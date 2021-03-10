«Локомотив» увольняет больше 20 человек из медиаотдела из-за фото в футболках с матом. Другая версия – внутренний конфликт
Мы обновим этот материал, когда появятся официальные заявления, комментарии сторон или новые подробности
Так кто там сначала ушел? И что означает надпись?
С чего все началось. 5 марта «РБ Спорт» и телеграм-канал «Усы Кикнадзе» написали об уходе главы департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива» Николая Комарова, который отработал в клубе больше четырех лет.
Работники пресс-службы после этого события позировали на фото в футболках с надписями «*** [Трахали] мы вас всех *** [блин] в рот». «Гол» не покажет сам снимок из-за запрета мата в медиа.
По данным телеграм-канала Baza, примерно год назад эту фразу произнес сам Николай Комаров, и она стала внутренним мемом. Поэтому работники клуба поместили ее на майки. «Некий сотрудник «Локо» Роберт Савушкин выложил зачем-то снимок в сеть. Разгорелся бурный скандал, фотку Роберт быстро удалил, но уже полетели головы», – добавила Baza.
Действующее руководство публично не комментировало ситуацию. Зато бывшие боссы клуба открыто возмущаются:
- «Такие разнузданные выходки я комментировать не хочу и не желаю. Когда я руководила клубом, там были умные и интеллигентные люди, которые нашли бы нормальные слова, кроме матерных, чтобы разместить их на футболки», – сказала Ольга Смородская.
- «Если бы я был руководителем «Локомотива», я бы их выгнал сразу же, причем, не по собственному желанию, а нашел бы статью трудового кодекса, по которой бы и уволил», – уверен Николай Наумов.
Сколько человек уходят? А точно уходят или это просто слухи?
Теперь главное. Что им за это будет?
📢 Baza пишет, что все сотрудники с фотографии вынужденно пишут заявления об увольнении по собственному желанию.
📢 10 марта информацию об увольнении подтвердил «Чемпионат»: 23 сотрудника отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента, которые появились на снимке, должны писать заявления.
📢 У канала «Мутко против» другая информация: «Почти половина людей с этой фотографии сами написали заявления об увольнении ещё за пару дней до массовых репрессий. Причина - несогласие с увольнением их непосредственных руководителей – Николая Комарова и Кирилла Брейдо».
📢 Пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо сам рассказал об уходе из клуба. «Пришло время положить ручку на стол. Там много и других ручек, но сейчас вкратце о моей», – это явный намек на массовый уход?
Весь комментарий Брейдо о ситуации: «Внутренний мем вышел из-под контроля. Разумеется, это не агрессия или оскорбительный посыл кому-либо. Это абстрактное внутреннее позиционирование для создания промо-ролика годичной давности».
Все это время «Локомотив» почти не ведет соцсети. С 6 марта в группах в одноклассниках, вконтакте и фейсбуке появилось всего несколько постов, телеграм не обновлялся, а в твиттере не было традиционного онлайна матча РПЛ. Просто анонс и окончательный счет.
Официально подтвержден пока только уход Брейдо – и только им самим. Остальная информация – инсайды.