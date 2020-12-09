Где смотреть матч «Бавария» – «Локомотив»

«Бавария» и «Локомотив» уже играли на групповом этапе в этом сезоне. Тогда «Бавария» выиграла со счетом 2:1. Единственный гол за «Локомотив» забил Антон Миранчук.

Чтобы занять третье место в группе, «Локомотив» должен обязательно победить «Баварию». При таком результате команду устроит ничья или победа «Атлетико» в параллельном матче.