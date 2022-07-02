«Очень странные дела» – что мы уже знаем о пятом сезоне сериала: дата выхода, детали сюжета, ключевые особенности

Каким будет пятый сезон «Очень странных дел»: когда выйдет, подробности по сюжету

Примерная дата выхода сериала «Очень странные дела 5» – конец 2023 года или начало 2024-го. К ней сводятся выводы всех инсайдеров. Пока лишь ясно, что съемки пятого сезона «Очень странных дел» еще не начались. Все последнее время создатели занимались подготовкой финала четвертого сезона. Вероятная пауза между сезонами должна составить полтора-два года.

«Очень странные дела» могли бы закончиться и на четырех сезонах, но тут в объяснении идут отсылки к хронометражу. Для четырех сезонов идея сериала получилась слишком глобальной. Потенциальные вопросы к создателям теперь касаются съемок заключительной части. Актеры заняты в других проектах, а у сериала однажды уже была серьезная пауза между сезонами.

Когда выходили предыдущие сезоны «Очень странных дел»:

«Очень странные дела» – 2016;

«Очень странные дела 2» – 2017;

«Очень странные дела 3» – 2019;

«Очень странные дела 4» – 2022.

Подтвержденная деталь по сюжету пятого сезона – скачок во времени. Росс Даффер уже сказал: «Уверен, что мы его сделаем». Обычно это касалось каждого нового сезона: события там всегда начинались через несколько месяцев после завершения предыдущего. Это сохранится и в будущем, но временная продолжительность скачка может быть увеличена.