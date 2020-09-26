В Швеции темнокожий игрок получил бан за расистское оскорбление. Он назвал соперника «белым мальчиком»
Оке Акповета – 28-летний нигерийский нападающий шведского «Норрбю». 22 августа он играл против «Умео». Голов не забил, но в конце матча вляпался в неприятную историю.
На 87-й минуте Акповета сцепился с соперником, их растащили. После этого Акповета назвал его «белым мальчиком». Арбитр услышал это, но не удалил: показал желтую карточку и рассказал на заседании Федерации футбола Швеции, что Акповета действительно сказал это.
Акповета уже оправдывался – в интервью официальному сайту «Норрбю»:
1. «В конце матча мы поругались с кем-то из соперников. Я точно не помню, что сказал ему. Я просто был расстроен. Но для меня расистские оскорбления неприемлемы».
2. «Конечно, я понимаю решение дисциплинарного комитета. Но я не расист. Возможно, я обидел игрока. Но это было на эмоциях».
Дисциплинарный комитет чемпионата Швеции забанил Акповету на два матча, один матч «Норрбю» без него уже сыграл.
Для «Умео» это второй скандал на расисткой почве за месяц. В середине сентября команда играла с «Хальмстадом». Игрок вторых Душан Джурич оскорбил полузащитника «Умео» Дениза Ялдыра, назвав его «тупым цыганом».
Джурич уже извинился и сказал, что поступил крайне некрасиво. Но его раскаяние явно не оценил дисциплинарный комитет: дисквалифицировал на четыре матча.