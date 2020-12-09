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Антон Миранчук
Бавария
Локомотив
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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Бавария #Антон Миранчук

Где смотреть матч «Бавария» – «Локомотив»

09 декабря, 13:16

«Бавария» и «Локомотив» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч стартует в 23:00 по московскому времени. «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры.

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Зюле 63
Чупо-Мотинг 80
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва

«Бавария» и «Локомотив» уже играли на групповом этапе в этом сезоне. Тогда «Бавария» выиграла со счетом 2:1. Единственный гол за «Локомотив» забил Антон Миранчук.

Чтобы занять третье место в группе, «Локомотив» должен обязательно победить «Баварию». При таком результате команду устроит ничья или победа «Атлетико» в параллельном матче.

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