Неизвестный Виктор Цой – до музыки он стал звездой в резьбе по дереву
Карьера Виктора Цоя – это не только музыка. Он с детства увлекался рисованием и лепкой, поэтому родители отдали Цоя в художественную школу. Тот проучился до 15 лет, хотя учителя критиковали. Они не видели в нем будущего, потому что Цой не был усидчивым и терпеливым. Для всех дел Цою требовалось вдохновение – позже это правило перешло и на резьбу по дереву.
Цой стал мастером резьбы по дереву: сюжет об этом вышел на ТВ раньше, чем об успехе группы «Кино»
ТАСС напоминает в биографии Цоя: в 1977 году он поступил в Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. Уже на следующий год – исключение из-за низкой успеваемости. Затем он устроился штамповщиком на завод и пошел в СГПТУ-61. Там учился на резчика по дереву и постоянно ходил с гитарой. Сокурсники Цоя тогда не думали, что он станет таким знаменитым.
Сейчас СГПТУ-61 – это отделение реставрационного колледжа «Кировский». В описании социальных партнерств колледжа сейчас указан общественный фонд Виктора Цоя. Телеканал «Санкт-Петербург» делал сюжет о международной ремесленной Олимпиаде. Награждение ее призеров проходило именно в «Кировском». В сюжете показан уголок Виктора Цоя из местного музея.
Там же – его оценки:
И даже одна из работ:
Фанаты Виктора Цоя до сих пор ищут потерянный выпуск программы «Монитор», которая выходила на ленинградском телевидении. В 1982 году там появился сюжет про увлечение Виктора Цоя. Группа «Кино» в тот момент уже существовала, но еще не обрела такую известность. Зато известным стал сам Цой – журналисты назвали его талантливым резчиком по дереву.
Программу «Монитор» упоминала и мама Виктора Цоя. Она же рассказывала, что после учебы Цой получил распределение в реставрационную мастерскую Екатерининского дворца в Пушкине. Это считалось престижным местом, куда было сложно попасть. Цой быстро ушел оттуда – отказался далеко ездить. Карьеру резчика по дереву постепенно заменила группа «Кино».
Цой увлекался скульптурами нэцкэ: друзья хранят его работы, а коллекционеры ищут их по всей стране
Нэцкэ – это японское произведение искусства. Такая фигурка обычно представляет собой резной брелок. Цой вдохновлялся искусством нэцкэ и сам делал подобные вещи из дерева в разных формах. Цой перешел на это творчество уже в момент успеха «Кино». Он дарил фигурки друзьям и тем, кто помогал ему записывать музыку. Особенно Цою нравилось создавать пепельницы.
Виталий Калгин выпустил книгу «Виктор Цой и его «Кино» в 2015 году. Там есть воспоминания друзей Цоя: Игорь Петровский рассказывал, что Цой дарил фигурки его жене. Так об этом говорил музыкант группы «Аквариум» Всеволод Гаккель: «У меня есть только пепельница в виде рта. Одна из многих поделок, которые Цой вырезал из дерева и раздаривал своим друзьям».
«Виктор Цой. Последний герой современного мифа» – еще одна книга Виталия Калгина. Для нее он поговорил с музыкантом группы «Абзац» Павлом Крусановым. Тот подробно перечислил подарки Цоя для друзей: пепельница в форме ладони, нунчаки и даже деревянный фаллос. Подразумевалось, что он предназначен для туалета – подвешивался к цепочке сливного бочка.
В 2021 году Алексей Иванов из Якутии показал деревянную пепельницу в форме ступни. Он выкупил ее у пары из Санкт-Петербурга. Иванов считает, что пепельницу создавал Виктор Цой. Он обнаружил инициалы «ВЦ», а число публикации объявления о продаже совпадало с днем рождения Цоя. Но эксперты считают, что подобную работу мог сделать и другой ученик СГПТУ-61.
«Фонтанка» публиковала интервью, которое Цой дал за три месяца до гибели. Там он подтверждал исключение из художественного училища за плохую дисциплину. Позже именно это привело к поступлению Цоя на специальность резчика по дереву. И даже повлияло на творчество: Цой рассказывал, что пишет тексты песен и вырабатывает ассоциации на основе мира вокруг.
По такому принципу появились и строчки из его песни «Алюминиевые огурцы». Цой вдохновился колхозным полем, которое увидел на сельскохозяйственных работах в училище. Поэтому и резьба по дереву всегда упоминается рядом с его песнями. Фанаты Виктора Цоя и сейчас обсуждают его увлечение резьбой по дереву. Посты о Цое встречаются в группах по деревянному искусству.
В жизни Цоя все начиналось с картин и любимого пластилина. Художественные задумки позже повлияли на его идеи в резьбе. Хотя фотограф Андрей Усов вспоминал: «Цой некоторое время занимался рубкой деревянных скульптур в каком-то садово-парковом хозяйстве. И можете себе представить, что работы Цоя стояли на детских площадках — всякие мишки и прочее».
Музей современных искусств им. Дягилева в июне 2022 года придумал историко-художественную выставку «Образ группы «Кино» в культуре и искусстве». Туда включены личные вещи участников – планируются к показу и работы Цоя по резьбе. МВО «Манеж» в Москве сделал подобную выставку еще в январе. Там представлены в том числе и художественные работы Цоя.