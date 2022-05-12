Кевин Спейси
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#Кевин Спейси

Как Кевин Спейси жил после отмены и что сейчас с теми обвинениями в домогательствах

Zumapress / Global Look Press

Кевин Спейси получил роль в фильме «1242 – Выход на запад» о хане Быте и его походе в Европу. Пока неизвестно, кого сыграет актер и насколько большой будет его роль, но Deadline уже называет это крупнейшим проектом Спейси с 2017 года, когда начался скандал с домогательствами. Рассказываем, что изменилось в карьере актера за это время. 

Первые обвинения, «несвоевременный каминг-аут» и начало отмены 

В октябре 2017 года актер Энтони Рэпп рассказал в интервью о случае, произошедшем в 1986 году. Спейси тогда якобы домогался 14-летнего Рэппа: трогал его за ягодицы и потом лег на него. 

После этого интервью Спейси совершил каминг-аут, но заявил, что не помнит той встречи. Тем не менее он извинился за «пьяное поведение», если случай с Рэппом действительно был. Обычно на Западе каминг-аут среди знаменитостей встречают словами поддержки, но Спейси столкнулся с критикой. Его заявление посчитали попыткой отвлечь внимание от серьезности обвинений.

Интервью Рэппа стало первым в череде обвинений, с которыми столкнулся Спейси. С тех пор больше 30 человек обвинили актера в домогательствах, попытках изнасилования и случаях изнасилования. Актер обвинения отвергал.

Жертвами себя назвали:

  • Актер Харви Дрейфус. Рассказал о «неуместных» прикосновениях во время репетиций.
  • Писатель Ари Бен. Рассказал о случае в баре, когда Спейси трогал его гениталии.
  • Бармен Крис Никсон. Рассказал о случае в баре, когда Спейси трогал его гениталии, а потом склонял к сексу.
  • 20 работников театра «Олд Вик», худруком которого Спейси был с 2004 по 2015 год. Театр запустил горячую линию для помощи в расследовании и получил на нее 20 заявлений о «различном неподобающем поведении» Спейси.
  • Несколько членов съемочной группы «Карточного домика». Утверждают, что Спейси домогался молодых мужчин и изнасиловал одного из них.
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Последствия обвинений: разрыв контракта с Netflix и лечение от «сексуальной зависимости»

В 2017 году у Спейси был действующий контракт с Netflix, он играл главную роль в сериале «Карточный домик». На тот момент вышли пять сезонов и готовился шестой, который в итоге и стал последним для шоу.

Съемки заморозили после волны обвинений, но потом продолжили – уже без Спейси. Его героя Фрэнка Андервуда убили, а центральным персонажем сделали его жену Клэр Андервуд. Со Спейси же Netflix расторг контракт.

Скриншот из тизера шестого сезона «Карточного домика» с могилой героя Спейси.

Netflix

  • Позже сцены с ним вырезали из уже отснятого фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», заменив Спейси на Кристофера Пламмера.
  • Организаторы «Эмми» не стали вручать Спейси почетную премию
  • Престижное голливудское агентство Creative Artists Agency прекратило сотрудничество со Спейси.

Спейси пропал из инфополя, но возвращался раз в год – с рождественскими обращениями

Его карьера встала на паузу, он не делал публичных заявлений и не вступал в дискуссии. Его представители заявили, что он обратился за медицинской помощью. Никаких подробностей они не предоставили, но в медиа появились сообщения, что он проходит лечение от «сексуальной зависимости» – повышенного полового влечения. Спейси поместили на реабилитацию в ту же клинику, где проходил лечение продюсер Харви Вайнштейн.

Обвинения против Спейси продолжали появляться. Против него открыли несколько расследований, и в ответ на одно них актер неожиданно выступил с заявлением – впервые за год. Перед Рождеством 2018 года в его соцсетях появился ролик, в котором он предстает в образе Фрэнка Андервуда и, как и герой сериала, ломает четвертую стену и обращается к зрителям.

В обращении, названном Let me be Frank («Позвольте мне быть честным»/«Позвольте мне быть Фрэнком») герой Спейси ни разу не говорит прямо ни об обвинениях, ни о разрыве контракта, но косвенно призывает аудиторию сомневаться в точке зрения большинства.

Некоторые верили и, затаив дыхание, ожидали услышать мои признания во всем. Они готовы умереть, чтобы заставить меня заявить, что все сказанное – это правда и что я получил то, что заслуживал.

Разве это не было бы легко сделать, если бы все было так просто? Только мы с вами знаем, что ничего не бывает просто – ни в политике, ни в жизни.

Реакция на заявление была преимущественно негативной – актера критиковали за отсутствие раскаяния. После этого видео Спейси снова пропал из инфополя и вернулся ровно через год – в канун Рождества 2019 года.

Во втором обращении, названном «Убейте их добротой», Спейси от лица Андервуда рассказал, что «поправил здоровье» и «кое-что поменял в жизни».

В 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. Я знаю, о чем вы думаете: «Он это серьезно?». Я чертовски серьезен. И это не так уж и сложно, поверьте. В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не понравится, вы, конечно, можете напасть в ответ. Но вы также можете попридержать коней.

И сделать кое-что неожиданное. Вы можете «убить их добротой».

Еще через год появилось третье, последнее на данный момент обращение. Спейси рассказал, что за 2020 год к нему неоднократно обращались люди, планировавшие  суицид и просившие помощи. Он призвал зрителей верить, что все наладится, и оставил телефон линии по предотвращению самоубийств в США.

Если вы уже не можете стоять на том месте, где вы находитесь. Если вы страдаете, если ищете помощи. Если чувствуете себя виноватым или вам стыдно. Если сомневаетесь в своей идентичности. Если вы в отчаянии. Или если вы чувствуете, что выхода нет – в какой бы вы ситуации ни были – я обещаю вам, выход есть.

До суда дошло только одно дело Спейси, но его закрыли. А актер тем временем возобновляет съемки

Расследования против Спейси начинали в Великобритании и США, но до суда пока дошло только одно дело – в американском Массачусетсе. Его закрыли в 2019 году после того, как потерпевший не предоставил мобильный с предполагаемыми доказательствами вины Спейси и отказался давать показания.

Энтони Рэпп, с интервью которого и началась история с обвинениями, подал в суд только в 2020-м году. Пока дело находится на рассмотрении, но даже несмотря на это Спейси  начал получать предложения о новых съемках.

В 2021 году стало известно, что он снимается в фильме «Человек, который нарисовал бога» итальянского режиссера Франко Неро. В 2022 году авторы фильма о внуке Чингисхана «1242 – Выход на запад» анонсировали съемки со Спейси. Пока последним фильмом с ним остается «Клуб миллиардеров», снятый еще до скандала, но вышедший уже после его начала – в 2018 году.

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