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Как (и почему) «Локомотив» вылетел из чемпионской гонки – +11 очков
06 декабря 2019, 21:53
Пока «Зенит» громил «Динамо» (3:0), «Локомотив» еще более разгромно пролетел «Арсеналу» – 0:4. Еще недавно обе команды боролись за чемпионство с равными очками, а сейчас отрыв вырос уже до 11 очков. Все они пришли за последние шесть матчей – сравниваем результаты.
Почему «Локо» так плох?
- Не хватает физики. В ЛЧ «Локо» полностью провалился по очкам, но в матчах часто выглядел неплохо. Плохие результаты – во многом из-за физики. Особенно провал заметен в концовках матчей с «Ювентусом», когда пропускали на последних минутах.
- Травмы. Сейчас – травмы Жоау Мариу, Джефферсона Фарфана и Луки Джоржевича. Но в этом сезоне в разные моменты вылетали оба Миранчука, Смолов, Баринов и Гильерме.
- Ужасная форма форвардов. Федор Смолов и Эдер – 7 голов на двоих за сезон. Полузащитник Гжегож Крыховяк – 8, а у Миранчуков еще 7 на двоих. Мощная полузащита – это конечно круто, но она не может вечно тянуть команду.
- Мало качественных запасных. Всех предыдущих проблем можно было бы избежать, если бы на замену было кого выпустить. Читаем запас «Локо»: Медведев, Идову, Кверквелия, Магкеев, Рыбчинский, Коломейцев, Куликов, Смолов, Мухин. С учетом плохой формы Смолова не густо.
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