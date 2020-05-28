Карьера Рами в России – в одной картинке

Когда чемпион мира Адиль Рами подписался с «Сочи», его переход подавали серьезным усилением состава. Тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказывал о способностях Рами, но потом выдал ключевую фразу: «Но у него есть небольшое повреждение, так что он пока не принимает участия в наших тренировочных сессиях».

Источник «СЭ» называет именно травму причиной аннулирования контракта Рами. «СЭ» пишет, что клуб прекратил действие контракта 26 мая: «При медосмотре в «Сочи» Рами пытался скрыть серьезную травму колена, так называемую jump knee injury, выдав ее за другую, не такую тяжелую – тендинит».

Агент Рами утверждает, что все дело в деньгах. Информация о травме – ложь. Косо Руис говорит, что «Сочи» вообще ничего не заплатил игроку, не было даже подписного бонуса. Он обратится в ФИФА и в CAS, чтобы решить вопрос выплат. Главное, что подтвердил агент: контракт Рами с «Сочи» точно расторгнут.

Еще один запоминающийся момент из приезда Рами в Россию – его опровержение в инстаграме. Адиль Рами поссорился с журналистом из-за неправильного перевода его интервью для RMC Sport. Утверждалось, что Рами закончит карьеру в «Сочи» из-за коронавируса. «Я этого не говорил», – тогда рассказал Рами. Он просто боялся где-нибудь застрять из-за карантина.

Это правда: карьера Рами в «Сочи» завершилась совсем не из-за коронавируса.