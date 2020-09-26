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В Швеции темнокожий игрок получил бан за расистское оскорбление. Он назвал соперника «белым мальчиком»

26 сентября, 17:12

Оке Акповета – 28-летний нигерийский нападающий шведского «Норрбю». 22 августа он играл против «Умео». Голов не забил, но в конце матча вляпался в неприятную историю.

На 87-й минуте Акповета сцепился с соперником, их растащили. После этого Акповета назвал его «белым мальчиком». Арбитр услышал это, но не удалил: показал желтую карточку и рассказал на заседании Федерации футбола Швеции, что Акповета действительно сказал это.

Акповета уже оправдывался – в интервью официальному сайту «Норрбю»:

1. «В конце матча мы поругались с кем-то из соперников. Я точно не помню, что сказал ему. Я просто был расстроен. Но для меня расистские оскорбления неприемлемы».

2. «Конечно, я понимаю решение дисциплинарного комитета. Но я не расист. Возможно, я обидел игрока. Но это было на эмоциях».

ZUMAPRESS/Global Look Press

Дисциплинарный комитет чемпионата Швеции забанил Акповету на два матча, один матч «Норрбю» без него уже сыграл.

Для «Умео» это второй скандал на расисткой почве за месяц. В середине сентября команда играла с «Хальмстадом». Игрок вторых Душан Джурич оскорбил полузащитника «Умео» Дениза Ялдыра, назвав его «тупым цыганом».

Джурич уже извинился и сказал, что поступил крайне некрасиво. Но его раскаяние явно не оценил дисциплинарный комитет: дисквалифицировал на четыре матча.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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