассказали друг о друге кучу гадостей. Депп засовывал пса в микроволновку, а Херд испражнялась на кровать
В 2018-м Херд выпускает колонку в Washington Post, где рассказывает о пережитом домашнем насилии. Джонни Депп в статье не упоминается, но медиа считывают признания Херд как атаку на Деппа. И в 2019-м он начал судебное дело из-за этой колонки.
Из-за судов всплыло много историй и взаимных претензий. Херд напирала, что Депп зависим от наркотиков и алкоголя, а когда их мешает, то становится «монстром Джонни». Другое обвинение – постоянная ревность, таскание за волосы, бесконечные скандалы и странные выходки. Херд говорила, что Депп издевался над их йоркширскими терьерами: высовывал собак из окна машины, засовывал их в микроволновку (выключенную) и даже давал наркотики. Депп отрицает такие поступки.
И к тому же, Депп сам обвиняет Херд в безумиях. Самая запоминающаяся история – об испражненной кровати. Депп однажды вернулся домой и увидел там фекалии: «Моя первая реакция – смех». По словам Деппа, это сделала Херд или ее друзья (он им бесплатно разрешал жить в пентхаусе) – после того, как отметила день рождения. Она отрицает это и говорит, что кровать испортили собаки.
Еще одна ответная атака на Херд – обвинение в насилии. Депп говорит, что Херд ругалась на него («это был парад оскорблений»), а потом переходила к физическим действиям: «Драка может начаться с пощечины или начаться с толчка, это может начаться с того, что мне прилетит в голову пульт от телевизора или стакан вина в лицо».
Херд отрицает насилие к Депу «за исключением тех случаем, когда речь шла о самообороне или защите сестры». Она рассказывала, что однажды Депп чуть не столкнул сестру с лестницы. Но о склонности Херд к насилию медиа писали еще в 2009 году. Тогда полиция обвинила ее, что она ударила свою девушку Тасю ван Рее. Но обе потом отрицали насилие и говорили, что полиция преувеличила их публичный скандал.
Новый суд Деппа и Херд транслируется на ютубе. Депп пытается выиграть иск в $50 млн
В 2022 году Депп все еще судится с Херд из-за той самой статьи в Washington Post. Хотя его имя там даже не упоминается, но Депп говорит, что колонка Херд сломала ему кинокарьеру (например, он лишился роли в «Фантастических тварях»): «Я потерял больше, чем все». В интервью 2018 года Депп рассказал, как потерял все состояние ($650 млн) из-за финансовой неграмотности – обманула компания, которая занималась его финансовыми делами.
Депп не отрицает сам факт домашнего насилия – адвокаты попросили не втягиваться в дополнительный процесс. Задача Деппа сейчас – доказать, что статья Херд стоила ему работы и отсудить 50 млн долларов.
Особенность суда – прямая трансляция на ютубе, которую разрешили местные чиновники. Слушания пройдут до середины мая. Один из недавних допросов Деппа длился шесть часов. Что рассказал Депп?
- Наркотики Депп употреблял только для успокоения. С 11 лет он страдает тревожностью, которую перебарывал таблетками, которые нашел у мамы.
- Депп сравнивает отношения с Херд с отношениями с жестокой и непредсказуемой мамой: «Вы начинаете медленно понимать, что в некотором смысле находитесь в отношениях со своей матерью. У меня были в детстве способы закрыться от ситуации. Такие были и с ней [Херд] – я запирался в местах, где она не могла меня найти».
- У Херд были странные ритуалы. Например, она всегда снимала ботинки Деппу, когда он приходил домой. Однажды Депп снял ботинки сам – и заметил озадаченный и гневный взгляд Херд.
- Один из ярких эпизодов насилия со стороны Херд – это брошенная стеклянная бутылка, которая оторвала Деппу кусочек пальца. Раньше Херд утверждала, что Депп сам себе поранил палец и написал кровью на стене имя актера Билли Боба Торнтона (Депп подозревал, что с ним Херд ему изменяет).
- К роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» Депп уже не вернется. И еще неожиданное признание – Депп не смотрел «Пиратов»: «Судя по всему, фильм получился неплохим. И они хотели продолжать, снимать еще. И я был не против».