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#Локомотив #РПЛ #Футбол

«Локомотив» увольняет больше 20 человек из медиаотдела из-за фото в футболках с матом. Другая версия – внутренний конфликт

17 минут назад

Инстаграм Кирилла Брейдо

Мы обновим этот материал, когда появятся официальные заявления, комментарии сторон  или новые подробности

Так кто там сначала ушел? И что означает надпись?

С чего все началось. 5 марта «РБ Спорт» и телеграм-канал «Усы Кикнадзе» написали об уходе главы департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива» Николая Комарова, который отработал в клубе больше четырех лет.

Работники пресс-службы после этого события позировали на фото в футболках с надписями «*** [Трахали] мы вас всех *** [блин] в рот». «Гол» не покажет сам снимок из-за запрета мата в медиа.

По данным телеграм-канала Baza, примерно год назад эту фразу произнес сам Николай Комаров, и она стала внутренним мемом. Поэтому работники клуба поместили ее на майки. «Некий сотрудник «Локо» Роберт Савушкин выложил зачем-то снимок в сеть. Разгорелся бурный скандал, фотку Роберт быстро удалил, но уже полетели головы», – добавила Baza.

Действующее руководство публично не комментировало ситуацию. Зато бывшие боссы клуба открыто возмущаются:

  • «Такие разнузданные выходки я комментировать не хочу и не желаю. Когда я руководила клубом, там были умные и интеллигентные люди, которые нашли бы нормальные слова, кроме матерных, чтобы разместить их на футболки», – сказала Ольга Смородская.
  • «Если бы я был руководителем «Локомотива», я бы их выгнал сразу же, причем, не по собственному желанию, а нашел бы статью трудового кодекса, по которой бы и уволил», – уверен Николай Наумов.

РПЛ

Сколько человек уходят? А точно уходят или это просто слухи?

Теперь главное. Что им за это будет?

📢 Baza пишет, что все сотрудники с фотографии вынужденно пишут заявления об увольнении по собственному желанию.

📢 10 марта информацию об увольнении подтвердил «Чемпионат»: 23 сотрудника отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента, которые появились на снимке, должны писать заявления.

📢 У канала «Мутко против» другая информация: «Почти половина людей с этой фотографии сами написали заявления об увольнении ещё за пару дней до массовых репрессий. Причина - несогласие с увольнением их непосредственных руководителей – Николая Комарова и Кирилла Брейдо».

📢 Пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо сам рассказал об уходе из клуба. «Пришло время положить ручку на стол. Там много и других ручек, но сейчас вкратце о моей», –  это явный намек на массовый уход?

Весь комментарий Брейдо о ситуации: «Внутренний мем вышел из-под контроля. Разумеется, это не агрессия или оскорбительный посыл кому-либо. Это абстрактное внутреннее позиционирование для создания промо-ролика годичной давности».

Все это время «Локомотив» почти не ведет соцсети. С 6 марта в группах в одноклассниках, вконтакте и фейсбуке появилось всего несколько постов, телеграм не обновлялся, а в твиттере не было традиционного онлайна матча РПЛ. Просто анонс и окончательный счет.

Скриншоты с твиттера

Официально подтвержден пока только уход Брейдо – и только им самим. Остальная информация – инсайды.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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