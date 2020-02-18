Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 миллионов. Смородская уверена: клуб ничего не должен

Спустя почти полтора года по итогам заседания CAS суд решил дело в пользу Фернандеша, сообщил в телеграме журналист Сергей Егоров. По его итогам «Локомотив» должен выплатить игроку 11 миллионов рублей плюс 5% инфляции, а еще заплатить 5000 франков судебных издержек . Это бонус за победу в Кубке и разница в зарплате из-за изменения курса рубля.

В «Локо» пока не комментируют исход. «Мы пока не видели решение суда по Фернандешу. Поэтому говорить сейчас о чем-то вообще рано», – сказал председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Смородская настаивает на том, что Фернандешу никто ничего не должен, а клубу надо было нанять хороших юристов.

Со Смородской отношения были непростыми. По словам того же Барбозы, Фернандеш не захотел получать зарплату по другому курсу рубля, а президент отстранила его от выступлений за «Локомотив».

«Он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской», – комментировал Фернандеш ситуацию, когда он не играл при тренере Игоре Черевченко. Смородская разразилась чуть позже: «Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер не позволяет реализовать то, что дала природа. Самодостаточен полностью и безосновательно презирает всех вокруг. Умом не блещет, как и всем остальным».