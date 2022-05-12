Как Кевин Спейси жил после отмены и что сейчас с теми обвинениями в домогательствах

Кевин Спейси получил роль в фильме «1242 – Выход на запад» о хане Быте и его походе в Европу. Пока неизвестно, кого сыграет актер и насколько большой будет его роль, но Deadline уже называет это крупнейшим проектом Спейси с 2017 года, когда начался скандал с домогательствами. Рассказываем, что изменилось в карьере актера за это время.

Первые обвинения, «несвоевременный каминг-аут» и начало отмены

В октябре 2017 года актер Энтони Рэпп рассказал в интервью о случае, произошедшем в 1986 году. Спейси тогда якобы домогался 14-летнего Рэппа: трогал его за ягодицы и потом лег на него.

После этого интервью Спейси совершил каминг-аут, но заявил, что не помнит той встречи. Тем не менее он извинился за «пьяное поведение», если случай с Рэппом действительно был. Обычно на Западе каминг-аут среди знаменитостей встречают словами поддержки, но Спейси столкнулся с критикой. Его заявление посчитали попыткой отвлечь внимание от серьезности обвинений.

Интервью Рэппа стало первым в череде обвинений, с которыми столкнулся Спейси. С тех пор больше 30 человек обвинили актера в домогательствах, попытках изнасилования и случаях изнасилования. Актер обвинения отвергал.

Жертвами себя назвали: