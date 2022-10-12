Где сейчас актеры из «Игры престолов» – что с ними произошло после завершения сериала

Что стало с главными актерами «Игры престолов» – какими проектами они занимаются

Эмилия Кларк – Дейенерис Таргариен

У нее почти не было заметных ролей, хотя The Sun писал о заработке Кларк почти в 8 миллионов фунтов. В дальнейшем она появится в мини-сериале Marvel «Секретное вторжение» (2023 год). Параллельно Кларк играет на сцене: участвует в постановке «Чайка» по произведению Чехова. Премьера пьесы откладывалась из-за пандемии. Теперь трансляцию даже покажут в кинотеатрах.

Кит Харингтон – Джон Сноу

Харингтон сыграл второстепенного персонажа в проекте Marvel «Вечные». Дальше в его карьере запланировано еще несколько проектов. Главное: Харрингтон продвигает идею возрождения «Игры престолов». Он звал для помощи Джорджа Мартина и подбирал творческую команду (все подробности – тут), но нужно одобрение HBO. Харрингтон поборол депрессию и мысли о суициде.

Питер Динклэйдж – Тирион Ланнистер

Он сыграл главные роли в фильмах «Аферистка» (2020) и «Сирано» (2021). Интересно, что подготовкой «Сирано» занималась жена Динклэйджа. В 2023-м Динклэйдж появится в новых «Голодных играх». Еще он рассказывал о популярности после «Игры престолов». Люди фотографируют Динклэйджа без спроса, а потом боятся заговорить. Он из-за этого бесится.