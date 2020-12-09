Лига чемпионов
Футбол
Ханс-Дитер Флик
Марко Николич
Бавария
Локомотив
Прогноз на матч «Бавария» – «Локомотив»
09 декабря, 13:34
«Бавария» и «Локомотив» проведут матч в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
Победа «Баварии» – 1,29
Ничья – 7,00
Победа «Локомотива» – 10,00
«Бавария» уже обеспечила себе первое место в группе. Флик рассказал, что проведет небольшую ротацию состава. Будет тренировать компактность.
Николич объяснил, что «Локомотиву» не хватает многих игроков. Но он мыслит так: «Если мы расслабимся хотя бы на секунду, потеряем все шансы на успех».
«Локомотив» и «Бавария» играли друг с другом три раза. По личным встречам лидирует «Бавария» – 2:1. Единственный раз «Локомотив» с минимальным счетом побеждал ее в Кубке УЕФА сезона-1995/96. Ответную игру тогда проиграл со счетом 0:5.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые