Фанаты израильского «Бейтара» кричали с трибун «Смерть арабам» и устраивали расистские акции. Теперь клуб покупает араб
Как «Бейтар» провоцировал ненависть: освистывал чеченских игроков и поджигал клубный офис
«Бейтар» из Иерусалима – единственная команда Израиля, которая не выставляла на поле игрока арабского происхождения. История «Бейтара» связана с правоцентристской партией «Ликуд», которая борется за еврейскую идентичность.
Само слово «Бейтар» – аббревиатура, которая расшифровывается как «Союз Иосифа Трумпельдора». Трумпельдор был солдатом Российской империи, перебрался в Палестину и занимался там еврейской самообороной. Он погиб в бою с арабами и стал героем молодых сионистов.
Так сложилось, что за «Бейтар» болеют радикальные фанаты – группировка La Familia. Фанаты кричат на матчах «Смерть арабам!» и категорически не хотят видеть в команде даже футболистов-мусульман.
Несколько руководителей «Бейтара» пытались бороться с расизмом – им надоело, что клуб плохо воспринимается в Европе из-за его аудитории, противоборство которой тоже провоцирует политические акции. Например, во Франции на матче Лиги Европы против «Сент-Этьена» кто-то пришел с флагами Палестины.
«Бейтар» приглашал в команду мусульман. В 2004-м мусульманин нигерийского происхождения с трудом продержался год. Зимой 2013-го клуб арендовал двух футболистов «Ахмата» – Заура Садаева и Джабраила Кадиева. За день до Дня памяти жертв Холокоста фанаты устраивают протест: поют националистические песни и растягивают плакат с надписью «Бейтар» – навеки чист». На это с осуждением реагируют президент Израиля Шимон Перес и Рамзан Кадыров.
Садаев и Кадиев в интервью с улыбкой говорят, что их все устраивает в Израиле. Но фанаты собираются у тренировочной базы и оскорбляют игроков. Президент клуба Аркадий Гайдамак нанимает футболистам охрану и привозит из Чечни матерей – так им хоть немного спокойнее.
Фанаты продолжили войну с Гайдамаком. Они бастовали у его дома, подожгли клубный офис и чуть не проникли на вечеринку, где веселился Гайдамак. А самая яркая акция – уход с трибун, когда Садаев забил первый гол.
Весной аренда Садаева и Кадиева закончилась. Но оба отказывались говорить в интервью о протестах фанов «Бейтара».
Заур Садаев пропал в Турции. Оказалось: не захотел играть и уехал
Сейчас клуб меняется: ввел судебные иски за расизм и продал половину акций шейху из ОАЭ как политический жест
Сейчас с расизмом в «Бейтаре» борется новый президент – Моше Хогег. Клуб отправляет фанатам предупреждения с исками:
«Я абсолютно нетерпим к расизму. Если вы выкрикните расистский комментарий, то я подам иск на миллион долларов. У меня нет задачи разрушить чью-то жизнь или кого-то перевоспитать. Просто расизм отдельных людей отражается на имидже адекватных фанатов и всей нации».
И в 2019-м у «Бейтара» случились прорывы. Ноль штрафов за расизм со стороны фанатов, на стадион пришло больше семей, а Али Мохаммед (христианин из Нигера) забил первый гол, и его фамилию прокричали фанаты. Это достижение, с учетом, что его имя раздражало радикалов.
Следующий шаг клуба – продажа половины акций шейху из ОАЭ Хамаду бен Аль Нахайяну. Он заплатит 100 миллионов долларов. Президент Хогег говорит, что одна из целей сделки – борьба с предрассудками: нужно показать, что это нормально, если «Бейтаром» владеют еврей и араб.
Пока официально соглашение не подписано, но клуб уже публиковал в соцсетях фото с переговоров.
Сделка носит еще и политический оттенок. До августа 2020-го ОАЭ не признавали независимость Израиля. Но потом страны подписали соглашения о сотрудничестве: от военных до культурных.
В соцсетях «Бейтара» положительная реакция на сделку. Но у клуба все равно остаются консервативные фанаты. И не все уверены, что у шейха получится. Например, сомневается президент «Бней-Сахнина» – самого успешного арабского клуба в Израиле:
«Если это искоренит расизм, то сделка будет полезной. Но если нет, то это пустая трата денег».