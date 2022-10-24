Разбор финала первого сезона «Дома дракона»: новая серия – это анонс ключевых событий с приемами из «Игры престолов»

Финал первого сезона – глобальное превью перед продолжением: пока конфликтуют только дети и драконы

В десятой серии «Дома дракона» концентрируется мини-развязка в ключевых сюжетных цепочках – теперь они сведены к одной истории. Вокруг Железного трона – две фракции: зеленые и черные. Хайтауэры (королева Алисента, десница Отто) захватили власть и посадили на престол Эйгона II Таргариена. Это сторона зеленых – по цвету известного платья королевы Алисенты.

Во главе черных стоит Рейнира – законная и официально объявленная наследница Визериса. Мы подробно разбирали в отдельном материале проблемы женщин внутри патриархата – из-за традиций они никогда не садились на Железный трон. У Рейниры остается мало поддержки, но есть потенциальные преимущества: море (флот Веларионов) и количество драконов (13:4).

С такими раскладами зеленые и черные дошли до начала решающих событий, которые произойдут в «Доме дракона» только во втором сезоне. В первом менялись главные актрисы и было несколько временных скачков – создатели «Дома дракона» в общей сложности пропустили 16 лет из жизни героев. «Дом дракона» снят по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» – ключевые точки взяты из нее.