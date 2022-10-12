Где сейчас актеры из «Игры престолов» – что с ними произошло после завершения сериала
Сериал «Игра престолов» завершился в 2019 году. В 2022-м появился «Дом дракона» – первый официальный проект по миру «Игры престолов». Он отличается ориентиром на семью Таргариенов, хотя в «Игре престолов» персонажей гораздо больше. Только некоторые прошли через все восемь сезонов сериала. В «Доме дракона» таких героев и актеров нет – это приквел.
Что стало с главными актерами «Игры престолов» – какими проектами они занимаются
Эмилия Кларк – Дейенерис Таргариен
У нее почти не было заметных ролей, хотя The Sun писал о заработке Кларк почти в 8 миллионов фунтов. В дальнейшем она появится в мини-сериале Marvel «Секретное вторжение» (2023 год). Параллельно Кларк играет на сцене: участвует в постановке «Чайка» по произведению Чехова. Премьера пьесы откладывалась из-за пандемии. Теперь трансляцию даже покажут в кинотеатрах.
Кит Харингтон – Джон Сноу
Харингтон сыграл второстепенного персонажа в проекте Marvel «Вечные». Дальше в его карьере запланировано еще несколько проектов. Главное: Харрингтон продвигает идею возрождения «Игры престолов». Он звал для помощи Джорджа Мартина и подбирал творческую команду (все подробности – тут), но нужно одобрение HBO. Харрингтон поборол депрессию и мысли о суициде.
Питер Динклэйдж – Тирион Ланнистер
Он сыграл главные роли в фильмах «Аферистка» (2020) и «Сирано» (2021). Интересно, что подготовкой «Сирано» занималась жена Динклэйджа. В 2023-м Динклэйдж появится в новых «Голодных играх». Еще он рассказывал о популярности после «Игры престолов». Люди фотографируют Динклэйджа без спроса, а потом боятся заговорить. Он из-за этого бесится.
Айзек Хэмпстед-Райт – Бран Старк
В 2021 году он сыграл в научно-фантастическом фильме «Вояджеры». Его актерская карьера глобально не развивается, но Хэмпстед-Райт может появиться и в продолжении «Игры престолов» (если оно будет). Еще он до сих пор вспоминает «Игру престолов» и впечатления от сценария: «Я подумал, что это фальшивка». Он живет спокойной жизнью, изучает неврологию и отдыхает.
Мэйси Уильямс – Арья Старк
Одной из самых заметных ролей стали съемки в триллере «Не входи» (2020). Еще были мини-сериал Pistol (история Sex Pistols) и фильм «Новые мутанты». Уильямс рассказывала о тяжелом детстве и психологических проблемах, которые оно принесло. Сейчас она занимается их переосмыслением. Чтобы избавиться от всеобщего внимания, вообще уехала из Лондона.
Софи Тернер – Санса Старк
В 2019-м она появилась на экране в фильме «Люди Икс: Темный Феникс», через год – в сериале «Выжить». Дальше были съемки еще в нескольких проектах, но главное случилось в личной жизни. У них с Джо Джонасом родились уже двое детей. Окружающие называют Тернер прекрасной мамой. Тут же Тернер снялась в черной комедии Do Revenge, где постоянно ругалась.
Кого еще из актеров «Игры престолов» мы помним – где они снимаются прямо сейчас
Алфи Аллен – Теон Грейджой
Аллен больше раскрывается в театральной карьере. Он сыграл главную роль в пьесе «Палачи» – она даже была номинирована на премию «Тони». Аллен рассказывал: «Вы не можете полностью в нее погрузиться. Нужно постоянно искать новые возможности и отыгрыши. Каждую ночь все выглядит совершенно по-другому». За «Игру престолов» он получал номинацию на «Эмми».
Николай Костер-Вальдау – Джейме Ланнистер
Он продолжает сниматься – в 2022 году сыграл в фильме «Борьба со льдом». Это популярный проект Netflix: двое исследователей ищут группу, которая исследовала Гренландию. Сам актер до сих пор отвечает на вопросы об «Игре престолов». Например, он не нашел ничего общего со своим персонажем. Сейчас Костер-Вальдау играет в разных проектах, но в сериалах не участвует.
Джон Брэдли – Сэмвелл Тарли
Брэдли пропадал с экранов на несколько лет, но в 2022 году вернулся с несколькими ролями. На его актерскую карьеру повлияло именно негативное впечатление зрителей от финала «Игры престолов». Брэдли рассказывал, что два года никто не давал ему шансов на участие в съемках. Об «Игре престолов» он говорил так: «Мы искренне думали, что это будет здорово. Гордились».
Лина Хиди – Серсея Ланнистер
Ее роль из 2022 года – триллер «9 жизней». Там Хиди спасает мальчика от банды киллеров. Еще Хиди осенью вышла замуж за актера Марка Менчаку. Он известен по сериалу «Озарк». Уже известно, что Хиди сыграет в комедийном ужастике «Свальта». Она готовится к полноценной режиссерской карьере – займется психологическим триллером Violet. Даты выхода пока нет.
Рори МакКанн – Сандор Клиган
Услышать МакКанна можно в анимационном сериале «Трансформеры: Искра Земли». Он появится на Paramount+ в ноябре. МакКанн озвучивает там Мегатрона. Ранее он сыграл в заметном фильме «Джуманджи: Новый уровень». МакКанн сыграл в «Игре престолов» одного из серьезных персонажей, но на съемках всегда шутил. Об этом сейчас вспоминают другие актеры.
Гвендолин Кристи – Бриенна Тарт
В ближайшее время Гвендолин Кристи появится в сериале «Уэнсдэй». Там сыграет директрису в академии Nevermore, где обучается главная героиня. Ранее она снялась в сериале «Песочный человек». Оба проекта принадлежат Netflix. Недавно Кристи вспоминала съемки в «Игре престолов». Она призналась: ненавидела прическу героини и плакала по несколько часов.
Где сейчас другие актеры из «Игры престолов» – некоторые примеры
• Хафтор Бьернссон – Григор Клиган (Гора). Стал боксером, бьет рекорды на силовых тренировках, продолжает актерскую карьеру. Сейчас он сильно похудел, но стал еще сильнее.
• Иэн Глен – Джорах Мормонт. Рассказывает, что ему нравится играть психопатов. Параллельно снимается в фильмах, где приходится играть агента разведки. У Глена получается и это.
• Джейкоб Андерсон – Серый Червь. Стал звездой сериала «Интервью с вампиром». Он объяснял детали сложной психологии сериала и вампирской связи между двумя героями.
• Кристофер Хивью – Тормунд. Прославился в норвежской рекламе от компании Mowi. Занимался продвижением производителя лосося в серии рекламных роликах.
• Джек Глисон – Джоффри Баратеон. Брал длительный отпуск, но в 2020-м временно вернулся для проектов BBC и Netflix. Женился – скромная церемония прошла в Ирландии.
• Ричард Мэдден – Робб Старк. Сыграл в проекте Marvel «Вечные» и дорогом шпинском сериале Amazon «Цитадель». Фанаты хотят видеть его новым Джеймсом Бондом.
• Шон Бин – Эддард Старк. Отыграл главную роль в британском криминальном сериале «Срок». Все называют его актером, персонажи которого постоянно умирают. Есть даже подборки.
• Мишель Фэрли – Кейтилин Старк. Появилась в популярном сериале «Банды Лондона» и была в главной роли в драме «Никто не должен знать». Обманывала персонажа, потерявшего память.