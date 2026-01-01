Марко Николич

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«Локомотив» странно прощается с Николичем: вместо его фото публикует логотип. Фанаты злятся и вспоминают похожую историю «Спартака»
#Марко Николич
Николич уходит из «Локомотива» (хотя продлил контакт в мае) – и, похоже, дело не в результатах
#Локомотив
Олич никогда в жизни не побеждал «Локо» – зато Николич побеждает ЦСКА четвертый раз за год
#Ивица Олич
Эксперименты «Локо» – и 8:0 за три матча. Баринов вернулся с ассистом, Смолов вышел и забил через пару минут
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#Локомотив
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Вся боль «Локомотива» – в разгроме от «Краснодара». Таких крупных поражений в РПЛ еще не было
#Локомотив
Худший тайм «Локо» в ЛЧ. Новый центр полузащиты – мимо, впервые схема в три защитника – провал
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#Локомотив
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Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
#Локомотив
Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте
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#Бундеслига
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«За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки». Первое интервью Кикнадзе о буре в «Локо»
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#Василий Кикнадзе
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Один твит, который объясняет: так Николич или Семин на самом деле работает с молодежью?
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#Марко Николич
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«Just look what kind of shit is going on!». Страна обсуждает уход Семина – в твитах, мемах и сарказме
#Юрий Семин
Обозвал игрока «черным идиотом», ругался с клубами, выигрывал чемпионства. Кто такой Марко Николич – новый тренер «Локо»
#Марко Николич