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#Спартак #Футбол #РПЛ

Задумка «Спартака» – побеждать на Кубке «Матч Премьер» в провальном сезоне

08 февраля, 17:10
Александр Плеханов

На турнире в Катаре «Спартак» выиграл два матча из трех. Единственное поражение было в игре с «Локомотивом» (в серии пенальти).

твиттер Спартака

В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России, затем команда сразу же взяла Суперкубок. Потом у «Спартака» были проблемы с трофеями и с попаданием в Лигу чемпионов. Клуб менял тренеров, продавал ведущих игроков, но неизменно скрашивал сезон титулом из Катара.

Это уже напоминает реальную тенденцию: каждую зиму «Спартак» выигрывает Кубок «Матч Премьер» в Катаре. Так было при Кононове (его единственный трофей в клубе), так случилось и при Тедеско. Только в официальных турнирах шансов на что-то серьезное у «Спартака» по-прежнему мало.

На фоне успеха в Кубке «Матч Премьер» в прошлом сезоне «Спартак» выступил еще хуже, чем до зимней паузы. В итоге команда попала только в Лигу Европы, где позже вылетела в квалификации. Сейчас «Спартак» вообще идет в РПЛ на десятом месте. От пятой строчки он отстает на 12 очков.

Сезон-2018/19

«Спартак» – победитель Кубка «Матч Премьер».

Место в РПЛ на момент паузы в чемпионате: 4

Итоговое место: 5

Сезон-2019/20

«Спартак» – победитель Кубка Париматч Премьер.

Место в РПЛ на момент паузы в чемпионате: 10

Итоговое место: ?

Не обращайте внимание на небольшую разницу в названии: на турнире просто поменяли спонсирующего букмекера. 

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