Адиль Рами

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Футбол
Рами подписал контракт с «Боавиштой»
#Адиль Рами
Футбол
Рами сорвал трансфер в «Реджину». Он в последний момент отменил приезд в клуб
#Адиль Рами