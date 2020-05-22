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Один твит, который объясняет: так Николич или Семин на самом деле работает с молодежью?
Президент «Локомотива» Василий Кикнадзе, объясняя уход главного тренера Юрия Семина, говорит, что его преемник Марко Николич активно работает с молодежью.
Звезда тактических текстов Sports.ru Вадим Лукомский подсчитал два показателя и уместил все сомнения в один твит:
В реплаях Лукомский уточняет: «В «Партизане» было иначе, но там академия шикарная. По мне, работа в Венгрии больше говорит о качествах и взглядах именно тренера».
Если что, «Видеотон» (он же «Види», он же «Фехервар», там бурная история с названиями) – это венгерский клуб, где Николич работал до контракта с «Локомотивом» и где выиграл чемпионат и кубок.
Смешно расценивать Семина, как великого тренера работы с молодежью. Все эти Магкеевы и Бариновы - кто это вообще? У Миранчуков ноль хороших матчей за сборную - они никакущие вне местечкового чемпионата. Этот подход против всего нового ради восхваления деда, который застрял в 50-х, смешон. Я бы этого Николича к нам пригласил вместо Семака, вот честно.