  • Марко Николич
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  • Юрий Семин
  • Василий Кикнадзе
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Комментарии:
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#Марко Николич #РПЛ #Футбол #Локомотив #Юрий Семин #Василий Кикнадзе

Один твит, который объясняет: так Николич или Семин на самом деле работает с молодежью?

22 мая, 15:08

zumapress / global look press

Президент «Локомотива» Василий Кикнадзе, объясняя уход главного тренера Юрия Семина, говорит, что его преемник  Марко Николич активно работает с молодежью. 

Звезда тактических текстов Sports.ru Вадим Лукомский подсчитал два показателя и уместил все сомнения в один твит:    

В реплаях Лукомский уточняет: «В «Партизане» было иначе, но там академия шикарная. По мне, работа в Венгрии больше говорит о качествах и взглядах именно тренера».

Если что, «Видеотон» (он же «Види», он же «Фехервар», там бурная история с названиями) это венгерский клуб, где Николич работал до контракта с «Локомотивом» и где выиграл чемпионат и кубок. 

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Комментарии (2)
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Илья Самсонов
22 мая, 15:45

Гол какую-то воду мутит. На основе одного твита про какие-то там минуты уже делают выводы. Объясняет? Ничего он не объясняет. На основе минут что-то там сравнивать? Хотя бы конкретику бы написали. Пустой материал.

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гондомар
22 мая, 16:01

Смешно расценивать Семина, как великого тренера работы с молодежью. Все эти Магкеевы и Бариновы - кто это вообще? У Миранчуков ноль хороших матчей за сборную - они никакущие вне местечкового чемпионата. Этот подход против всего нового ради восхваления деда, который застрял в 50-х, смешон. Я бы этого Николича к нам пригласил вместо Семака, вот честно.

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#Марко Николич
#РПЛ
#Футбол
#Локомотив
#Юрий Семин
#Василий Кикнадзе