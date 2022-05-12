Как Кевин Спейси жил после отмены и что сейчас с теми обвинениями в домогательствах
Кевин Спейси получил роль в фильме «1242 – Выход на запад» о хане Быте и его походе в Европу. Пока неизвестно, кого сыграет актер и насколько большой будет его роль, но Deadline уже называет это крупнейшим проектом Спейси с 2017 года, когда начался скандал с домогательствами. Рассказываем, что изменилось в карьере актера за это время.
Первые обвинения, «несвоевременный каминг-аут» и начало отмены
В октябре 2017 года актер Энтони Рэпп рассказал в интервью о случае, произошедшем в 1986 году. Спейси тогда якобы домогался 14-летнего Рэппа: трогал его за ягодицы и потом лег на него.
После этого интервью Спейси совершил каминг-аут, но заявил, что не помнит той встречи. Тем не менее он извинился за «пьяное поведение», если случай с Рэппом действительно был. Обычно на Западе каминг-аут среди знаменитостей встречают словами поддержки, но Спейси столкнулся с критикой. Его заявление посчитали попыткой отвлечь внимание от серьезности обвинений.
Интервью Рэппа стало первым в череде обвинений, с которыми столкнулся Спейси. С тех пор больше 30 человек обвинили актера в домогательствах, попытках изнасилования и случаях изнасилования. Актер обвинения отвергал.
Жертвами себя назвали:
- Актер Харви Дрейфус. Рассказал о «неуместных» прикосновениях во время репетиций.
- Писатель Ари Бен. Рассказал о случае в баре, когда Спейси трогал его гениталии.
- Бармен Крис Никсон. Рассказал о случае в баре, когда Спейси трогал его гениталии, а потом склонял к сексу.
- 20 работников театра «Олд Вик», худруком которого Спейси был с 2004 по 2015 год. Театр запустил горячую линию для помощи в расследовании и получил на нее 20 заявлений о «различном неподобающем поведении» Спейси.
- Несколько членов съемочной группы «Карточного домика». Утверждают, что Спейси домогался молодых мужчин и изнасиловал одного из них.
Последствия обвинений: разрыв контракта с Netflix и лечение от «сексуальной зависимости»
В 2017 году у Спейси был действующий контракт с Netflix, он играл главную роль в сериале «Карточный домик». На тот момент вышли пять сезонов и готовился шестой, который в итоге и стал последним для шоу.
Съемки заморозили после волны обвинений, но потом продолжили – уже без Спейси. Его героя Фрэнка Андервуда убили, а центральным персонажем сделали его жену Клэр Андервуд. Со Спейси же Netflix расторг контракт.
- Позже сцены с ним вырезали из уже отснятого фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», заменив Спейси на Кристофера Пламмера.
- Организаторы «Эмми» не стали вручать Спейси почетную премию
- Престижное голливудское агентство Creative Artists Agency прекратило сотрудничество со Спейси.
Спейси пропал из инфополя, но возвращался раз в год – с рождественскими обращениями
Его карьера встала на паузу, он не делал публичных заявлений и не вступал в дискуссии. Его представители заявили, что он обратился за медицинской помощью. Никаких подробностей они не предоставили, но в медиа появились сообщения, что он проходит лечение от «сексуальной зависимости» – повышенного полового влечения. Спейси поместили на реабилитацию в ту же клинику, где проходил лечение продюсер Харви Вайнштейн.
Обвинения против Спейси продолжали появляться. Против него открыли несколько расследований, и в ответ на одно них актер неожиданно выступил с заявлением – впервые за год. Перед Рождеством 2018 года в его соцсетях появился ролик, в котором он предстает в образе Фрэнка Андервуда и, как и герой сериала, ломает четвертую стену и обращается к зрителям.
В обращении, названном Let me be Frank («Позвольте мне быть честным»/«Позвольте мне быть Фрэнком») герой Спейси ни разу не говорит прямо ни об обвинениях, ни о разрыве контракта, но косвенно призывает аудиторию сомневаться в точке зрения большинства.
Некоторые верили и, затаив дыхание, ожидали услышать мои признания во всем. Они готовы умереть, чтобы заставить меня заявить, что все сказанное – это правда и что я получил то, что заслуживал.
Разве это не было бы легко сделать, если бы все было так просто? Только мы с вами знаем, что ничего не бывает просто – ни в политике, ни в жизни.
Реакция на заявление была преимущественно негативной – актера критиковали за отсутствие раскаяния. После этого видео Спейси снова пропал из инфополя и вернулся ровно через год – в канун Рождества 2019 года.
Во втором обращении, названном «Убейте их добротой», Спейси от лица Андервуда рассказал, что «поправил здоровье» и «кое-что поменял в жизни».
В 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. Я знаю, о чем вы думаете: «Он это серьезно?». Я чертовски серьезен. И это не так уж и сложно, поверьте. В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не понравится, вы, конечно, можете напасть в ответ. Но вы также можете попридержать коней.
И сделать кое-что неожиданное. Вы можете «убить их добротой».
Еще через год появилось третье, последнее на данный момент обращение. Спейси рассказал, что за 2020 год к нему неоднократно обращались люди, планировавшие суицид и просившие помощи. Он призвал зрителей верить, что все наладится, и оставил телефон линии по предотвращению самоубийств в США.
Если вы уже не можете стоять на том месте, где вы находитесь. Если вы страдаете, если ищете помощи. Если чувствуете себя виноватым или вам стыдно. Если сомневаетесь в своей идентичности. Если вы в отчаянии. Или если вы чувствуете, что выхода нет – в какой бы вы ситуации ни были – я обещаю вам, выход есть.
До суда дошло только одно дело Спейси, но его закрыли. А актер тем временем возобновляет съемки
Расследования против Спейси начинали в Великобритании и США, но до суда пока дошло только одно дело – в американском Массачусетсе. Его закрыли в 2019 году после того, как потерпевший не предоставил мобильный с предполагаемыми доказательствами вины Спейси и отказался давать показания.
Энтони Рэпп, с интервью которого и началась история с обвинениями, подал в суд только в 2020-м году. Пока дело находится на рассмотрении, но даже несмотря на это Спейси начал получать предложения о новых съемках.
В 2021 году стало известно, что он снимается в фильме «Человек, который нарисовал бога» итальянского режиссера Франко Неро. В 2022 году авторы фильма о внуке Чингисхана «1242 – Выход на запад» анонсировали съемки со Спейси. Пока последним фильмом с ним остается «Клуб миллиардеров», снятый еще до скандала, но вышедший уже после его начала – в 2018 году.