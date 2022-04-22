Все обсуждают ссору Джонни Деппа и Эмбер Херд: иск на 50 млн, суд в прямом эфире, оторванный палец, синяки на ее лице и фекалии в его постели

Еще одна ответная атака на Херд – обвинение в насилии. Депп говорит, что Херд ругалась на него («это был парад оскорблений»), а потом переходила к физическим действиям: «Драка может начаться с пощечины или начаться с толчка, это может начаться с того, что мне прилетит в голову пульт от телевизора или стакан вина в лицо».

Херд отрицает насилие к Депу «за исключением тех случаем, когда речь шла о самообороне или защите сестры». Она рассказывала, что однажды Депп чуть не столкнул сестру с лестницы. Но о склонности Херд к насилию медиа писали еще в 2009 году. Тогда полиция обвинила ее, что она ударила свою девушку Тасю ван Рее. Но обе потом отрицали насилие и говорили, что полиция преувеличила их публичный скандал.

Новый суд Деппа и Херд транслируется на ютубе. Депп пытается выиграть иск в $50 млн

В 2022 году Депп все еще судится с Херд из-за той самой статьи в Washington Post. Хотя его имя там даже не упоминается, но Депп говорит, что колонка Херд сломала ему кинокарьеру (например, он лишился роли в «Фантастических тварях»): «Я потерял больше, чем все». В интервью 2018 года Депп рассказал, как потерял все состояние ($650 млн) из-за финансовой неграмотности – обманула компания, которая занималась его финансовыми делами.

Депп не отрицает сам факт домашнего насилия – адвокаты попросили не втягиваться в дополнительный процесс. Задача Деппа сейчас – доказать, что статья Херд стоила ему работы и отсудить 50 млн долларов.

Особенность суда – прямая трансляция на ютубе, которую разрешили местные чиновники. Слушания пройдут до середины мая. Один из недавних допросов Деппа длился шесть часов. Что рассказал Депп?