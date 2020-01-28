«Локомотив» подал в суд на Геркуса. Пока не очень понятно, за что именно
«Локомотив» подал в суд на Илью Геркуса, который был гендиректором клуба с 2016 по 2018 год – за этот период «Локо» выиграл чемпионат и Кубок России.
Сейчас – есть публикация о судебном деле на сайте Арбитражного суда Москвы. Сумма исковых требований по делу составляет 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. Дело рассматривается в суде первой инстанции.
Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе уже говорил о претензиях к Геркусу:
«Мы не пришли к единому пониманию и трактовке обсуждаемых вопросов. Думаю, разговор еще продолжится. У меня есть официальное заключение аудита и сформированные на его основе вопросы. Будут реализованы определенные процедуры, но это больше дело юристов и аудиторов».
Реакция Ильи Геркуса на новость о суде – в трех твитах:
Юрий Семин не поддержал тему: «Это не мой вопрос – я не знаю никаких нюансов, а за финансы я ответственности не нес. Я был в чем-то недоволен Геркусом? Почему я недоволен? Я был доволен тем, что мы стали чемпионами, что мы много выигрывали».
Зато что-то знает Дмитрий Селюк, о чем и заявил еще в октябре: «Геркус в свое время практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься следственный комитет. Так надо поступать с людьми, которые хорошо «поработали» с бюджетом клуба, поставили везде своих людей».
Геркус покинул пост гендиректора «Локомотива» в конце 2018 года, вышел из совета директоров 5 марта 2019-го. А чем все это прошлый год занимался человек, который за пару лет вывел «Локо» в чемпионы?
Дал большое интервью «Чемпионату», где говорил об уходе из «Локомотива» и отношениях с Юрием Семиным. Ничего сенсационного, все спокойно и на позитиве. На вопрос о проверках после его ухода был ответ: «Каждое наше действие и каждая наша процедура постоянно просвечиваются. Мы очень прозрачная организация. Если есть потребность в дополнительных проверках — пожалуйста».
Сообщил, что не стал бы работать в «Спартаке»: «Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция «Спартака» не для меня».
Объяснил на примере других лиг, как РПЛ нужно раскручивать: «Когда вы приходите в Madison Square Garden в Нью-Йорке, то постоянно видите там селебрити. Каждую игру там сидят топовые звезды, потому что это место, где круто быть. Надо создать атмосферу. Мы продаем не футбол, а атмосферу. Надо ее учиться продавать».
А еще:
Радовался за наших фигуристок на ЧМ:
И за хоккейный «Авангард»:
Посетил сумасшедший матч:
Делился впечатлениями о кино:
Прикоснулся к необычному:
Поздравил «Локо» с победой в Суперкубке над «Зенитом»:
Поддержал флешмоб с фотографиями, где увеличивают возраст:
Остался в восторге от игры «Краснодара» в Порту:
Раскритиковал «Матч ТВ» за странное решение:
Гордился за Медведева:
Реагировал на главное событие года в российском спорте:
Теперь предстоит менее приятная работа – по защите своих интересов в суде.