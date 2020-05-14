Локомотив
РПЛ
Юрий Семин
Марко Николич
Поделиться:
Комментарии:
0
#Локомотив #РПЛ #Юрий Семин #Марко Николич

Семин ушел из «Локо». Новый главный тренер – Николич

14 мая 2020, 16:40

Клуб объявил об этом на официальном сайте. 

«Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Желаем Марко успешной работы и больших побед! 

Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в «Локомотиве».

Все трофеи Семина в клубе:

🥇 3 победы в чемпионате России 
🏆 6 побед в Кубке России 
⚽️ 3 победы в Суперкубке России

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Подробно рассказываем о Николиче:
Обозвал игрока «черным идиотом», ругался с клубами, выигрывал чемпионства. Кто такой Марко Николич – новый тренер «Локо»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Локомотив
#РПЛ
#Юрий Семин
#Марко Николич