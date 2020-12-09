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Бавария
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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Бавария #Ханс-Дитер Флик #Марко Николич

Прогноз на матч «Бавария» – «Локомотив»

09 декабря, 13:34

«Бавария» и «Локомотив» проведут матч в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Бавария» – «Локомотив»

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Зюле 63
Чупо-Мотинг 80
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва

Котировки букмекеров:

Победа «Баварии» – 1,29

Ничья – 7,00

Победа «Локомотива» – 10,00

«Бавария» уже обеспечила себе первое место в группе. Флик рассказал, что проведет небольшую ротацию состава. Будет тренировать компактность.

Николич объяснил, что «Локомотиву» не хватает многих игроков. Но он мыслит так: «Если мы расслабимся хотя бы на секунду, потеряем все шансы на успех».

«Локомотив» и «Бавария» играли друг с другом три раза. По личным встречам лидирует «Бавария» – 2:1. Единственный раз «Локомотив» с минимальным счетом побеждал ее в Кубке УЕФА сезона-1995/96. Ответную игру тогда проиграл со счетом 0:5.

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