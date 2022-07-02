«Очень странные дела» – что мы уже знаем о пятом сезоне сериала: дата выхода, детали сюжета, ключевые особенности
Завершился четвертый сезон сериала «Очень странные дела». Там было девять серий, но Netflix разделил релиз на две части. Весной вышли семь серий, 1 июля – две заключительные. Общий хронометраж двух новых серий составил четыре часа. Сериал не завершен – он уже официально продлен на пятый сезон. Финал четвертого сезона оставил сюжетный задел на продолжение.
Каким будет пятый сезон «Очень странных дел»: когда выйдет, подробности по сюжету
Примерная дата выхода сериала «Очень странные дела 5» – конец 2023 года или начало 2024-го. К ней сводятся выводы всех инсайдеров. Пока лишь ясно, что съемки пятого сезона «Очень странных дел» еще не начались. Все последнее время создатели занимались подготовкой финала четвертого сезона. Вероятная пауза между сезонами должна составить полтора-два года.
«Очень странные дела» могли бы закончиться и на четырех сезонах, но тут в объяснении идут отсылки к хронометражу. Для четырех сезонов идея сериала получилась слишком глобальной. Потенциальные вопросы к создателям теперь касаются съемок заключительной части. Актеры заняты в других проектах, а у сериала однажды уже была серьезная пауза между сезонами.
Когда выходили предыдущие сезоны «Очень странных дел»:
- «Очень странные дела» – 2016;
- «Очень странные дела 2» – 2017;
- «Очень странные дела 3» – 2019;
- «Очень странные дела 4» – 2022.
Подтвержденная деталь по сюжету пятого сезона – скачок во времени. Росс Даффер уже сказал: «Уверен, что мы его сделаем». Обычно это касалось каждого нового сезона: события там всегда начинались через несколько месяцев после завершения предыдущего. Это сохранится и в будущем, но временная продолжительность скачка может быть увеличена.
Сам скачок во времени нужен из-за быстрого взросления актеров. Сейчас такой факт начинает сказываться на впечатлениях от сериала. Еще мы знаем, что в пятом сезоне вернется Векна. Это главный злодей «Очень странных дел 4». Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр уже разъяснил, что попал в сценарий пятого сезона. Все остальные факты и детали по сюжету – обычные предположения.
Бюджет каждой серии четвертого сезона «Очень странных дел» составлял 30 миллионов долларов – таких трат ранее в сериале не было. Создатели объясняли масштабный подход к каждой серии через начало конца. Так они анонсировали скорое завершение «Очень странных дел». Поэтому в пятом сезоне наверняка не будет больше восьми или девяти серий.
Легально смотреть онлайн «Очень странные дела 4» (и остальные сезоны) можно на Netflix. В России сервис не работает – он еще в марте приостановил деятельность в стране. До конца мая все подписки оставались действительными, но затем Netflix вообще перестал открываться без использования VPN. Тогда представители Netflix подтвердили отключение для россиян.
Что еще надо знать о выходе пятого сезона сериала «Очень странные дела»
На четвертом сезоне «Очень странных дел» Netflix впервые применил тактику разделения серий. Ранее он делал так на других сериалах, но это обычно происходило в последних сезонах. Forbes объяснил со ссылкой на братьев Даффер, почему так случилось здесь. Проблема – большой хронометраж. Сезон состоит из 75-минутных эпизодов, двух 90-минутных и одного 150-минутного.
Братья Мэтт и Росс Даффер – создатели сериала «Очень странные дела». Еще при подготовке к первому сезону они спланировали полную составляющую для всех сезонов. Известно, что в «Очень странных делах» задумано только пять сезонов. Поэтому уже следующий станет для сериала последним. Братья Даффер писали об этом в письме для The Hollywood Reporter.
Variety публиковал извинения братьев Даффер за перерыв между третьим и четвертым сезонами. В съемках «Очень странных дел» тогда возникла пауза их-за пандемии коронавируса, поэтому они затянулись. Перед пятым сезоном братья Даффер говорят: «Не давите на нас, но на этот раз разрыв между сезонами должен быть немного короче». Причина: набросок сценария уже есть.
«Очень странные дела» – один из самых популярных проектов Netflix. В июне 2022 года уже за первые семь серий он побил рекорд для англоязычных сериалов. Тогда «Очень странные дела 4» набрали 276,89 миллиона просмотров. Сейчас цифра только увеличивается – финальные серии сезона вообще обрушили Netflix. У пользователей наблюдались проблемы с подключением.
Даже фанаты сериала задают вопросы, почему проект «Очень странные дела» стал таким востребованным. Основных причин несколько: актеры, музыка, отсылки к фильмам ужасов. Чаще всего среди них называется сюжет, который построен на истории подросткового взросления и дружбы. DTF рассказывал в разборе, что создатели сериала постоянно заигрывают с контекстом.
У «Очень странных дел» может появиться побочный проект, который перейдет в отдельный сериал. Братья Даффер еще не говорили об этом с руководством Netflix, потому что пока нет деталей. Идея спин-оффа «Очень странных дел» у них задумана – остается только грамотно ее прописать. В спин-оффе ожидаются неожиданные сюжетные повороты: «Удивится даже Netflix».