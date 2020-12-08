Фанаты израильского «Бейтара» кричали с трибун «Смерть арабам» и устраивали расистские акции. Теперь клуб покупает араб

Как «Бейтар» провоцировал ненависть: освистывал чеченских игроков и поджигал клубный офис

«Бейтар» из Иерусалима – единственная команда Израиля, которая не выставляла на поле игрока арабского происхождения. История «Бейтара» связана с правоцентристской партией «Ликуд», которая борется за еврейскую идентичность.

Само слово «Бейтар» – аббревиатура, которая расшифровывается как «Союз Иосифа Трумпельдора». Трумпельдор был солдатом Российской империи, перебрался в Палестину и занимался там еврейской самообороной. Он погиб в бою с арабами и стал героем молодых сионистов.

Так сложилось, что за «Бейтар» болеют радикальные фанаты – группировка La Familia. Фанаты кричат на матчах «Смерть арабам!» и категорически не хотят видеть в команде даже футболистов-мусульман.

Несколько руководителей «Бейтара» пытались бороться с расизмом – им надоело, что клуб плохо воспринимается в Европе из-за его аудитории, противоборство которой тоже провоцирует политические акции. Например, во Франции на матче Лиги Европы против «Сент-Этьена» кто-то пришел с флагами Палестины.