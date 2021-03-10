«Локомотив» увольняет больше 20 человек из медиаотдела из-за фото в футболках с матом. Другая версия – внутренний конфликт

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Так кто там сначала ушел? И что означает надпись?

С чего все началось. 5 марта «РБ Спорт» и телеграм-канал «Усы Кикнадзе» написали об уходе главы департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива» Николая Комарова, который отработал в клубе больше четырех лет.

Работники пресс-службы после этого события позировали на фото в футболках с надписями «*** [Трахали] мы вас всех *** [блин] в рот». «Гол» не покажет сам снимок из-за запрета мата в медиа.

По данным телеграм-канала Baza, примерно год назад эту фразу произнес сам Николай Комаров, и она стала внутренним мемом. Поэтому работники клуба поместили ее на майки. «Некий сотрудник «Локо» Роберт Савушкин выложил зачем-то снимок в сеть. Разгорелся бурный скандал, фотку Роберт быстро удалил, но уже полетели головы», – добавила Baza.

Действующее руководство публично не комментировало ситуацию. Зато бывшие боссы клуба открыто возмущаются: