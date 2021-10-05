Дмитрий Лоськов
РПЛ
Марко Николич
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дмитрий Лоськов #РПЛ #Локомотив #Марко Николич

Лоськов временно исполнит обязанности главного тренера «Локомотива». Николич официально ушел

вчера, 15:39

Ранее агент Деян Йоксимович рассказал, что Марко Николич точно уходит из «Локомотива». Теперь об этом написал сам клуб.

Главное:

  • Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
  • Вместе с Николичем уходят его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.
  • Дмитрий Лоськов назначен временно исполняющим обязанности тренера.

Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020 года. Дмитрий Лоськов провел прощальный матч за «Локомотив» в мае 2017 года. С 2016-го он уже входил в тренерский штаб клуба.

Под руководством Николича «Локомотив» брал серебряные и бронзовые медали РПЛ. Еще клуб выигрывал Кубок России.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Локомотива»
Еще по теме
Николич уходит из «Локомотива» (хотя продлил контакт в мае) – и, похоже, дело не в результатах
Новичок «Локомотива» взял №10 – хотя клуб не давал его больше трех лет. Он сам сказал, что попросил разрешения у Лоськова
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дмитрий Лоськов
#РПЛ
#Локомотив
#Марко Николич