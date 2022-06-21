Неизвестный Виктор Цой – до музыки он стал звездой в резьбе по дереву

Фанаты Виктора Цоя до сих пор ищут потерянный выпуск программы «Монитор», которая выходила на ленинградском телевидении. В 1982 году там появился сюжет про увлечение Виктора Цоя. Группа «Кино» в тот момент уже существовала, но еще не обрела такую известность. Зато известным стал сам Цой – журналисты назвали его талантливым резчиком по дереву.

Программу «Монитор» упоминала и мама Виктора Цоя. Она же рассказывала, что после учебы Цой получил распределение в реставрационную мастерскую Екатерининского дворца в Пушкине. Это считалось престижным местом, куда было сложно попасть. Цой быстро ушел оттуда – отказался далеко ездить. Карьеру резчика по дереву постепенно заменила группа «Кино».

Цой увлекался скульптурами нэцкэ: друзья хранят его работы, а коллекционеры ищут их по всей стране

Нэцкэ – это японское произведение искусства. Такая фигурка обычно представляет собой резной брелок. Цой вдохновлялся искусством нэцкэ и сам делал подобные вещи из дерева в разных формах. Цой перешел на это творчество уже в момент успеха «Кино». Он дарил фигурки друзьям и тем, кто помогал ему записывать музыку. Особенно Цою нравилось создавать пепельницы.