Локомотив
РПЛ
Юрий Семин
Марко Николич
Семин ушел из «Локо». Новый главный тренер – Николич
14 мая 2020, 16:40
Клуб объявил об этом на официальном сайте.
«Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Желаем Марко успешной работы и больших побед!
Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в «Локомотиве».
Все трофеи Семина в клубе:
🥇 3 победы в чемпионате России
🏆 6 побед в Кубке России
⚽️ 3 победы в Суперкубке России
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