Лига чемпионов
Футбол
Антон Миранчук
Бавария
Локомотив
Где смотреть матч «Бавария» – «Локомотив»
09 декабря, 13:16
«Бавария» и «Локомотив» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч стартует в 23:00 по московскому времени. «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры.
«Бавария» и «Локомотив» уже играли на групповом этапе в этом сезоне. Тогда «Бавария» выиграла со счетом 2:1. Единственный гол за «Локомотив» забил Антон Миранчук.
Чтобы занять третье место в группе, «Локомотив» должен обязательно победить «Баварию». При таком результате команду устроит ничья или победа «Атлетико» в параллельном матче.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые