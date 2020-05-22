Один твит, который объясняет: так Николич или Семин на самом деле работает с молодежью?

В реплаях Лукомский уточняет: «В «Партизане» было иначе, но там академия шикарная. По мне, работа в Венгрии больше говорит о качествах и взглядах именно тренера».

Если что, «Видеотон» (он же «Види», он же «Фехервар», там бурная история с названиями) – это венгерский клуб, где Николич работал до контракта с «Локомотивом» и где выиграл чемпионат и кубок.