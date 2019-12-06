Как (и почему) «Локомотив» вылетел из чемпионской гонки – +11 очков

Пока «Зенит» громил «Динамо» (3:0), «Локомотив» еще более разгромно пролетел «Арсеналу» – 0:4. Еще недавно обе команды боролись за чемпионство с равными очками, а сейчас отрыв вырос уже до 11 очков. Все они пришли за последние шесть матчей – сравниваем результаты.