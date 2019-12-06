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#Локомотив #Футбол #РПЛ #Зенит

Как (и почему) «Локомотив» вылетел из чемпионской гонки – +11 очков

06 декабря 2019, 21:53

Пока «Зенит» громил «Динамо» (3:0), «Локомотив» еще более разгромно пролетел «Арсеналу» – 0:4. Еще недавно обе команды боролись за чемпионство с равными очками, а сейчас отрыв вырос уже до 11 очков. Все они пришли за последние шесть матчей – сравниваем результаты.

Почему «Локо» так плох?

  1. Не хватает физики. В ЛЧ «Локо» полностью провалился по очкам, но в матчах часто выглядел неплохо. Плохие результаты – во многом из-за физики. Особенно провал заметен в концовках матчей с «Ювентусом», когда пропускали на последних минутах.
  2. Травмы. Сейчас – травмы Жоау Мариу, Джефферсона Фарфана и Луки Джоржевича. Но в этом сезоне в разные моменты вылетали оба Миранчука, Смолов, Баринов и Гильерме.
  3. Ужасная форма форвардов. Федор Смолов и Эдер – 7 голов на двоих за сезон. Полузащитник Гжегож Крыховяк – 8, а у Миранчуков еще 7 на двоих. Мощная полузащита – это конечно круто, но она не может вечно тянуть команду.
  4. Мало качественных запасных. Всех предыдущих проблем можно было бы избежать, если бы на замену было кого выпустить. Читаем запас «Локо»: Медведев, Идову, Кверквелия, Магкеев, Рыбчинский, Коломейцев, Куликов, Смолов, Мухин. С учетом плохой формы Смолова не густо.
Все фото: РПЛ
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