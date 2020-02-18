Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 миллионов. Смородская уверена: клуб ничего не должен
Осенью 2018-го телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник на тот момент «Локомотива» Мануэл Фернандеш судился с клубом: в 2015 году ему заплатили 230 миллионов рублей вместо 236. ФИФА в этом споре заняла позицию игрока.
Агент Фернандеша Паулу Барбоза тогда рассказал подробности: нет, ФИФА ничью сторону не занимала, но игроку правда не заплатили премиальные, поэтому дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Сам факт недоплаты был при президенте Ольге Смородской, хотя все остальные игроки получили свои премиальные.
Смородская отвергла обвинения: «Всем все было выплачено. Информация о том, что Фернандешу не заплатили премиальные, – это выдумки».
Спустя почти полтора года по итогам заседания CAS суд решил дело в пользу Фернандеша, сообщил в телеграме журналист Сергей Егоров. По его итогам «Локомотив» должен выплатить игроку 11 миллионов рублей плюс 5% инфляции, а еще заплатить 5000 франков судебных издержек. Это бонус за победу в Кубке и разница в зарплате из-за изменения курса рубля.
В «Локо» пока не комментируют исход. «Мы пока не видели решение суда по Фернандешу. Поэтому говорить сейчас о чем-то вообще рано», – сказал председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Смородская настаивает на том, что Фернандешу никто ничего не должен, а клубу надо было нанять хороших юристов.
Со Смородской отношения были непростыми. По словам того же Барбозы, Фернандеш не захотел получать зарплату по другому курсу рубля, а президент отстранила его от выступлений за «Локомотив».
«Он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской», – комментировал Фернандеш ситуацию, когда он не играл при тренере Игоре Черевченко. Смородская разразилась чуть позже: «Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер не позволяет реализовать то, что дала природа. Самодостаточен полностью и безосновательно презирает всех вокруг. Умом не блещет, как и всем остальным».
На реплику Смородской о том, что она причастна к победе «Локо» в РПЛ, Фернандеш ответил: «Она не понимает, о чем говорит». «Если с ним продлят соглашение, то вообще перестанет играть», – реакция Смородской. Еще громче звучали ее слова после ухода Фернандеша: «Я так этому рада! Поздравляю «Локо».
Фернандеш и «Локомотив» конфликтовали не только из-за Смородской. В 2018 году стороны очень долго обсуждали детали нового контракта. «Его признали лучшим игроком, а «Локомотив» стал чемпионом, и ему предлагают урезать зарплату вдвое!» – возмутился Барбоза.
Но тогда летом 2018-го президентом «Локо» был уже Илья Геркус. «Что меня немного задевает, так это неуважение со стороны клуба – от руководителей. Как раз они – причина моего недовольства, финансовый вопрос тут ни при чем», – пожаловался футболист. В итоге Фернандеш доиграл сезон-2018/19, а все прошлое лето, став свободным агентом, вел переговоры то с «Локо», то с другими клубами.
«Уже не ждем предложения от «Локомотива», – заявил в начале августа Барбоза. В начале сентября Фернандеша подписал «Краснодар», в котором он поиграл два месяца – забил по голу «Оренбургу» и «Трабзонспору». Сейчас Фернандеш готовится с «Краснодаром» к возобновлению сезона в РПЛ. Его контракт закончится этим летом.