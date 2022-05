Как Кевин Спейси жил после отмены и что сейчас с теми обвинениями в домогательствах

В обращении, названном Let me be Frank («Позвольте мне быть честным»/«Позвольте мне быть Фрэнком») герой Спейси ни разу не говорит прямо ни об обвинениях, ни о разрыве контракта, но косвенно призывает аудиторию сомневаться в точке зрения большинства.

Некоторые верили и, затаив дыхание, ожидали услышать мои признания во всем. Они готовы умереть, чтобы заставить меня заявить, что все сказанное – это правда и что я получил то, что заслуживал. Разве это не было бы легко сделать, если бы все было так просто? Только мы с вами знаем, что ничего не бывает просто – ни в политике, ни в жизни.

Реакция на заявление была преимущественно негативной – актера критиковали за отсутствие раскаяния. После этого видео Спейси снова пропал из инфополя и вернулся ровно через год – в канун Рождества 2019 года.