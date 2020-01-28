«Локомотив» подал в суд на Геркуса. Пока не очень понятно, за что именно

«Локомотив» подал в суд на Илью Геркуса, который был гендиректором клуба с 2016 по 2018 год – за этот период «Локо» выиграл чемпионат и Кубок России.

Сейчас – есть публикация о судебном деле на сайте Арбитражного суда Москвы. Сумма исковых требований по делу составляет 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. Дело рассматривается в суде первой инстанции.

Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе уже говорил о претензиях к Геркусу:

«Мы не пришли к единому пониманию и трактовке обсуждаемых вопросов. Думаю, разговор еще продолжится. У меня есть официальное заключение аудита и сформированные на его основе вопросы. Будут реализованы определенные процедуры, но это больше дело юристов и аудиторов».

Реакция Ильи Геркуса на новость о суде – в трех твитах: