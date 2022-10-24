Разбор финала первого сезона «Дома дракона»: новая серия – это анонс ключевых событий с приемами из «Игры престолов»
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Первый сезон сериала «Дом дракона» официально завершился. Всего там вышло десять серий. «Дом дракона» уже продлен на второй сезон – его релиз ожидается в 2023 году. Создатели ранее называли «Дом дракона» шекспировской трагедией. Драма вокруг Таргариенов и борьбы за власть сначала раскрывалась со стороны психологии – реальную войну там еще нужно подождать.
Финал первого сезона – глобальное превью перед продолжением: пока конфликтуют только дети и драконы
В десятой серии «Дома дракона» концентрируется мини-развязка в ключевых сюжетных цепочках – теперь они сведены к одной истории. Вокруг Железного трона – две фракции: зеленые и черные. Хайтауэры (королева Алисента, десница Отто) захватили власть и посадили на престол Эйгона II Таргариена. Это сторона зеленых – по цвету известного платья королевы Алисенты.
Во главе черных стоит Рейнира – законная и официально объявленная наследница Визериса. Мы подробно разбирали в отдельном материале проблемы женщин внутри патриархата – из-за традиций они никогда не садились на Железный трон. У Рейниры остается мало поддержки, но есть потенциальные преимущества: море (флот Веларионов) и количество драконов (13:4).
С такими раскладами зеленые и черные дошли до начала решающих событий, которые произойдут в «Доме дракона» только во втором сезоне. В первом менялись главные актрисы и было несколько временных скачков – создатели «Дома дракона» в общей сложности пропустили 16 лет из жизни героев. «Дом дракона» снят по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» – ключевые точки взяты из нее.
Сейчас сериал превращается в напоминание об «Игре престолов». «Дом дракона» похож на нее все больше:
- Сюжет двигается с помощью детей. Ради них (и даже из-за них) принимаются все ключевые ошибочные решения;
- Визерис верит, что видел будущее. В разговорах перед смертью он описывал события, происходившие в «Игре престолов»;
- Слова Рейниры из десятой серии: «Когда драконы идут на войну, все сгорает». Дейнерис подтверждала это в «Игре престолов»;
- На правителей влияет их окружение. Десница может иметь гораздо больше скрытой власти, чем настоящий король;
- Войну реально предотвратить, но к ней приводят сразу несколько вещей: цепочка случайностей, ненависть детей, драконы.
В финале сезона раскрылась новая сторона взаимоотношений Таргариенов и их драконов. Главное: драконы не всегда подчиняются хозяевам и могут убивать друг друга. Маленький Арракс с Люцерисом Веларионом провоцирует огромную Вхагар с наездником Эймондом – она кусает его в воздухе (Эймонд этого не хотел). Гибель сына Рейниры повлияет на позиции сторон.
Создатели «Дома дракона» рассказывали о событиях первого сезона через глубинную психологию героев. К финалу оказалось, что у войны за трон может быть сразу несколько скрытых причин. Соревнование детей и их издевательства усиливают общий разрыв. Король Визерис до самой смерти всех мирил, но сам же через решения в итоге разделил семью на воинствующие стороны.
Акцент на детях затмил остальные идейные вопросы из «Дома дракона». Рейнира дважды теряет их за финальную серию первого сезона. Алисента своих детей постоянно воспитывает: одного заставляет по долгу стать королем, хотя тот не хочет. Другого учит выдержке, но тот одержим местью за увечье из прошлого. Рейнира и Алисента – это уже больше матери, чем королевы.
Конфликт не просто так завязан на детях. Даже без отсылок к книжным событиям это прогнозировалось из-за сложностей престолонаследия. Алисента проговаривает это в «Доме дракона», когда объясняет ребенку: уже само рождение делает его угрозой для Рейниры. Все герои стремятся дать детям хотя бы какую-то власть в будущем и оставить им наследство.
Деймон – ключевой герой для второго сезона «Дома дракона» и главный союзник Рейниры. Вспыльчивый воин, который сам всегда мечтал о троне. Но Рейнира доказывает Деймону, что Визерис никогда не рассматривал его наследником. Это приводит его в такой гнев, что он срывается на ней. Деймон жаждет войны – видит ее лучшим способом поднятия авторитета.
Успех «Дома дракона» достигается с помощью диалогов и ярких кадров. Создатели показали несколько сильных моментов (диалог Визериса и Рейниры, глаз Визериса, приручение дракона). Но ключевая сцена – финал первого сезона. Деймон сообщает Рейнире о смерти сына. Она стоит спиной к камере, а затем поворачивается. В ее глазах больше не осталось желания сохранить мир.
Вывод после первого сезона «Дома дракона» – это больше успех, чем провал
• Формально первый сезон «Дома дракона» можно разделить на две равные части по пять серий. В первой пятерке происходило объяснение важных основ зарождающегося конфликта, влияния традиционного мироустройства и места героев в этом мире. Во второй – настоящий анонс войны за трон с участием драконов. Поэтому десятая серия «Дома дракона» не изменила эти расклады.
• Зато из-за временных скачков у «Дома дракона» проявились настоящие минусы. Десятая серия их подтвердила: много пояснительных диалогов, быстрые перемены в отношениях между героями. Особенно это заметно на Алисенте и Рейнире. Всего в несколько серий уместились удар кинжалом, семейный ужин, перемирие с воспоминаниями о дружбе и начало борьбы за трон.
• Параллельно с «Домом дракона» проходил релиз сериала «Кольца власти» от Amazon. Там мы разбирались с последней серией и рассказывали, что создатели изначально нацелились на пять сезонов. Поэтому сразу не показали все лучшие сюжетные задумки. Теперь ясно, что и у «Дома дракона» возникла похожая ситуация. Пока зрители только исследовали мир «Дома дракона».
• 85% критиков оставили положительные отзывы на сайте Rotten Tomatoes. Оценка аудитории «Дома дракона» – 84%. Это стало показателем успешного старта сериала. Каждая серия набирает в среднем 29 миллионов просмотров на всех каналах распространения. Зрители хвалят «Дом дракона» за раскрытие мира и возвращение в любимую атмосферу из «Игры престолов».