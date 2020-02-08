Задумка «Спартака» – побеждать на Кубке «Матч Премьер» в провальном сезоне

В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России, затем команда сразу же взяла Суперкубок. Потом у «Спартака» были проблемы с трофеями и с попаданием в Лигу чемпионов. Клуб менял тренеров, продавал ведущих игроков, но неизменно скрашивал сезон титулом из Катара.

Это уже напоминает реальную тенденцию: каждую зиму «Спартак» выигрывает Кубок «Матч Премьер» в Катаре. Так было при Кононове (его единственный трофей в клубе), так случилось и при Тедеско. Только в официальных турнирах шансов на что-то серьезное у «Спартака» по-прежнему мало.

На фоне успеха в Кубке «Матч Премьер» в прошлом сезоне «Спартак» выступил еще хуже, чем до зимней паузы. В итоге команда попала только в Лигу Европы, где позже вылетела в квалификации. Сейчас «Спартак» вообще идет в РПЛ на десятом месте. От пятой строчки он отстает на 12 очков.

Сезон-2018/19

«Спартак» – победитель Кубка «Матч Премьер».

Место в РПЛ на момент паузы в чемпионате: 4

Итоговое место: 5