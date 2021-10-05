Лоськов временно исполнит обязанности главного тренера «Локомотива». Николич официально ушел

Ранее агент Деян Йоксимович рассказал, что Марко Николич точно уходит из «Локомотива». Теперь об этом написал сам клуб.

Главное:

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Николичем уходят его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.

Дмитрий Лоськов назначен временно исполняющим обязанности тренера.

Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020 года. Дмитрий Лоськов провел прощальный матч за «Локомотив» в мае 2017 года. С 2016-го он уже входил в тренерский штаб клуба.

Под руководством Николича «Локомотив» брал серебряные и бронзовые медали РПЛ. Еще клуб выигрывал Кубок России.